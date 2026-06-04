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Thể thao

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid

Đăng Minh

(NLĐO) - Tuyên bố có thể đưa tiền đạo Erling Haaland sang Real Madrid khiến Man City nổi giận, cân nhắc hành động pháp lý chống lại đội bóng La Liga.

Cuộc đua vào ghế chủ tịch Real Madrid bất ngờ nóng lên bởi một tuyên bố gây chấn động. Doanh nhân Enrique Riquelme, đối thủ của đương kim chủ tịch Florentino Perez, khẳng định chân sút Haaland có thể cập bến sân Bernabeu nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 7-6.

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid - Ảnh 1.

Doanh nhân Enrique Riquelme giơ áo đấu in tên Haaland khi xuất hiện trên truyền hình Tây Ban Nha. Ứng viên tranh ghế chủ tịch Real Madrid tuyên bố có thể đưa tiền đạo Erling Haaland về sân Bernabeu nếu đắc cử. Ảnh: X

Xuất hiện trên chương trình truyền hình El Hormiguero tại Tây Ban Nha, doanh nhân Riquelme tuyên bố Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng với Man City và muốn khoác áo Real Madrid.

Ứng viên Riquelme còn cam kết nếu đắc cử chủ tịch đưa cả tiền vệ Rodri (Man City) về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Để tăng sức nặng cho lời hứa, ông Riquelme cho biết đã ký cam kết có công chứng. Nếu không thể đưa Haaland và Rodri về sân Bernabeu, ông sẽ thanh toán toàn bộ phí thành viên mùa tới cho khoảng 100.000 hội viên Real Madrid.

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid - Ảnh 2.

Tiền đạo Erling Haaland vẫn còn hợp đồng dài hạn với Man City đến năm 2034. Đội chủ sân Etihad bác bỏ thông tin chân sút người Na Uy có điều khoản cho phép rời câu lạc bộ như ông Enrique Riquelme mô tả. Ảnh: The Sun

Tuyên bố táo bạo lập tức làm dậy sóng truyền thông Tây Ban Nha, nhưng cũng khiến Man City phản ứng dữ dội. Đội chủ sân Etihad khẳng định thông tin về tương lai của Haaland là không đúng.

"Những thông tin xuất hiện từ Tây Ban Nha về tương lai của Haaland là không đúng sự thật. Không có khả năng điều đó xảy ra và cũng không tồn tại điều khoản hợp đồng nào cho phép việc này. Chúng tôi đang xem xét hành động pháp lý vì hình ảnh cầu thủ của mình bị sử dụng trong bối cảnh này", đại diện Man City khẳng định. 

Phản ứng cứng rắn cho thấy đội bóng Anh không xem đây đơn thuần là tin đồn chuyển nhượng. Hình ảnh của Haaland thực tế đã trở thành một phần trong chiến dịch tranh cử tại Real Madrid, trong khi Man City khẳng định không có bất kỳ cơ sở hợp đồng nào cho thương vụ.

Cha của tiền đạo người Na Uy, ông Alfie Haaland, cùng người đại diện Rafaela Pimenta cũng nhanh chóng lên tiếng. 

Cả 2 bác bỏ thông tin đã có thỏa thuận với doanh nhân Riquelme: "Tất cả đều rất thú vị, nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chúc cả 2 ứng viên những điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid".

Sự việc càng đáng chú ý bởi Haaland vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2034. Chân sút sinh năm 2000 gia hạn vào tháng 1-2025, qua đó trở thành một trong những cầu thủ được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Ứng viên Riquelme không chỉ nhắm tới Haaland. Ông còn đặt tiền vệ Rodri vào trung tâm kế hoạch cải tổ Real Madrid, đồng thời tuyên bố đã liên hệ với người đại diện của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024.

Man City dọa kiện vì cam kết “bom tấn” Haaland tới Real Madrid - Ảnh 3.

Đương kim chủ tịch Florentino Perez bước vào cuộc đua giữ ghế lãnh đạo Real Madrid trước sức ép từ đối thủ Enrique Riquelme. Những lời hứa “bom tấn” chuyển nhượng khiến cuộc bầu cử tại sân Bernabeu thêm nóng. Ảnh: The Sun

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