Malaysia tăng cường biến rác thải thành năng lượng

Nhà máy chuyển hóa chất thải thành năng lượng (WTE) Jeram 1, do công ty nhà nước Worldwide Sdn Bhd vận hành, vừa đi vào hoạt động tại thị trấn Jeram, bang Selangor - Malaysia. Một nhà máy khác là Jeram 2 dự kiến vận hành từ tháng 11. Tổ hợp nhà máy này có khả năng đốt 3.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày để tạo ra 50 MW điện năng, đủ cung cấp cho ít nhất 11.000 hộ gia đình.

Theo tờ The Straits Times, Malaysia đặt mục tiêu vận hành 18 nhà máy WTE vào năm 2040, chuyển đổi rác thải sinh hoạt hằng ngày của người dân thành 600 MW năng lượng tái tạo. Sản lượng này tương đương 2,5% nguồn cung điện hiện tại của Malaysia.

Các kỹ thuật viên và kỹ sư giám sát quá trình đốt rác trong phòng điều khiển của nhà máy Jeram 1. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Hiện nay, Malaysia có khoảng 40.000 tấn rác được thải ra mỗi ngày. Các cơ quan môi trường và đơn vị xử lý rác thải cảnh báo 135 bãi chôn lấp chất thải rắn trên cả nước có thể quá tải vào năm 2050 nếu các phương thức xử lý hiện nay không thay đổi. Nhà máy WTE là một trong các giải pháp được tính đến với kỳ vọng vừa gia tăng nguồn năng lượng tái tạo vừa giảm tải cho bãi chôn lấp chất thải rắn.

Tại nhà máy Jeram 1, rác thải sẽ được đốt để tạo ra điện năng. Tro đáy ít độc hại còn lại sẽ được tái chế để sử dụng trong vật liệu xây dựng và lát đường. Trong khi đó, tro bay độc hại được hệ thống lọc giữ lại sẽ được xử lý bằng xi măng trước khi thải bỏ tại khu vực riêng của bãi chôn lấp liền kề.

Cho đến nay, chưa ghi nhận phản ánh nào từ người dân về mùi phát sinh từ nhà máy, do khu dân cư gần nhất là Taman Permai nằm cách bãi chôn lấp Jeram khoảng 4 km. Tuy nhiên, cũng có ý kiến trong cộng đồng dân cư và các nhóm bảo vệ môi trường bày tỏ lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn giao thông và môi trường.