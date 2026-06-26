Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup

Đăng Minh

(NLĐO) - Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí 116 triệu bảng Anh (hơn 4.030 tỉ đồng).

Nếu thương vụ hoàn tất, ngôi sao 23 tuổi sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Etihad.

SunSport cho hay Anderson hiện đang cùng tuyển Anh dự World Cup 2026 và có thể kiểm tra y tế ở New Jersey - Mỹ trước trận cuối vòng bảng gặp Panama lúc 4 giờ ngày 28-6 (giờ Hà Nội).

Man City chưa công bố thương vụ, trong khi thời hạn hợp đồng và mức lương của tuyển thủ Anh cũng chưa được tiết lộ.

Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup - Ảnh 1.

Man City đã đạt thỏa thuận với Nottingham Forest để chiêu mộ Elliot Anderson với giá kỷ lục 116 triệu bảng Anh. Ảnh: PA

Mức phí 116 triệu bảng sẽ giúp Elliot Anderson vượt Jack Grealish, người đến Man City từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng năm 2021, để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Etihad.

Đây cũng là số tiền cao nhất mà một CLB từng chi để mua một cầu thủ người Anh, vượt mức 105 triệu bảng Arsenal trả cho West Ham để chiêu mộ Declan Rice vào năm 2023.

Tuy nhiên, con số trên thấp hơn số tiền 125 triệu bảng Liverpool từng chi để chiêu mộ Alexander Isak mùa hè năm ngoái. 

Nottingham Forest đã từ chối 2 đề nghị đầu tiên của Man City, trong đó đề nghị thứ hai gồm 106 triệu bảng trả ngay và tối đa 121 triệu bảng tùy thành tích. Sau các cuộc thương lượng tiếp theo, hai CLB cuối cùng chốt mức phí cố định khoảng 116 triệu bảng.

Anderson là tiền vệ trung tâm có thể chơi thấp để tổ chức bóng, tranh chấp và điều tiết nhịp độ, đồng thời đủ khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công. Đây là mẫu cầu thủ giàu năng lượng, di chuyển rộng, chơi quyết liệt nhưng vẫn có chất sáng tạo khi cầm bóng.

Tiền vệ sinh 2002 trưởng thành từ học viện Newcastle trước khi chuyển sang Nottingham Forest năm 2024. Trong 2 mùa tại City Ground, anh ra sân 92 trận, ghi 6 bàn và đóng góp 11 kiến tạo.

Mùa vừa qua, Anderson là một trong những nhân tố quan trọng giúp Nottingham Forest cán đích thứ 7 Ngoại hạng Anh và tiến đến bán kết Europa League.

Khả năng hoạt động bền bỉ là một trong những điểm mạnh nổi bật của Anderson. Mùa trước, tiền vệ này từng dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số pha tranh chấp thành công, đồng thời thuộc nhóm cầu thủ có số phút thi đấu và số lần chạm bóng nhiều nhất giải.

Những chỉ số ấy phản ánh vai trò trung tâm của Anderson trong cách vận hành của Nottingham Forest và sẽ càng hữu dụng hơn khi anh cập bến Man City.

Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup - Ảnh 2.

Thống kê ấn tượng của Elliot Anderson trong màu áo Nottingham Forest mùa 2025-2026. Ảnh: SunSport

Phong độ tại CLB cũng giúp Anderson trở thành gương mặt quen thuộc của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Anh đã ra sân ở cả 2 trận đầu, gồm chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa Ghana 0-0 tại World Cup 2026.

Man Utd cũng theo dõi Anderson trong thời gian dài, nhưng tiền vệ này được cho là ưu tiên chuyển đến đội bóng kình địch. Đội chủ sân Etihad xem anh là phương án thay thế lâu dài cho Bernardo Silva, người đã khép lại hành trình tại CLB.

Thương vụ "bom tấn" Anderson còn mang theo kỳ vọng giúp Man City đòi lại ngôi vị Ngoại hạng Anh đã mất vào tay Arsenal ở mùa giải trước.

Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid

(NLĐO) - Tuyên bố có thể đưa tiền đạo Erling Haaland sang Real Madrid khiến Man City nổi giận, cân nhắc hành động pháp lý chống lại đội bóng La Liga.

Nước mắt ngày chia tay Man City của Pep Guardiola

(NLĐO) - Man City khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử CLB trong ngày chia tay dành cho Pep Guardiola và Bernardo Silva, John Stones cuối mùa giải.

Đoạn kết đầy tiếc nuối của Man City

Trận hòa 1-1 trước Bournemouth rạng sáng 20-5 khiến Man City tan vỡ giấc mơ vô địch Premier League.

bom tấn Man City Ngoại hạng Anh chuyển nhượng Anderson
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo