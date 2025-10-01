Malaysia dọa kiện lên CAS, báo Malaysia nói VFF khiếu nại lên FIFA

Trước sức ép dư luận nước này, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định đang nỗ lực tối đa để kháng cáo án phạt từ FIFA và không loại trừ khả năng đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết toàn bộ thành viên Ban chấp hành đã được thông tin trong cuộc họp tại trụ sở FAM (Malaysia).

"Hiện tại, tôi không thể nói thêm gì cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ. Chúng ta không thể đi sâu hơn cho đến khi có căn cứ phán quyết trong tay. Khi có đầy đủ dữ liệu, FAM sẽ chuẩn bị lập luận kháng cáo, nếu thất bại, phương án tiếp theo sẽ là CAS" - ông Yusoff nói.

Thời gian qua, người hâm mộ Đông Nam Á đã tự hỏi điều gì đã khiến FIFA phải đào sâu vào vấn đề này khi không có thông tin chi tiết nào về nguyên nhân gây ra cuộc điều tra này. Trong thông báo, FIFA chỉ chia sẻ đã nhận được khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ nói trên.

The Star (Malaysia) tiết lộ VFF là người đã gửi báo cáo lên FIFA sau trận thua

Theo tờ The Star, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính là bên gửi báo cáo lên FIFA sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2026 tại Kuala Lumpur ngày 10-6. Từ đó, FIFA tiến hành điều tra suốt nhiều tháng trước khi ra phán quyết.

Một đoạn trong bài báo của tờ The Star

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đã lập báo cáo khiếu nại (về tính hợp pháp/tư cách) các cầu thủ sau trận thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2026 tại Kuala Lumpur hôm 10-6. Báo cáo được lập một ngày sau trận đấu khiến FIFA phải điều tra vấn đề này trong nhiều tháng trước khi đưa ra tuyên bố trừng phạt vào ngày 26-9" - tờ The Star cho biết.

Trước đó, FAM đã thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" trong khâu đăng ký cầu thủ nhưng từ chối tiết lộ thêm. Ông Yusoff chỉ nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn đang làm việc để xử lý sự việc này".

Vào hôm 26-9, FIFA đã ra thông báo phạt phạt FAM 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng).

Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF, treo giò 12 tháng với cho các cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Joao Figueiredo do phát hiện giấy tờ đăng ký có dấu hiệu làm giả.