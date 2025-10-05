HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ngôi sao 18 tuổi lập đại công cho Chelsea, Liverpool mất ngôi đầu bảng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Vào sân ở cuối trận, Estevao ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+6 cho Chelsea khiến Liverpool thua liền 3 trận và mất ngôi đầu bảng về tay Arsenal

Màn trình diễn xuất sắc của thủ thành tân binh Giorgi Mamardashvilli hoàn toàn không đủ để giúp Liverpool giật lại được 1 điểm từ tay chủ nhà Chelsea. Thủ môn người Gruzia gần như bay lượn trong khung gỗ để ngăn cản các pha dứt điểm của Jamie Gittens, Moises Caicedo hay Enzo Fernandez nhưng rồi vẫn phải đầu hàng cú sút cận thành phút 90+6 của Estevao.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 1.

Chelsea thể hiện bản lĩnh của đội chủ nhà trước nhà đương kim vô địch

Hiếm khi trận đại chiến của một vòng đấu Ngoại hạng lại diễn ra vào đêm thứ bảy (kết thúc rạng sáng 5-10 giờ Việt Nam). Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu nước Anh là Chelsea và Liverpool rất được chờ đợi.

Chelsea đã không thắng trong 3 vòng đấu gần nhất và lửng lơ ở giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, Liverpool cũng đang ở giai đoạn khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. 

Phong độ của một số cầu thủ trụ cột bị đặt dấu hỏi bên cạnh chấn thương của những vị trí chủ chốt khác.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 2.

Moises Caicedo mở tỉ số trận đấu theo cách vô cùng ấn tượng

HLV Enzo Maresca tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ, và đội chủ nhà sớm có được lợi thế. Phút 14, Moisés Caicedo phối hợp 1 chạm và dốc bóng xuống sát vòng cấm địa của rồi tung cú sút xa đánh bại thủ thành Mamardashvilli, mở tỉ số cho Chelsea. Bàn thắng giúp "The Blues" chơi tự tin, nhưng cũng khiến Liverpool vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại của hiệp 1.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 3.

Dominic Szoboszlai suýt biếu cho Chelsea quả phạt đền

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Arne Slot tăng tốc với những pha tấn công nhanh ở hai biên. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 63, khi Alexander Isak khống chế bóng tốt sau khi nhận đường tạt bóng của đồng đội để Gakpo dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 4.

Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa từ pha kiến tạo của Alexander Isak

Thế trận từ đây trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai bên đều tạo ra cơ hội rõ rệt. Hai thủ môn Robert Sanchez và Giorgi Mamardashvilli đã phải làm việc vất vả ở những phút cuối, kể cả trông chờ vào xà ngang cột dọc để cứu thua.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 5.

Giorgi Mamardashvilli bất lực sau cú sút ghi bàn phút 90+6 của Estevao

Tưởng chừng trận đấu khép lại bằng tỉ số hòa dù không thật sự làm hài lòng 2 đội nhưng buộc phải chấp nhận được thì bước ngoặt ập đến. Phút 90+6, Marc Cucurella xâm nhập vòng cấm để đón đường chuyền của đồng đội, sau đó căng ngang rất mạnh. Estevao lao tới dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Thua bẽ bàng tại Stamford Bridge, Liverpool mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng - Ảnh 6.

Chân sút 18 tuổi Estevao lập đại công cho Chelsea

Sau ba chiến thắng sân nhà là ba trận thua sân khách, đều từ những tình huống nghẹt thở cuối trận, Liverpool chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal. Cách biệt 1 điểm ở đầu mùa bóng không quá tồi tệ nhưng cách thua và những quyết định nhân sự của HLV A.Slot đang khiến giới chuyên gia và fan "Lữ đoàn đỏ" khó hiểu.

Chelsea vươn lên vị trí thứ 6, sống lại hy vọng cho những cuộc đua tranh sau chặng FIFA Days sắp tới.

Cody Gakpo Chelsea Moises Caicedo Vòng 7 Ngoại hạng Anh Estevao Chelsea 2-1 Liverpool
