Đúng như tổng kết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - "Người Anh Cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam - đã khẳng định: "Sức mạnh to lớn của quân đội ta trưởng thành và chiến thắng… đó là quân đội luôn gắn bó với dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Thật sự là quân đội của nhân dân, của dân tộc, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mang bản chất của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam…".

Những chiến công rực rỡ

Ngày 22-12-1944, theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, đánh dấu sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam - một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Chưa đầy một tuổi, Quân đội ta đã làm nòng cốt cùng toàn dân tiến hành Tổng Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á và bảo vệ thành công chính quyền non trẻ trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Khối Quân đội tham gia diễu binh dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9-2025

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 81 năm (22.12.1944 - 22.12.2025), Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, chiến đấu và trưởng thành, với những chiến công rực rỡ ghi vào lịch sử dân tộc như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Chiến thắng này không chỉ làm rạng danh dân tộc mà còn gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, được nhân dân thế giới ngợi ca "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là nguồn cổ vũ, nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với các nước thuộc địa khác trên thế giới trong cuộc chống quân xâm lược, giành độc lập.

Còn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975), Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của một đội quân cách mạng. Đỉnh cao là chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 - 4 - 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, "đội quân anh hùng của một dân tộc anh hùng" dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Không chỉ chiến đấu và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc và Tây Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ.

Phát huy vai trò nòng cốt

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới (năm 1986), phát huy bản chất cách mạng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Quân đội ta vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc biên giới đất liền, biển, đảo, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời là lực lượng đi đầu trong các phong trào: "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Các nữ chiến sĩ quân đội từ miền Bắc vào miền Nam tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được người dân chào đón

Trước những biến động không ngừng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đối với mọi quốc gia đã và đang đặt ra nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Để thực sự phát huy vai trò nòng cốt, trước hết, Quân đội cần phải làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt vai trò tổ chức thực hiện đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cả 5 môi trường tác chiến (trên không, trên bộ, trên biển, trên không gian mạng, trong không gian vũ trụ).

Đồng thời, Quân đội nhân dân Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Các sĩ quan Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được cử đến nhiều khu vực xung đột trên thế giới như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, với vai trò là sĩ quan liên lạc, chuyên gia tham mưu và lực lượng y tế. Giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim bạn bè quốc tế.

Các chiến sĩ quân đội vận chuyển hàng cứu trợ giúp người dân trong đợt bão Yagi năm 2024

Phát huy vai trò của quân đội trong kết hợp quốc phòng với kinh tế, trước hết là xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên những địa bàn trọng yếu của đất nước, đồng thời xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới. Trong đó, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, hình thành "thế trận lòng dân" vững chắc ở từng địa bàn, nhất là ở cơ sở xã, phường nhằm hình thành thế trận bảo vệ Tổ quốc ở từng vùng, miền, từng hướng chiến lược và trên phạm vi cả nước.

Do vậy, trong những năm qua, Quân đội đã thực hiện có hiệu quả những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khu kinh tế - quốc phòng, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, xóa đói giảm nghèo.

Có thể nói, lịch sử 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát triển của Quân đội ta là hành trình trung thành, nỗ lực thực hiện sứ mệnh cách mạng của Đảng, luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành phấn đấu vì dân tộc - đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, vẻ vang, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuộc hành quân thần tốc, quy mô Trước những ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lịch sử ở miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện 234/CĐ-TTg về thực hiện Chiến dịch Quang Trung nhằm huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng. Để thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, một cuộc hành quân thần tốc, quy mô trên cả nước hướng về vùng lũ miền Trung của các lực lượng quân đội, công an, các địa phương. Từ chỗ canh cánh nỗi lo sạt lở, bão lũ trong những ngôi nhà sơ sài được làm hàng chục năm trước tại các làng quê nghèo, Chiến dịch Quang Trung không chỉ "vá lành lặn" lại những mảng rách ở xóm làng sau lũ mà tạo ra cơ hội an cư lâu dài và một bước đổi đời cho nhiều hộ dân vùng lũ.



