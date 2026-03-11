Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn

Buổi ra mắt phim “Quỷ nhập tràng 2” đã diễn ra tại TP HCM tối 10-3. Ngoài những gương mặt nghệ sĩ: Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Phương, Ma Ran Đô, vợ chồng Mạc Văn Khoa… sự kiện còn thu hút nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngọc Phước đến chúc mừng đồng nghiệp

Ma Ran Đô cùng ê-kíp phim

Huỳnh Phương cùng dàn ê-kíp phim

Huỳnh Phương là "người đặc biệt" của Khả Như

Vợ chồng Mạc Văn Khoa

Cùng các khách mời khác

Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ và diễn viên Phương Bình

Dàn diễn viên của phim gồm: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Ngọc Hương trước đó đã có những trải lòng, chia sẻ về vai diễn trong suất chiếu sớm dành cho giới truyền thông vào chiều 10-3.

Họ tiếp tục ra mắt khán giả và các khách mời vào buổi tối, nhận hoa chúc mừng từ nhà sản xuất.

Phim “Quỷ nhập tràng 2” dán nhãn T18, đưa khán giả quay ngược thời gian, khám phá quá khứ của Minh Như (Khả Như đóng) và gia đình cô tại vùng quê nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống. Bi kịch bắt đầu khi Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) - em gái của Minh Như, bị một thế lực tà ác chiếm giữ, kéo theo hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra trong gia đình.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh, phim còn đào sâu vào mối quan hệ gia đình, những bí mật trong quá khứ và hệ quả của những lựa chọn sai lầm, tạo nên một câu chuyện nhiều lớp cảm xúc.

Khả Như và Quang Tuấn

Dàn diễn viên của phim

Cùng chia sẻ với các khách mời

Dàn diễn viên chụp ảnh cùng khách mời

Nhận hoa từ nhà sản xuất, phát hành

Tác phẩm hiện đã vượt 50.000 vé bán sớm, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất. Phim có các suất chiếu sớm ngày 12-3 và chính thức ra rạp từ 13-3.