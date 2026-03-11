HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn

Minh Khuê

(NLĐO) - Loạt sao showbiz Việt: Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương, Ma Ran Đô… tụ hội tại buổi ra mắt phim “Quỷ nhập tràng 2” có Khả Như, Quang Tuấn tham gia.

Buổi ra mắt phim “Quỷ nhập tràng 2” đã diễn ra tại TP HCM tối 10-3. Ngoài những gương mặt nghệ sĩ: Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương, Ma Ran Đô, vợ chồng Mạc Văn Khoa… sự kiện còn thu hút nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 1.

Ngọc Phước đến chúc mừng đồng nghiệp

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 2.

Ma Ran Đô cùng ê-kíp phim

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 3.

Huỳnh Phương cùng dàn ê-kíp phim

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 4.

Huỳnh Phương là "người đặc biệt" của Khả Như

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 5.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 6.

Cùng các khách mời khác

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 7.

Lâm Vỹ Dạ

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 8.

Lâm Vỹ Dạ và diễn viên Phương Bình

Dàn diễn viên của phim gồm: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Ngọc Hương trước đó đã có những trải lòng, chia sẻ về vai diễn trong suất chiếu sớm dành cho giới truyền thông vào chiều 10-3.

Họ tiếp tục ra mắt khán giả và các khách mời vào buổi tối, nhận hoa chúc mừng từ nhà sản xuất.

Phim “Quỷ nhập tràng 2” dán nhãn T18, đưa khán giả quay ngược thời gian, khám phá quá khứ của Minh Như (Khả Như đóng) và gia đình cô tại vùng quê nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống. Bi kịch bắt đầu khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) - em gái của Minh Như, bị một thế lực tà ác chiếm giữ, kéo theo hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra trong gia đình.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, phim còn đào sâu vào mối quan hệ gia đình, những bí mật trong quá khứ và hệ quả của những lựa chọn sai lầm, tạo nên một câu chuyện nhiều lớp cảm xúc.

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 9.

Khả Như và Quang Tuấn

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 10.

Dàn diễn viên của phim

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 11.

Cùng chia sẻ với các khách mời

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 13.

Dàn diễn viên chụp ảnh cùng khách mời

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn - Ảnh 14.

Nhận hoa từ nhà sản xuất, phát hành

Tác phẩm hiện đã vượt 50.000 vé bán sớm, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất. Phim có các suất chiếu sớm ngày 12-3 và chính thức ra rạp từ 13-3.

Tin liên quan

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

"Em gái Trấn Thành" Uyển Ân sánh vai Ma Ran Đô

(NLĐO) – Uyển Ân và Ma Ran Đô tham gia lồng tiếng cho cặp đôi chính trong phim Hàn Quốc "Em xinh tinh quái".

"Không tặc" Thái Hòa đối đầu cảnh vệ Thanh Sơn, Ma Ran Đô

(NLĐO) – Phim "Tử chiến trên không" có Thái Hòa, Thanh Sơn, Ma Ran Đô,… tung trailer (video clip quảng bá) kịch tính, hấp dẫn.

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng

(NLĐO) - Hoa hậu Tô Diệp Hà khoe body "đồng hồ cát", khí chất ngút ngàn trên thảm đỏ buổi công bố vương miện Miss World Vietnam 2025.

Mạc Văn Khoa Quang Tuấn Khả Như diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ Quỷ nhập tràng 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo