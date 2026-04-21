Malaysia có thể bị FIFA điều tra vì "bên thứ 3" can thiệp vào bầu cử chủ tịch

LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể phải đối mặt với sự giám sát theo các quy định của FIFA khi nhiều thông tin rộ lên việc ứng viên tranh cử chức chủ tịch FAM phải nhận được “sự chấp thuận” từ chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Theo trang News Straitstimes, cựu Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi cho biết bất kỳ cá nhân nào muốn tranh cử vị trí cao nhất đều cần sự đồng ý từ Tunku Ismail, phát ngôn này làm dấy lên lo ngại trong giới quan sát bóng đá.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng việc một cá nhân không phải là lãnh đạo được bầu của FAM lại có quyền phê duyệt là điều có thể không phù hợp với các quy định của FIFA.

Luật sư thể thao nổi tiếng Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng phát biểu này có thể làm dấy lên nghi vấn vi phạm các quy tắc của FIFA liên quan đến tính độc lập của các liên đoàn bóng đá quốc gia.

“Theo Điều 19 của Điều lệ FIFA, các liên đoàn bóng đá phải điều hành công việc một cách độc lập và không chịu sự can thiệp từ bên thứ ba. FIFA rất coi trọng vấn đề này và từng cấm nhiều liên đoàn, bao gồm Kenya năm 2022, Pakistan vào các năm 2017 và 2021, Kuwait và Indonesia năm 2015, cùng Nigeria năm 2014” - ông nói.

Nik Erman giải thích rằng dù Điều 19 không định nghĩa cụ thể “bên thứ ba”, FIFA thường xem bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được bổ nhiệm hoặc bầu theo điều lệ của liên đoàn là thuộc diện này.

Ông cũng cho biết phần lớn các án phạt trước đây của FIFA liên quan đến sự can thiệp trực tiếp vào công tác quản lý bóng đá, trong khi trường hợp hiện tại có dấu hiệu là sự can thiệp gián tiếp.

“Tuy vậy, vấn đề này không hoàn toàn rõ ràng vì các trường hợp trước thường là can thiệp trực tiếp. Phát biểu lần này có vẻ là sự can thiệp gián tiếp, hậu trường hơn. Dù vậy, tôi vẫn cho rằng đây là sự can thiệp của bên thứ ba, vi phạm Điều 19” - ông nói thêm.

FAM từng vướng kỷ luật từ FIFA sau bê bối cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ năm ngoái. Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 CHF mỗi người vì vi phạm quy định và phải kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể Thao (CAS)

Đến ngày 5-3, CAS bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt của FIFA, nhưng cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện cùng CLB.