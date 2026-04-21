Malaysia có thể bị FIFA điều tra vì "bên thứ 3" can thiệp vào bầu cử chủ tịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Malaysia có thể bị FIFA điều tra vì "bên thứ 3" can thiệp vào bầu cử chủ tịch

Quốc An

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia nhiều khả năng sẽ bị FIFA điều tra vì sự can thiệp của "bên thứ 3" vào việc tranh cử chủ tịch, từ phát ngôn của cựu Quyền Chủ tịch.

LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể phải đối mặt với sự giám sát theo các quy định của FIFA khi nhiều thông tin rộ lên việc ứng viên tranh cử chức chủ tịch FAM phải nhận được “sự chấp thuận” từ chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Theo trang News Straitstimes, cựu Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi cho biết bất kỳ cá nhân nào muốn tranh cử vị trí cao nhất đều cần sự đồng ý từ Tunku Ismail, phát ngôn này làm dấy lên lo ngại trong giới quan sát bóng đá.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng việc một cá nhân không phải là lãnh đạo được bầu của FAM lại có quyền phê duyệt là điều có thể không phù hợp với các quy định của FIFA.

Luật sư thể thao nổi tiếng Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng phát biểu này có thể làm dấy lên nghi vấn vi phạm các quy tắc của FIFA liên quan đến tính độc lập của các liên đoàn bóng đá quốc gia.

Malaysia có thể bị FIFA điều tra vì "bên thứ 3" can thiệp vào bầu cử chủ tịch - Ảnh 1.

“Theo Điều 19 của Điều lệ FIFA, các liên đoàn bóng đá phải điều hành công việc một cách độc lập và không chịu sự can thiệp từ bên thứ ba. FIFA rất coi trọng vấn đề này và từng cấm nhiều liên đoàn, bao gồm Kenya năm 2022, Pakistan vào các năm 2017 và 2021, Kuwait và Indonesia năm 2015, cùng Nigeria năm 2014” - ông nói.

Nik Erman giải thích rằng dù Điều 19 không định nghĩa cụ thể “bên thứ ba”, FIFA thường xem bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được bổ nhiệm hoặc bầu theo điều lệ của liên đoàn là thuộc diện này.

Ông cũng cho biết phần lớn các án phạt trước đây của FIFA liên quan đến sự can thiệp trực tiếp vào công tác quản lý bóng đá, trong khi trường hợp hiện tại có dấu hiệu là sự can thiệp gián tiếp.

“Tuy vậy, vấn đề này không hoàn toàn rõ ràng vì các trường hợp trước thường là can thiệp trực tiếp. Phát biểu lần này có vẻ là sự can thiệp gián tiếp, hậu trường hơn. Dù vậy, tôi vẫn cho rằng đây là sự can thiệp của bên thứ ba, vi phạm Điều 19” - ông nói thêm.

FAM từng vướng kỷ luật từ FIFA sau bê bối cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ năm ngoái. Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 CHF mỗi người vì vi phạm quy định và phải kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể Thao (CAS)

Đến ngày 5-3, CAS bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt của FIFA, nhưng cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện cùng CLB.

Tin liên quan

Clip: Xem U17 Việt Nam xé lưới Malaysia trắng 4 bàn

FAM Malaysia FIFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo