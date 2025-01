Mặc đồ "đại tá công an" để được bỏ qua vi phạm giao thông

Ngày 22-1, Công an huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đang xử lý vụ việc ông D.T (72 tuổi, trú tổ 14, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mặc trang phục giả danh công an, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an huyện Đăk Pơ phát hiện một người đàn ông mặc trang phục công an với cấp hàm đại tá, điều khiển ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

Ông D.T mặc trang phục Công an nhân dân bị phát hiện - Ảnh Công an cung cấp

Qua kiểm tra, xác định người lái xe là ông D.T, không thuộc lực lượng công an. Sau đó, ông D.T đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đăk Pơ để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục công an trên mạng xã hội với số tiền 200 ngàn đồng về sử dụng với mục đích tham gia giao thông, nếu có vi phạm sẽ được lực lượng CSGT bỏ qua.

Tại Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, đối với hành vi mua, bán hoặc đổi trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.