Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà - đại sứ áo dài

Nguyễn Thanh Hà trong vai trò đại sứ của Lễ hội áo dài TP HCM

Trước đó, trong sự kiện họp báo công bố, người đẹp 10X được công bố trở thành đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh tà áo truyền thống đến với khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Trên sân khấu, Nguyễn Thanh Hà gây ấn tượng khi diện thiết kế áo dài được cách điệu, tôn lên vẻ nền nã và duyên dáng. Những bước catwalk uyển chuyển của người đẹp 10X góp phần tôn lên tinh thần mà NTK Vũ Thảo Giang muốn gửi gắm.

Theo tiết lộ, Mộc sắc là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ "sợi tơ vàng son - dệt nên khát vọng", được trình diễn trong không gian ấn tượng của Lễ hội Áo dài TP HCM như gửi gắm thông điệp "nơi di sản cổ xưa gặp gỡ khát vọng tương lai xanh bền vững".

Bộ sưu tập tôn vinh từ bộ sợi di sản đặc trưng của đất Việt như tơ sen thanh khiết, tơ tằm truyền thống, tơ chuối mềm mại, sợi gai xanh, sợi lanh, sợi đay, sợi tre. Được biết đây là những chất liệu phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường.

Điểm nhấn của thiết kế lần này là tơ sen - được xếp hạng trong nhóm sợi tự nhiên đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ghi điểm bởi cách trình diễn duyên dáng, Nguyễn Thanh Hà mong muốn tạo ra bản giao hưởng tinh tế giữa di sản cung đình xưa và thời trang bền vững hiện đại trước đông đảo khán giả.

Nguyễn Thanh Hà xinh xắn với áo dài

Nguyễn Thanh Hà trong chiếc áo dài của NTK Vũ Thảo Giang

Với Nguyễn Thanh Hà, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là tâm hồn Việt, là ký ức, là niềm tự hào được gìn giữ qua bao thế hệ. "Trong dòng chảy lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện như biểu tượng của sự kiên cường, bao dung và trí tuệ. Từ những trang sử hào hùng đến nhịp sống hiện đại hôm nay, người phụ nữ vẫn đang âm thầm và mạnh mẽ đóng góp cho gia đình, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tà áo dài mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Nó tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng mà vẫn khẳng định bản lĩnh. Cũng như người phụ nữ Việt Nam - thanh lịch nhưng kiên định, truyền thống nhưng không ngừng hội nhập" - người đẹp bày tỏ.

Là Hoa hậu Môi trường Thế giới, Nguyễn Thanh Hà tin rằng bảo tồn văn hóa cũng chính là gìn giữ cội nguồn cho tương lai. Cô nhắn gửi thông điệp: "Khi chúng ta trân trọng tà áo dài, chúng ta đang trân trọng giá trị Việt Nam giữa một thế giới không ngừng biến đổi. Hãy để mỗi tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp được nhìn thấy, mà là niềm tự hào được sống và được tiếp nối".

Trong vai trò đại sứ, Nguyễn Thanh Hà cho biết thời gian tới, cô tiếp tục đồng hành với các hoạt động nhằm quảng bá tà áo dài đến với mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà hy vọng người dân nói chung, người trẻ nói riêng sẽ trân trọng, tiếp tục hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Lễ hội Áo dài TP HCM lần 12 diễn ra từ ngày 1 đến 31-3, cao điểm vào 6 đến 8-3. Với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng" - ban tổ chức muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố trong giai đoạn mới.