Soi tỉ số trận Manchester City - Liverpool: Quyết chiến ở Etihad

Erling Haaland (Manchester City) và Van Dijk (Liverpool)

Manchester City tiếp Liverpool vào tối Chủ nhật, 9-11 (lúc 23 giờ 30, giờ Việt Nam) là trận cầu không khoan nhượng khi đội thắng trận sẽ có cơ hội trở lại cuộc đua vô địch.

Manchester City đặt mục tiêu tiếp nối chiến thắng 3-1 trước Bournemouth và quan trọng hơn là hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp tại sân Etihad. Pep Guardiola có đầy đủ đội hình để lựa chọn cho trận đấu vào Chủ nhật, ngoại trừ tiền vệ Mateo Kovacic.

Trong khi đó, Liverpool đang chìm đắm trong vũng lầy thất bại đã tìm thấy một chiến thắng hết sức cần thiết trước Aston Villa tuần qua.

Một chút sức đẩy tinh thần đó liệu có giúp Liverpool vượt qua cửa ải khó khăn trên sân Etihad? Đoàn quân của Arne Slot đang trải qua chuỗi ba trận thua trên sân khách và đó là lý do chính khiến nhiều người đặt niềm tin vào đội chủ nhà đang có phong độ cao.

Bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát của Liverpool, trong khi Alexander Isak sẽ kịp bình phục để đối đầu với Man City. Cả Alisson Becker và Jeremie Frimpong đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Curtis Jones vẫn còn bỏ ngỏ.

Bình luận về trận cầu này, huyền thoại Alan Shearer viết: "Cả hai đội đều khao khát chiến thắng, và Arsenal sẽ hy vọng một trận hòa để giữ chân cả hai. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận hòa có tỷ số. Liverpool thích chơi với hàng công dâng cao, điều này sẽ phù hợp với Haaland.

Nhưng Liverpool đã phòng thủ tốt hơn rất nhiều hôm giữa tuần khi gặp Real Madrid và thậm chí còn hơn thế nữa trong trận gặp Aston Villa. Dĩ nhiên trận này sẽ rất khó khăn khi Man City đang có phong độ tốt và Haaland dường như không thể bị đánh bại vào lúc này".

Ý kiến của các chuyên gia không có sự đồng nhất: Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số hòa 2-2, trong lúc chuyên gia dự đoán Sky Sport Lewis Jones đoán hòa 1-1, nhưng huyền thoại Arsenal Paul Merson ủng hộ Liverpool thắng 1-3, còn cựu tiền đạo Chris Sutton tin Manchester City sẽ thắng 2-1.

Dự đoán: Manchester City - Liverpool 2-2

Đối đầu trực tiếp

23-2-2025 Manchester City Liverpool 0-2 01-12-2024 Liverpool Manchester City 2-0 10-3-2024 Liverpool Manchester City 1-1 25-11-2023 Manchester City Liverpool 1-1 01-4-2023 Manchester City Liverpool 4-1 16-10-2022 Liverpool Manchester City 1-0 10-4-2022 Manchester City Liverpool 2-2 07-2-2021 Liverpool Manchester City 1-4 08-11-2020 Manchester City Liverpool 1-1 02-7-2020 Manchester City Liverpool 4-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 09/11 23:30 [2] Manchester City - Liverpool [3] 1.90 0 : 1/2 1.975 1.975 3 1/4 1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester City đã chấp Liverpool nửa trái, ăn 9, thua 97. Đến tối qua có lúc chuyển thành ăn 89, thua 85. Nhưng đến sáng nay đã chuyển thành cho lựa. Dù sao thì chọn cửa dưới vẫn hào hứng hơn.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là 1-1 khi có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8.3. Nhiều người cũng ủng hộ Manchester City thắng với tỉ số 2-1, mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, trong lúc 1-0 và 2-0 đều ăn đến 12. Khả năng Liverpool gây bất ngờ không được đánh giá cao khi tỉ số 1-2 ăn đến 12, 0-1 ăn 17, còn 0-2 ăn 23.



