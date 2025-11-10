Man City thắng đậm Liverpool: Nóng bỏng ý kiến trái chiều về đại chiến

Pep Guardiola: "Chưa thể vội mừng"



Đánh bại Liverpool 3-0 và chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm, Pep Guardiola không quá lạc quan với thứ hạng của Man City.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vui với chiến thắng thứ 716 ở trận đấu thứ 1.000 của mình nhưng Pep vẫn cho rằng thành công vẫn còn ở phía trước.

Pep Guardiola có chiến thắng thứ 716 qua 1.000 trận cầm quân

"Khi thất bại dưới tay Aston Villa, tôi đã nói đội bóng vẫn có tâm lý tốt dù không thể nói vì sao. Chiến thắng hôm nay được lý giải bởi chúng tôi mùa này có rất nhiều cầu thủ chất lượng.

Mùa trước chúng tôi không có nhiều lựa chọn và những người ra sân đều thiếu sinh khí trong thi đấu. Đến giờ, cuộc đua Ngoại hạng chẳng có gì tiến triển bởi chẳng thể vô địch vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12.

Nhất thiết đội bóng phải đá tốt hơn nữa, nếu đứng đầu mà không tiến bộ hơn thì không thể vô địch"- Pep chia sẻ.

Arne Slot: "Trọng tài sai về pha ghi bàn của Van Dijk"

HLV Arne Slot ở cuộc họp báo sau trận cho rằng ông không có gì để bào chữa cho thất bại này. "Đây là một tuần lễ mà chúng tôi bắt đầu tốt nhưng rất tiếc kết thúc nó trong thất bại.

Gặp Man City trên sân của họ luôn là một trận đấu khó, kể cả với chúng tôi. Man City chơi tốt hơn và xứng đáng chiến thắng", Slot nói.

Bàn thắng của Van Dijk bị từ chối là điều đáng tiếc với Liverpool

"Nói về điều tích cực, tôi hài lòng về màn trình diễn của Liverpool ở hiệp 2. Đội bóng gặp khó bởi khi bị dẫn 3 bàn thì ít đội có thể đứng dậy được, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc và vẫn tạo ra một số cơ hội tốt.

Cầu thủ đã nỗ lực thi đấu và có cơ hội nhưng như thế là chưa đủ", nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ.

Arne Slot không nghĩ Robertson ngăn cản thủ môn Donnarumma khi Van Dijk ghi bàn

Về bàn thắng không được công nhận của Virgil Van Dijk phút 38, Arne Slot đặc biệt không hài lòng với trọng tài: "Tôi thấy khá rõ là trọng tài đã sai, Andy (Robertson) không hề can thiệp gì tới thủ môn.

Bàn thắng của Man City vào lưới Wolves mùa trước, John Stones ghi bàn và trọng tài vẫn công nhận dù cũng y như tình huống này. Chúng tôi lẽ ra chơi tốt hơn nếu gỡ hòa hoặc chỉ bị dẫn 1-2 ở hiệp một".

Liverpool đang khủng hoảng

Cựu danh thủ Roy Keane khẳng định "Lữ đoàn Đỏ" đang trong cơn khủng hoảng. Theo cựu đội trưởng Man United, Liverpool đã để thua năm trận ở Ngoại hạng Anh chỉ sau 11 vòng và vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng phản ánh rõ phong độ kém cỏi của đội bóng này.

Ông thẳng thắn chia sẻ: "Lúc này, Liverpool không thể vô địch khi đã thua năm trận. Mọi người cứ nói về hàng công của họ, nhưng hàng phòng ngự thì lại rất tệ. Số bàn thua mà Liverpool phải nhận từ đầu mùa là dấu hiệu tồi tệ nhất".

Chuyên gia Jamie Carragher chỉ ra l"ỗ hổng" mang tên Ibrahima Konate

Cùng chung nhận định với Roy Keane, cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher, lại đi sâu hơn vào vấn đề nhân sự, cụ thể là vai trò của trung vệ người Pháp Ibrahima Konate:

"Cậu ta là "trung tâm của mọi vấn đề" của Liverpool. Tôi không hiểu vai trò của Konaté là gì mỗi khi Liverpool để thủng lưới hoặc gặp vấn đề. Mùa này, Konate thường xuyên "mất hút" khi đá sân khách".