Sáng 10-4, NSND Lệ Thủy được Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao giải "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" năm 2022 đã cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp và những người bạn trong nhóm thiện nguyện đến tận nơi tham dự lễ bàn giao nhà tình thương cho 2 hộ nông dân nghèo, là hộ ông Đoàn Thành Dân (năm sinh 1955), hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh và hộ ông Trần Văn Sáu (sinh năm 1941) xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.



NSND Lệ Thủy bày tỏ: "Cảm ơn chương trình "Mai Vàng tri ân" đã tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tâm nguyện xây dựng nhà tình thương trao tặng đồng bào nghèo, việc mà tôi và Sân khấu vàng đã làm từ năm 2008".

NSND Lệ Thủy trao bảng tượng trưng bàn giao căn nhà tình thương cho ông Đoàn Thành Dân

Nằm trong chương trình xóa nhà tạm bợ, xiêu vẹo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2027, được sự giới thiệu của bà Trần Thị Nhung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (quận 11, TP HCM), NSND Lệ Thủy đã trao tặng 2 căn nhà tình thương tại tỉnh Đồng Tháp, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

"Trong thời gian vừa qua, chương trình xóa nhà tạm bợ, xiêu vẹo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng mới hơn 1.000 căn nhà tình thương với kinh phí từ nhiều nguồn. Hôm nay có thêm 2 căn nhà mới từ chương trình "Mai Vàng tri ân" là một niềm hạnh phúc cho bà con nông dân nghèo" - ông Nguyễn Hữu Thời, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Khi nhận nhà mới, ông Đoàn Thành Dân xúc động nói: "Cảm ơn NSND Lệ Thủy, cảm ơn chương trình "Mai Vàng tri ân" và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đã giúp gia đình tôi có được căn nhà khang trang. Gia đình tôi rất xúc động và hạnh phúc với căn nhà tình thương này".

Cũng trong dịp này, thông qua giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lãnh, Hội chữ Thập đỏ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, NSND Lệ Thủy và những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã khởi công xây dựng cây cầu bê-tông nông thôn Út Thìn 3 ở ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.