Man City hạ Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh

Chuyến làm khách trên sân Gtech Community tối 5-10 khép lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Man City. Dù không quá rực rỡ, ba điểm này đủ giúp thầy trò Pep Guardiola tạm thời trở lại nhóm đầu và mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu trận thắng thứ 250 của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Ngoại hạng Anh.



Man City sớm thể hiện sức mạnh tấn công áp đảo

Man City nhập cuộc chủ động, sớm tạo sức ép lên hàng thủ Brentford vốn được tổ chức khá chặt chẽ. Chỉ mất 9 phút để đội khách phá vỡ thế cân bằng. Nhận đường chuyền vượt tuyến từ Josko Gvardiol, Erling Haaland dùng sức mạnh vượt qua trung vệ Van den Berg rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Caoimhín Kelleher.

Haaland ghi bàn thắng thứ 9 sau bảy vòng đấu

Bàn thắng sớm giúp "The Citizens" dễ dàng kiểm soát nhịp độ, liên tục ban bật và áp đảo về thời lượng cầm bóng. Tuy nhiên, niềm vui của Pep Guardiola không trọn vẹn khi tiền vệ trụ cột Rodri dính chấn thương đùi, phải rời sân sớm.

Phil Foden bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho Man City

Từ thời điểm đó, tuyến giữa của Man City giảm phần chắc chắn, tạo cơ hội cho Brentford vùng lên ở hiệp 2. Đội chủ nhà mạnh dạn đẩy cao đội hình, tận dụng các tình huống bóng bổng và ném biên dài để uy hiếp khung thành Gianluigi Donnarumma.

Igor Thiago đối mặt thủ môn Donnarumma

Cơ hội rõ rệt nhất của Brentford đến ở phút 67, khi Igor Thiago thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại xử lý chậm, để Donnarumma kịp băng ra khép góc.

Những phút cuối, áp lực của đội chủ nhà ngày càng lớn nhưng sự tỉnh táo của hàng thủ áo xanh cùng phản xạ xuất sắc của Donnarumma giúp Man City bảo toàn chiến thắng mong manh.

Pep Guardiola là HLV thứ 4 đạt mốc 250 trận thắng ở Ngoại hạng Anh

Thắng 1-0, Man City có 13 điểm sau 7 vòng, tạm vươn lên vị trí thứ 5, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm. Với Haaland, bàn thắng duy nhất trận đấu giúp anh nối dài phong độ ghi bàn ổn định đầu mùa.

Riêng Pep Guardiola, mốc 250 trận thắng tại Ngoại hạng Anh đạt được sau chưa đầy 340 trận cầm quân - thành tích nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, khẳng định đẳng cấp của một chiến lược gia kiệt xuất.