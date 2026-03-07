HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà được chọn làm vedette tại khai mạc Lễ hội Áo dài TP HCM.

Nguyễn Thanh Hà - đại sứ áo dài

Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hà trong vai trò đại sứ của Lễ hội áo dài TP HCM

Trước đó, trong sự kiện họp báo công bố, người đẹp 10X được công bố trở thành đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh tà áo truyền thống đến với khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Trên sân khấu, Nguyễn Thanh Hà gây ấn tượng khi diện thiết kế áo dài được cách điệu, tôn lên vẻ nền nã và duyên dáng. Những bước catwalk uyển chuyển của người đẹp 10X góp phần tôn lên tinh thần mà NTK Vũ Thảo Giang muốn gửi gắm.

Theo tiết lộ, Mộc sắc là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ "sợi tơ vàng son - dệt nên khát vọng", được trình diễn trong không gian ấn tượng của Lễ hội Áo dài TP HCM như gửi gắm thông điệp "nơi di sản cổ xưa gặp gỡ khát vọng tương lai xanh bền vững".

Bộ sưu tập tôn vinh từ bộ sợi di sản đặc trưng của đất Việt như tơ sen thanh khiết, tơ tằm truyền thống, tơ chuối mềm mại, sợi gai xanh, sợi lanh, sợi đay, sợi tre. Được biết đây là những chất liệu phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường.

Điểm nhấn của thiết kế lần này là tơ sen - được xếp hạng trong nhóm sợi tự nhiên đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ghi điểm bởi cách trình diễn duyên dáng, Nguyễn Thanh Hà mong muốn tạo ra bản giao hưởng tinh tế giữa di sản cung đình xưa và thời trang bền vững hiện đại trước đông đảo khán giả.

Nguyễn Thanh Hà xinh xắn với áo dài

Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 2.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 3.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 4.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 5.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 6.

Nguyễn Thanh Hà trong chiếc áo dài của NTK Vũ Thảo Giang

Với Nguyễn Thanh Hà, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là tâm hồn Việt, là ký ức, là niềm tự hào được gìn giữ qua bao thế hệ. "Trong dòng chảy lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện như biểu tượng của sự kiên cường, bao dung và trí tuệ. Từ những trang sử hào hùng đến nhịp sống hiện đại hôm nay, người phụ nữ vẫn đang âm thầm và mạnh mẽ đóng góp cho gia đình, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tà áo dài mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Nó tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng mà vẫn khẳng định bản lĩnh. Cũng như người phụ nữ Việt Nam - thanh lịch nhưng kiên định, truyền thống nhưng không ngừng hội nhập" - người đẹp bày tỏ.

Là Hoa hậu Môi trường Thế giới, Nguyễn Thanh Hà tin rằng bảo tồn văn hóa cũng chính là gìn giữ cội nguồn cho tương lai. Cô nhắn gửi thông điệp: "Khi chúng ta trân trọng tà áo dài, chúng ta đang trân trọng giá trị Việt Nam giữa một thế giới không ngừng biến đổi. Hãy để mỗi tà áo dài không chỉ là vẻ đẹp được nhìn thấy, mà là niềm tự hào được sống và được tiếp nối".

Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 7.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 8.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 9.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 10.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 11.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 12.
Mặc áo dài đẹp như Nguyễn Thanh Hà - Ảnh 13.

Trong vai trò đại sứ, Nguyễn Thanh Hà cho biết thời gian tới, cô tiếp tục đồng hành với các hoạt động nhằm quảng bá tà áo dài đến với mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà hy vọng người dân nói chung, người trẻ nói riêng sẽ trân trọng, tiếp tục hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Lễ hội Áo dài TP HCM lần 12 diễn ra từ ngày 1 đến 31-3, cao điểm vào 6 đến 8-3. Với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng" - ban tổ chức muốn tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của tà áo dài, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Hà tự hào khi lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe đến mọi người.

Diễn viên Việt Hoa chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

(NLĐO) - Diễn viên Việt Hoa và chồng sắp sửa tổ chức lễ cưới sau nhiều năm gắn bó, đồng hành. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2021.

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz

(NLĐO) - Châu Bùi thuyết trình hành trình đến với âm nhạc và lý do ra đời "Big girl don't you cry".

Nguyễn Thanh Hà Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà Nguyễn Thanh Hà duyên dáng với áo dài Nguyễn Thanh Hà mặc áo dài đẹp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo