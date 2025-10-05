HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Brentford - Man City (22 giờ 30 phút ngày 5-10): "Bầy ong" sẽ gieo sầu cho Guardiola?

Trần Đoàn

Sau khi hạ Man United tuần trước, CLB Brentford muốn trở thành đội đầu tiên sau hơn 29 năm thắng luôn Man City ở Giải Ngoại hạng Anh

Lần gần nhất một đội bóng thắng liên tiếp 2 đội bóng thành Manchester ở Giải Ngoại hạng Anh là vào tháng 1-1996. Khi đó, Tottenham hạ gục Man United 4-1, rồi sau đó thắng Man City 1-0.

Tâm điểm Igor Thiago

Brentford đang muốn viết lại lịch sử khi tiếp thầy trò Pep Guardiola ở trận đấu muộn nhất vòng 7, lúc 22 giờ 30 phút ngày 5-10. Tuần trước, họ hạ gục "Quỷ đỏ" 3-1 và đó là lời cảnh báo dành cho Man "xanh", nhất là khi hàng thủ của ông Guardiola đang bộc lộ sự mất tập trung.

Man City đã để lọt lưới 8 bàn từ đầu mùa trên mọi đấu trường, trong đó có tới 4 bàn đến ở những phút cuối mỗi hiệp hoặc trong thời gian bù giờ. Mới nhất, họ để chủ nhà Monaco cầm hòa với tỉ số 2-2 ở vòng phân hạng Champions League diễn ra giữa tuần qua.

Brentford tự tin có thể quật ngã Man City nhờ phong độ ấn tượng trên sân nhà và sự thăng hoa của chân sút số 1 Igor Thiago. Tiền đạo 24 tuổi người Brazil đã ghi 4 bàn sau 6 trận, gồm 5 vòng đấu Premier League và 1 trận tại Cúp Liên đoàn Anh. Ấn tượng nhất, dĩ nhiên là cú đúp vào lưới Man United hồi tuần trước.

Anh là cầu thủ đầu tiên phá lưới "Quỷ đỏ" 2 lần trong 20 phút, tái lập thành tích mà Alexis Sanchez từng làm được năm 2015 trong màu áo Arsenal. Bình luận viên Joe Cole, cựu tiền vệ Chelsea và tuyển Anh, thốt lên: "Igor là mẫu trung phong giỏi chiếm lĩnh khoảng trống. Kỹ thuật của cậu ấy thì khỏi phải bàn, và sự toàn năng trong lối chơi thực sự khiến tôi ấn tượng".

Brentford - Man City (22 giờ 30 phút ngày 5-10): "Bầy ong" sẽ gieo sầu cho Guardiola? - Ảnh 1.
Brentford - Man City (22 giờ 30 phút ngày 5-10): "Bầy ong" sẽ gieo sầu cho Guardiola? - Ảnh 2.

Igor Thiago (trái) sẽ có cơ hội so tài với Erling Haaland tối 5-10. Ảnh: PL, BFC

Đáp đền lại niềm tin

Thiago đến với đội chủ sân Gtech vào hè năm ngoái với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB - 30 triệu euro. Tuy nhiên, chấn thương liên miên khiến tiền đạo ghi 29 bàn giúp Brugge vô địch Bỉ và vào đến bán kết Cúp C3 châu Âu chỉ có thể ra sân 8 lần, không ghi được bàn nào.

Hiện tại, cầu thủ 24 tuổi đang đền đáp niềm tin mà CLB đang dành cho anh. Phong độ ấn tượng của Thiago cũng là lý do lãnh đạo CLB sẵn sàng để Bryan Mbeumo sang Man United. Kết quả và diễn biến cuộc đối đầu giữa "Bầy ong" - biệt danh của Brentford - và "Quỷ đỏ" đã khẳng định điều đó.

Vượt qua nghịch cảnh chưa bao giờ là điều xa lạ với Thiago. Mồ côi cha từ năm 13 tuổi, cậu bé khi ấy hiểu rằng mình phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Thiago khởi nghiệp với CLB Vere ở giải khu vực thuộc miền Nam Brazil. Cậu chơi bóng chuyên nghiệp cho Cruzeiro trước khi gia nhập Ludogorets ở Bulgaria. 15 bàn thắng của Thiago giúp đội bóng này vô địch Bulgaria và mùa sau đó, cậu tỏa sáng trong màu áo Brugge rồi đến Anh.

Chuyển hóa cơ hội tốt hơn cả Haaland

Sự hiệu quả của Thiago rất phù hợp với kiểu đá trực diện mà Brentford đang theo đuổi. Những đối thủ kiểu này thường gây nhiều khó khăn cho Man City. Brentford là một trong hai đội bóng dứt điểm ít nhất Giải Ngoại hạng sau 6 vòng (51 lần). Tuy nhiên, họ đã ghi được 9 bàn - đứng thứ 6 toàn giải - với tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thắng đạt 17,7%, chỉ kém Man City (18,4%).

Man City dứt điểm hiệu quả vì họ đang có "quái kiệt" E. Haaland bùng nổ, với 8 bàn sau 6 vòng ở Giải Ngoại hạng Anh, gấp đôi số bàn thắng của nhóm tiền đạo xếp sau, trong đó có Thiago. Tiền đạo Brazil ghi 4 bàn nhưng chỉ cần 10 pha dứt điểm, nghĩa là tỉ lệ lên tới 40%, cao nhất Premier League. 

Chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm, Man City nếu thắng Brentford sẽ phả hơi nóng vào nhóm dẫn đầu.

Với Haaland tỏa sáng như thường lệ và P.Foden lấy lại phong độ, Man City dù sao vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ sân Gtech. Foden đã 7 lần phá lưới Brentford.

Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của thầy trò Guardiola lên đến 48,9%, so với 27% của Brentford. Nếu giành 3 điểm, đây sẽ là trận thắng thứ 250 của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Giải Ngoại hạng Anh, nhanh nhất lịch sử (chỉ cần 350 trận).

Tuy nhiên, với hàng thủ Man "xanh" dễ bị tổn thương mùa này, Brentford của Thiago đủ sức gieo sầu cho đội khách. Hai trận làm khách gần nhất ở Premier League, Man City đều không thắng - thua Brighton và hòa Arsenal.


