Man City nổ “bom tấn” 4.030 tỉ đồng ngay tại World Cup

Nếu thương vụ hoàn tất, ngôi sao 23 tuổi sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Etihad.

SunSport cho hay Anderson hiện đang cùng tuyển Anh dự World Cup 2026 và có thể kiểm tra y tế ở New Jersey - Mỹ trước trận cuối vòng bảng gặp Panama lúc 4 giờ ngày 28-6 (giờ Hà Nội).

Man City chưa công bố thương vụ, trong khi thời hạn hợp đồng và mức lương của tuyển thủ Anh cũng chưa được tiết lộ.

Man City đã đạt thỏa thuận với Nottingham Forest để chiêu mộ Elliot Anderson với giá kỷ lục 116 triệu bảng Anh. Ảnh: PA

Mức phí 116 triệu bảng sẽ giúp Elliot Anderson vượt Jack Grealish, người đến Man City từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng năm 2021, để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Etihad.

Đây cũng là số tiền cao nhất mà một CLB từng chi để mua một cầu thủ người Anh, vượt mức 105 triệu bảng Arsenal trả cho West Ham để chiêu mộ Declan Rice vào năm 2023.

Tuy nhiên, con số trên thấp hơn số tiền 125 triệu bảng Liverpool từng chi để chiêu mộ Alexander Isak mùa hè năm ngoái.

Nottingham Forest đã từ chối 2 đề nghị đầu tiên của Man City, trong đó đề nghị thứ hai gồm 106 triệu bảng trả ngay và tối đa 121 triệu bảng tùy thành tích. Sau các cuộc thương lượng tiếp theo, hai CLB cuối cùng chốt mức phí cố định khoảng 116 triệu bảng.

Anderson là tiền vệ trung tâm có thể chơi thấp để tổ chức bóng, tranh chấp và điều tiết nhịp độ, đồng thời đủ khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công. Đây là mẫu cầu thủ giàu năng lượng, di chuyển rộng, chơi quyết liệt nhưng vẫn có chất sáng tạo khi cầm bóng.

Tiền vệ sinh 2002 trưởng thành từ học viện Newcastle trước khi chuyển sang Nottingham Forest năm 2024. Trong 2 mùa tại City Ground, anh ra sân 92 trận, ghi 6 bàn và đóng góp 11 kiến tạo.

Mùa vừa qua, Anderson là một trong những nhân tố quan trọng giúp Nottingham Forest cán đích thứ 7 Ngoại hạng Anh và tiến đến bán kết Europa League.

Khả năng hoạt động bền bỉ là một trong những điểm mạnh nổi bật của Anderson. Mùa trước, tiền vệ này từng dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số pha tranh chấp thành công, đồng thời thuộc nhóm cầu thủ có số phút thi đấu và số lần chạm bóng nhiều nhất giải.

Những chỉ số ấy phản ánh vai trò trung tâm của Anderson trong cách vận hành của Nottingham Forest và sẽ càng hữu dụng hơn khi anh cập bến Man City.

Thống kê ấn tượng của Elliot Anderson trong màu áo Nottingham Forest mùa 2025-2026. Ảnh: SunSport

Phong độ tại CLB cũng giúp Anderson trở thành gương mặt quen thuộc của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Anh đã ra sân ở cả 2 trận đầu, gồm chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa Ghana 0-0 tại World Cup 2026.

Man Utd cũng theo dõi Anderson trong thời gian dài, nhưng tiền vệ này được cho là ưu tiên chuyển đến đội bóng kình địch. Đội chủ sân Etihad xem anh là phương án thay thế lâu dài cho Bernardo Silva, người đã khép lại hành trình tại CLB.

Thương vụ "bom tấn" Anderson còn mang theo kỳ vọng giúp Man City đòi lại ngôi vị Ngoại hạng Anh đã mất vào tay Arsenal ở mùa giải trước.