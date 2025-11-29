HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City – Leeds United: Erling Haaland quyết ghi bàn thứ 100

Đông Linh (theo mancityfc)

(NLĐO) - Tiếp đón Leeds United tại sân nhà đêm 29-11, Man City đối mặt với áp lực cực lớn sau hai thất bại chỉ trong vài ngày dưới tay Newcastle và Leverkusen.

Thua liên tiếp ở cả mặt trận quốc nội lẫn đấu trường Champions League là những cái tát trời giáng dành cho Man City, đội bóng nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay. Đà thăng hoa bị chặn đứng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola hiện rơi xuống tận vị trí thứ ba, bị đội đầu bảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên tới 7 điểm.

Man City – Leeds United: Mệnh lệnh phải thắng - Ảnh 1.

Man City thất bại trước Leverkusen ở Champions League

Nhìn lại màn trình diễn tệ hại của Man City khi để thua không lời bào chữa 0-2 trước Leverkusen, không khó để thấy sự rời rạc, xộc xệch trong đội hình "The Citizens". Pep Guardiola thực hiện tới 10 thay đổi trong đội hình so với trận thua Newcastle và tình hình chẳng hề được cải thiện, thậm chí còn dẫn đến trận thua bạc nhược trên sân nhà.

Chính Pep cũng phải thừa nhận sự xoay tua ấy là "quá mức" và hy vọng các cầu thủ sẽ tìm lại chính mình ở cuộc đón tiếp Leeds United. Etihad cuối tuần này chắc chắn sẽ chứng kiến đội hình mạnh nhất có thể của Man City, với Erling Haaland, Phil Foden, Jeremy Doku và Rayan Cherki đồng loạt trở lại đội hình xuất phát.

Man City – Leeds United: Mệnh lệnh phải thắng - Ảnh 2.

Pep Guardiola chắc chắn sẽ bị ám ảnh bởi thất bại ở trận đấu thứ 100 tại Champions League

Erling Haaland – người sinh ra tại Leeds – đang đứng trước cơ hội chạm tay đến cột mốc 100 bàn tại Premier League sau khi đã ghi bàn trong năm trận liên tiếp ở Etihad. 

Trong khi đó, hàng tiền vệ dù thiếu Rodri và Kovacic, vẫn có điểm tựa từ Nico Gonzalez và Bernardo Silva. Với Man City, không gì khác ngoài một chiến thắng thuyết phục mới có thể giúp họ lấy lại niềm tin sau chuỗi trận tệ hại.

Ở chiều ngược lại, Leeds United hành quân đến Manchester trong tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Đội bóng của HLV Daniel Farke đã thua 5/6 trận gần nhất, để thủng lưới trong cả 9 vòng liên tiếp và rơi xuống nhóm đội có vị trí "đặc biệt nguy hiểm". 

Những sai số chiến thuật khiến tương lai HLV người Đức bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi Leeds đánh mất thế trận trong hiệp hai ở hầu hết các trận. Mất bộ đôi Anton Stach – Sean Longstaff càng khiến tuyến giữa của Leeds United thêm mong manh.

Man City – Leeds United: Mệnh lệnh phải thắng - Ảnh 3.

Erling Haaland sẵn sàng trút giận vào khung thành Leeds United

Leeds United hiện là đội ghi bàn kém thứ nhì giải và thường xuyên đuối sức khi chạm trán các đối thủ mạnh. Chuỗi hai thất bại liên tiếp gần nhất tại Etihad như nhắc nhở, khuyến cáo Leeds United về một chuyến đi lành ít dữ nhiều đêm cuối tuần này.

Man City đã thắng Leeds United bốn lần gần nhất ở Ngoại hạng Anh với tổng cộng 16 bàn thắng – trong đó có trận thắng 7-0 không thể quên vào tháng 12-2021. 

Ở thời điểm phải căng mình đuổi theo Arsenal và xóa đi hình ảnh bạc nhược giữa tuần qua, đội bóng của Pep Guardiola hiểu rằng họ không được phép sẩy chân thêm lần nữa.

Tin liên quan

Man City gục ngã trước Leverkusen, Pep Guardiola nhận cột mốc đáng quên

Man City gục ngã trước Leverkusen, Pep Guardiola nhận cột mốc đáng quên

(NLĐO) – Man City đứt chuỗi 23 trận bất bại sân nhà tại cúp châu Âu còn Pep chào đón trận đấu thứ 100 dẫn dắt Man City tại Champions League bằng trận thua sốc.

Haaland sắp chạm mốc 100 bàn, Man City thắng nghiền ép Liverpool tại Etihad

(NLĐO) – Man City đánh dấu lần cầm quân thứ 1.000 của HLV Pep Guardiola bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool, củng cố vững chắc ngôi nhì Ngoại hạng.

Haaland bùng nổ, Man City lên ngôi nhì Ngoại hạng

(NLĐO) – Hai pha lập công sớm của Erling Haaland đã nhấn chìm một Bournemouth cực kỳ khó chịu tại Etihad, đưa Man City trở lại quỹ đạo chiến thắng.

