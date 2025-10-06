Man City hạ Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City hạ Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Erling Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu trên sân Gtech Community, đưa Man City chen chân vào Top 5 Ngoại hạng Anh kèm theo nhiều kỳ tích.

Chuyến làm khách trên sân Gtech Community tối 5-10 khép lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Man City. Dù không quá rực rỡ, ba điểm này đủ giúp thầy trò Pep Guardiola tạm thời trở lại nhóm đầu và mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu trận thắng thứ 250 của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Ngoại hạng Anh.

Man City hạ chủ nhà Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Man City sớm thể hiện sức mạnh tấn công áp đảo

Man City nhập cuộc chủ động, sớm tạo sức ép lên hàng thủ Brentford vốn được tổ chức khá chặt chẽ. Chỉ mất 9 phút để đội khách phá vỡ thế cân bằng. Nhận đường chuyền vượt tuyến từ Josko Gvardiol, Erling Haaland dùng sức mạnh vượt qua trung vệ Van den Berg rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Caoimhín Kelleher.

Man City hạ chủ nhà Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Haaland ghi bàn thắng thứ 9 sau bảy vòng đấu

Bàn thắng sớm giúp "The Citizens" dễ dàng kiểm soát nhịp độ, liên tục ban bật và áp đảo về thời lượng cầm bóng. Tuy nhiên, niềm vui của Pep Guardiola không trọn vẹn khi tiền vệ trụ cột Rodri dính chấn thương đùi, phải rời sân sớm.

Man City hạ chủ nhà Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Phil Foden bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho Man City

Từ thời điểm đó, tuyến giữa của Man City giảm phần chắc chắn, tạo cơ hội cho Brentford vùng lên ở hiệp 2. Đội chủ nhà mạnh dạn đẩy cao đội hình, tận dụng các tình huống bóng bổng và ném biên dài để uy hiếp khung thành Gianluigi Donnarumma.

Man City hạ chủ nhà Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Igor Thiago đối mặt thủ môn Donnarumma

Cơ hội rõ rệt nhất của Brentford đến ở phút 67, khi Igor Thiago thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng lại xử lý chậm, để Donnarumma kịp băng ra khép góc.

TIN LIÊN QUAN

Những phút cuối, áp lực của đội chủ nhà ngày càng lớn nhưng sự tỉnh táo của hàng thủ áo xanh cùng phản xạ xuất sắc của Donnarumma giúp Man City bảo toàn chiến thắng mong manh.

Man City hạ chủ nhà Brentford, Guardiola cán mốc 250 trận thắng Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Pep Guardiola là HLV thứ 4 đạt mốc 250 trận thắng ở Ngoại hạng Anh

Thắng 1-0, Man City có 13 điểm sau 7 vòng, tạm vươn lên vị trí thứ 5, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm. Với Haaland, bàn thắng duy nhất trận đấu giúp anh nối dài phong độ ghi bàn ổn định đầu mùa. 

Riêng Pep Guardiola, mốc 250 trận thắng tại Ngoại hạng Anh đạt được sau chưa đầy 340 trận cầm quân - thành tích nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, khẳng định đẳng cấp của một chiến lược gia kiệt xuất.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Brentford – Manchester City: Ưu thế của đội khách

Soi tỉ số trận Brentford – Manchester City: Ưu thế của đội khách

(NLĐO) - Manchester City kéo quân đến sân Brentford với tinh thần hưng phấn dù họ chỉ thắng 1 trong 4 lần đến sân Gtech Community.

Brentford - Man City (22 giờ 30 phút ngày 5-10): "Bầy ong" sẽ gieo sầu cho Guardiola?

Sau khi hạ Man United tuần trước, CLB Brentford muốn trở thành đội đầu tiên sau hơn 29 năm thắng luôn Man City ở Giải Ngoại hạng Anh

Ngôi sao 18 tuổi lập đại công cho Chelsea, Liverpool mất ngôi đầu bảng

(NLĐO) – Vào sân ở cuối trận, Estevao ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+6 cho Chelsea khiến Liverpool thua liền 3 trận và mất ngôi đầu bảng về tay Arsenal

Erling haaland Pep Guardiola Man City Vòng 7 Ngoại hạng Anh Brentford 0-1 Man City 250 trận thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo