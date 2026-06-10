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Thể thao

Man City gặp khó ở 2 thương vụ then chốt

Hoàng Hiệp

Man City vẫn chưa thể hoàn tất 2 bản hợp đồng quan trọng sau khi nhiều trụ cột của CLB rời đi.

 Nửa xanh thành Manchester đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng bậc nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Maresca trở lại Etihad

Sau 10 năm gắn bó, HLV Pep Guardiola đã chính thức khép lại hành trình huy hoàng ở Etihad. Sự ra đi của chiến lược gia sinh năm 1971 ngay lập tức kích hoạt kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm, trong đó Enzo Maresca nổi lên như lựa chọn số 1.

Theo những diễn biến mới nhất, các quan chức cấp cao của Man City và Chelsea đang thương lượng về khả năng Maresca trở lại Etihad với tư cách HLV trưởng. Vấn đề lớn lúc này xoay quanh khoản bồi thường mà "The Blues" cho rằng họ xứng đáng nhận được.

Man City gặp khó ở 2 thương vụ then chốt - Ảnh 1.

Elliot Anderson nằm trong “tầm ngắm” của cả Man City và Man United (Ảnh: AP)

Tháng 1-2026, nhà cầm quân người Ý rời ghế huấn luyện tại Stamford Bridge nhưng vẫn còn ràng buộc hợp đồng đến năm 2029. Một nguồn tin từ Chelsea cho biết cả 2 CLB "phải đạt được thỏa thuận về khoản bồi thường trước khi bất kỳ cuộc bổ nhiệm nào có thể được tiến hành". Hiện tại, số tiền cụ thể chưa được hai bên thống nhất nên thời gian Man City chính thức bổ nhiệm Maresca vẫn còn bỏ ngỏ.

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Quá trình đàm phán thậm chí còn phức tạp hơn vì những rạn nứt giữa nhà cầm quân 46 tuổi với đội bóng thành London. Từ cuối năm 2025, Maresca liên tục "bóng gió" Chelsea phớt lờ yêu cầu của ông và có nhiều cuộc cãi vã với bộ phận y tế của CLB. Đỉnh điểm, khi thượng tầng "The Blues" phát hiện Maresca có những cuộc thảo luận "ngầm" với Man City, các hành động của ông thời điểm đó bị coi là sự thiếu tôn trọng.

Mức phí cho Anderson vượt mốc 105 triệu bảng

Chiến lược gia người Ý không phải cái tên xa lạ với "The Citizens". Ông từng làm việc tại hệ thống đào tạo trẻ của CLB trước khi trở thành cộng sự thân cận của Pep Guardiola trong mùa giải "ăn ba" lịch sử 2022 - 2023. Cùng với việc giúp Leicester City thăng hạng lên Premier League mùa 2024 - 2025, khả năng cầm quân của Maresca được giới chuyên môn đánh giá khá cao.

Man City gặp khó ở 2 thương vụ then chốt - Ảnh 2.

Thương vụ để Maresca (phải) thay thế Pep tại Man City bị đình trệ vì vấn đề bồi thường (Ảnh: AP)

Về phía nhân sự trên sân cỏ, Man City đang nhắm đến tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest để thay thế đội trưởng Bernardo Silva. Tuần trước, đội chủ sân Etihad đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên nhưng bị Nottingham Forest từ chối.

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Dưới sự điều hành của doanh nhân Evangelos Marinakis, Nottingham Forest được xem là một đối tác cứng rắn trên bàn đàm phán. Nhiều khả năng, mức phí cho Anderson sẽ vượt mốc 105 triệu bảng mà Arsenal từng chi cho Declan Rice vào năm 2023, giúp tiền vệ 23 tuổi trở thành cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng cao nhất Premier League.

Một vấn đề phát sinh đối với Man City là đội bóng cùng thành phố Man United cũng rất quyết tâm chiêu mộ Anderson. Dù đồng sở hữu Jim Ratcliffe đang thẳng tay cắt giảm chi phí tại Old Trafford nhưng các ông chủ CLB sẵn sàng đáp ứng yêu cầu lương của Anderson nếu tuyển thủ Anh gia nhập Man United thay vì Man City.


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