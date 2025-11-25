HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Chelsea và Barcelona bước vào lượt trận thứ năm Champions League rạng sáng 26-11 với cuộc đối đầu có ý nghĩa sống còn trước thềm vòng 1/8.

Trên bảng xếp hạng, cả Chelsea và Barcelona mới có cùng 7 điểm, đều đang đứng ngoài tốp tám đội dẫn đầu, tức nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League. 

Vòng bảng, hay còn gọi là vòng phân hạng, mới đi qua nửa chặng đường và chắc chắn loạt trận còn lại sẽ là cơ hội để mọi đội bóng nỗ lực, hy vọng không phải đi tranh play-off hoặc tệ hơn, trở thành khán giả ngay sau vòng bảng.

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London - Ảnh 1.

Chelsea hy vọng giành lợi thế tối đa trên sân nhà

Sân Stamford Bridge ở thủ đô London rạng sáng 26-11 sẽ là nơi hai trong số các đội bóng lớn của châu Âu tranh hùng, hứa hẹn mang đến một trận cầu giàu kịch tính.

Chelsea của HLV Enzo Maresca đang dần tìm lại bản sắc, đặc biệt là trên sân nhà, nơi họ toàn thắng hai trận Champions League mùa này trước Benfica và Ajax. "The Blues" cũng sở hữu chuỗi 16 trận bất bại tại Stamford Bridge ở vòng bảng các cúp châu Âu kể từ năm 2019 – một thành tích cho thấy họ thực sự khó bị đánh bại trên thánh địa của mình.

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London - Ảnh 2.

Chelsea tự tin nhưng đặc biệt tôn trọng Barcelona

Phong độ tại giải Ngoại hạng Anh cũng củng cố sự tự tin cho Chelsea. Họ vừa có trận thắng thứ 3 liên tiếp mà không thủng lưới, với lối chơi phóng khoáng nhưng kỷ luật. 

Dàn cầu thủ trẻ tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt ở hai biên, nơi Pedro Neto và Alejandro Garnacho có khả năng xuyên phá hàng thủ dâng cao của Barcelona.

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London - Ảnh 3.

Robert Lewandowski dẫn đắt hàng công hùng mạnh của Barcelona

Tuy nhiên, đội khách đang trở lại mạnh mẽ không kém. Barcelona vừa "mở cửa" sân Camp Nou trở lại sau 909 ngày bằng chiến thắng 4-0 trước Athletic Bilbao. 

HLV Hansi Flick giúp đội bóng xứ Catalunya vận hành lối chơi pressing cường độ cao cùng hàng công biến hóa với Robert Lewandowski, Ferran Torres và "thần đồng" Lamine Yamal. 

Trong 6 trận gần nhất, Barca ghi tới 30 bàn – một hiệu suất mang tính hủy diệt.

TIN LIÊN QUAN

Điểm yếu lớn nhất của Barcelona nằm ở hàng phòng ngự, nơi họ vẫn thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên. Họ chưa giữ sạch lưới trận nào tại Champions League mùa này. 

Tuy vậy, sức mạnh tấn công của họ đủ để bù đắp, đặc biệt khi Frenkie de Jong trở lại giúp kiểm soát tuyến giữa tốt hơn.

Chelsea - Barcelona: Đại chiến Champions League rực lửa ở London - Ảnh 4.

Lamine Yamal sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Barcelona, nhưng tại Stamford Bridge, đội bóng Tây Ban Nha chỉ thắng 1 trong 7 lần làm khách gần nhất. Điều này khiến trận đấu càng trở nên khó đoán.

Chelsea có lợi thế sân nhà và đủ tốc độ để khai thác hàng thủ Barcelona, nhưng đội khách lại sở hữu nhiều ngôi sao đủ khả năng định đoạt số phận trận đấu. 

Trong một cuộc rượt đuổi tỉ số tiềm ẩn, bản lĩnh và sự sắc bén trên hàng công có thể tạo ra khác biệt – yếu tố mà Barcelona vẫn vượt trội.

Dự đoán: Chelsea 2-3 Barcelona

Vừa đánh bại Dortmund 4-1 ở lượt đấu trước, Man City có cơ hội thắng tiếp một đội bóng Đức khác là Leverkusen khi thi đấu tại "thánh địa" Etihad. 

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang bị tổn thương nặng nề ở cuộc đua giải Ngoại hạng, thế nên họ khao khát "sửa sai" khi tiếp đón Bayer Leverkusen ở Champions League.

Man City hiện xếp thứ 4 vòng bảng, hơn Leverkusen đến 17 bậc. Tuy nhiên, khi phong độ đôi bên đang khá cân bằng, với Man City bất bại 23 trận sân nhà ở cúp châu Âu còn Leverkusen đang hướng tới chiến thắng thứ 50 tại Champions League, trận cầu tại Etihad hứa hẹn sẽ rất đáng xem với rất nhiều bàn thắng.

