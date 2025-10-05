Soi tỉ số trận Brentford – Manchester City: Ưu thế của đội khách

Erling Haaland (phải) sẽ giúp Manchester City vượt qua thách thức ở Brentford

Brentford sẽ hướng đến một chiến thắng quan trọng ở vòng 7 khi tiếp đón Manchester City trên nhà lúc 22 giờ 30 phút ngày 5-10. "Bầy ong" đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 3-1 trước Manchester United, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn hơn nhiều trước Manchester City.

Một cầu thủ đáng chú ý ở đội chủ nhà sẽ là Igor Thiago, người đã ghi cú đúp vào lưới đội quân của Ruben Amorim, trong khi cả Gustavo Nunes và Paris Maghoma đều đang trong phòng hồi phục.

Cánh báo chí cho rằng Brentford có thể theo đuổi một mục tiêu: Trở thành đội đầu tiên đánh bại cả hai CLB Manchester trong hai trận đấu liên tiếp tại Premier League kể từ Tottenham Hotspur vào tháng 1-1996. Tuy nhiên, đó chỉ là danh vị hão huyền đối với đội đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng như Bầy ong.

Trong khi đó, Manchester City đã lấy lại sự tự tin cần thiết khi đè bẹp Burnley với tỉ số 5-1. Pep Guardiola đặt mục tiêu tiếp tục leo lên cao trên bảng xếp hạng và với việc Liverpool phơi áo trên sân Chelsea, Manchester City có cơ hội tốt để thu ngắn khoảng cách với tốp đầu bảng.

Với bản thân Pep, chiến thắng ở sân Gtech sẽ là trận thắng thứ 250 của ông trong chỉ 350 trận chính thức – một thành tích đưa ông vào huyền thoại khi đạt cột mốc với số trận ít nhất (ít hơn 74 trận so với bất cứ HLV nào).

Pep Guardiola đặt niềm tin vào các cầu thủ chủ chốt Rodri, Erling Haaland và Tijjani Reijnders cho trận đấu vào chủ nhật, chiến thắng trên sân khách là điều đáng cân nhắc, dù Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov và Rayan Cherki đều không thể ra sân vì chấn thương.

Điều thú vị là nhất nhiều chuyên gia cùng đưa ra một đáp án như nhau. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 1-2, cựu danh thủ Chris Sutton ủng hộ Manchester City thắng 2-1, còn cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson cũng tán đồng kết quả đó. Chỉ riêng cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson thì chọn tỉ số 1-3.

Dự đoán: Brentford - Man City 1-3

Đối đầu trực tiếp

Premier League 24/25 Brentford - Man City 2-2

Man City - Brentford 2-1

Premier League 23/24 Man City - Brentford 1-0

Brentford - Man City 1-3

Premier League 22/23 Brentford - Man City 1-0

Man City - Brentford 1-2

Premier League 21/22 Brentford - Man City 2-0

Man City - Brentford 0-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 05/10 22:30 Brentford - Manchester City 2.10 3/4 : 0 1.825 1.95 3 1.925

Tỉ lệ ban đầu Manchester City chấp chỉ nừa một, lún tiền (ăn 82, thua đủ). Nhưng đến sáng thứ Bảy, tỉ lệ đã chuyển thành chấp hẳn 1 trái và Brentford chỉ ăn 82. Đến trưa nay, thị trường lại biến động khi chuyển trở lại là Manchester City chấp nửa một, ăn 8 thua đủ. Tuy nhiên, tỉ lệ (chấp nửa một, ăn 8) này rất gần với 1 trái và thị trường có thể biến động trước giờ bóng lăn. Dù sao thì với quyết tâm của Manchester City, chọn cửa trên vẫn vui hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-2 với mệnh giá thấp nhất: Đặt 1 ăn chỉ 8. Kế tiếp là những kết quả thắng của Manchester City 0-1 và 0-2 có cùng giá đặt 1 ăn 9.2. Bên cạnh đó, tỉ số hòa 1-1 cũng đầy triển vọng với giá đặt 1 ăn 8.3, còn 2-2 ăn đến 14.



