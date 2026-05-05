Thời sự

Hé lộ nguyên nhân khiến du khách và vận động viên flyboard chìm xuống hồ khi đang biểu diễn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sở Du lịch Ninh Bình vừa có thông tin về sự cố vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước, chìm dưới hồ khi đang biểu diễn

Chiều 5-5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã có thông cáo báo chí thông tin chính thức về sự việc liên quan đến hoạt động biểu diễn flyboard tại khu vực hồ Kỳ Lân, phố cổ Hoa Lư và khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khiến khách du lịch và vận động viên flyboard gặp sự cố hi hữu rơi xuống nước.

Tin mới vụ khách du lịch và vận động viên biểu diễn flyboard chìm xuống hồ ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Hình ảnh khách du lịch và vận động viên biểu diễn flyboard trước khi gặp sự cố. Ảnh cắt từ clip

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ nhân dân và khách du lịch dịp lễ, chương trình biểu diễn thể thao flyboard do Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư phối hợp với Công ty TNHH Thương hiệu Đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp tổ chức đã diễn ra từ ngày 30-4 đến hết ngày 2-5 tại các địa điểm trên theo đúng kế hoạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sáng ngày 3-5, trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động tại khu vực hồ núi Lớ - chùa Vàng (địa điểm chưa phải là khu vực biểu diễn chính thức), đã xảy ra sự cố khi vận hành thiết bị phục vụ trải nghiệm.

Trong quá trình hướng dẫn, thiết bị flyboard gặp trục trặc kỹ thuật, dẫn đến mất ổn định, khiến người hướng dẫn và người tham gia rơi xuống nước.

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị tổ chức đã kịp thời triển khai phương án cứu hộ, nhanh chóng đưa các cá nhân vào khu vực an toàn, tổ chức sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, đến nay vận động viên bị ảnh hưởng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi y tế theo quy định"- thông cáo nêu.

Về nguyên nhân, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin bước đầu cho thấy sự cố có thể do rác thải, vật cản trong môi trường nước bị cuốn vào hệ thống hút - dẫn nước của mô tô nước (Jetski), làm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị flyboard, dẫn đến mất ổn định khi vận hành.

Tin mới vụ khách du lịch và vận động viên biểu diễn flyboard chìm xuống hồ ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Vận động viện biểu diễn flyboard được lực lượng ứng cứu đưa lên bờ sau sự cố

Ngay sau sự cố, toàn bộ hoạt động biểu diễn và thử nghiệm flyboard tại khu vực hồ núi Lớ đã tạm dừng để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện nghiêm túc rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm; chỉ xem xét việc tiếp tục tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.

Trước đó, sáng 3-5 tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư), khi một vận động viên flyboard cùng du khách đang bay biểu diễn thì bất ngờ gặp sự cố khiến cả 2 rơi xuống nước, chìm xuống dưới hồ.

Qua clip của du khách ghi lại, sau khi gặp nạn, nữ du khách đã trồi lên bơi về phía một chiếc ca nô nước và được một số người gần đó hỗ trợ, đưa lên ca nô an toàn.

Trong khi đó, vận động viên biểu diễn flyboard trồi lên rồi sau đó chìm xuống hồ cùng với các thiết bị. Do không thấy vận động viên nổi lên, một số người dân bán nước trên bờ đã nhảy xuống hồ tham gia cứu nạn. Sau khoảng 15 phút, người này được cứu lên bờ trong tình trạng bị đuối nước, ngất xỉu.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) điều trị.

Flyboard là môn thể thao dưới nước do Franky Zapata (Pháp) phát triển. Người chơi đứng trên một thiết bị gắn ống phản lực, sử dụng áp lực nước từ động cơ mô tô nước để tạo lực đẩy, giúp nâng cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kĩ thuật.

