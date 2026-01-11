HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) - Tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Man City vẫn dễ dàng đè bẹp đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba Exeter City với tỉ số không tưởng 10-1 ở FA Cup.

Man City đã tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử FA Cup khi vùi dập Exeter City 10-1 ở vòng 3, trong trận đấu đánh dấu màn ra mắt đáng nhớ của Antoine Semenyo và Ryan McAidoo – hai cầu thủ đều ghi bàn ngay lần đầu khoác áo đội một.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 1.

Max Alleyne (68) mở tỉ số sớm cho Man City

Dù Exeter City là đội có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận bằng sức mạnh vượt trội. Phút 13, Max Alleyne – trong lần ra sân thứ hai – bất ngờ mở tỉ số với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của McAidoo. Ít phút sau, Rodri nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa trái phá từ khoảng 30 m, bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Tây Ban Nha kể từ cuối mùa bóng 2023-2024.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 2.

Rodri lập siêu phẩm, ghi dấu ấn sau hơn 18 tháng

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì và trước giờ nghỉ, Exeter hoàn toàn sụp đổ. Trong vòng ba phút, đội khách liên tiếp nhận hai bàn phản lưới nhà của Jake Doyle-Hayes và Jack Fitzwater, giúp Man City dẫn tới 4-0 ngay trong hiệp một.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 3.

Một trong hai bàn đá phản của Exeter City trước áp lực khủng khiếp từ Man Cirty

Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola thay đổi đội hình với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng sức ép vẫn không hề suy giảm. Phút 52, từ quả tạt bên cánh phải của tân binh Antoine Semenyo, Rico Lewis băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 5-0. 

Chỉ ít phút sau, chính Semenyo ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City bằng pha xử lý lạnh lùng sau đường chọc khe tinh tế của Rayan Cherki.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 4.

Antoine Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo ngay trận đấu ra mắt Man City

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 5.

Semenyo ghi bàn cho 2 đội bóng Anh khác nhau chỉ trong vòng 3 ngày

Cơn mưa bàn thắng chưa dừng lại. Tijjani Reijnders ghi bàn thứ bảy bằng cú cứa lòng hiểm hóc, Nico O'Reilly đánh đầu chính xác từ quả tạt của Lewis, trước khi Ryan McAidoo khép lại màn ra mắt ấn tượng với cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 6.

Nico O'Reilly sau pha lập công nâng tỉ số lên 8-0 cho "The Citizens"

Trong thế trận bị dồn ép toàn diện, Exeter City vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng danh dự đẹp mắt của George Birch, khiến ngay cả khán giả sân Etihad cũng phải dành cho đội khách tràng pháo tay hiếm hoi. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Exeter City làm được.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 7.

Man City thắng đậm bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và tân binh

Khi khán đài liên tục hô vang đòi bàn thắng thứ 10, Rico Lewis hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng "không tưởng" 10-1. Đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm Man City ghi tới 10 bàn trong một trận đấu, kể từ chiến thắng 10-0 trước Huddersfield vào tháng 11-1987.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 8.

Sân Etihad chứng kiến chiến thắng đậm sau rất nhiều năm

Chiến thắng này không chỉ đưa Man City vào vòng tiếp theo - vòng 4 - của FA Cup mà còn mở ra nhiều kỳ vọng, đặc biệt với Semenyo và McAidoo – những gương mặt trẻ hứa hẹn góp phần làm dày thêm chiều sâu đội hình của đội bóng khổng lồ nước Anh.

Ngoài chiến thắng 10-1 của Man City, vòng 3 FA Cup mùa này chứng kiến nhiều bất ngờ và kết quả hấp dẫn khác. Đáng chú ý nhất là cú sốc lớn khi Macclesfield – đội bóng đang chơi ở Giải Hạng sáu của Anh – đánh bại đương kim vô địch Crystal Palace 2-1 để tiến vào vòng tiếp theo, tạo nên một trong những cuộc "lật đổ" lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup - Ảnh 9.

Crystal Palace bị loại bởi đối thủ kém mình 117 bậc tại làng cầu Anh

Ở các diễn biến khác, Aston Villa gây ấn tượng khi giành chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham, loại "Gà trống" khỏi FA Cup. Chelsea cũng có màn trình diễn ấn tượng trong chuyến làm khách đến sân của Charlton Athletic và giành chiến thắng với tỉ số 5-1; Newcastle thắng Bournemouth 4-3 còn đội bóng Hạng nhất Wrexham cũng loại Nottingham Forest bằng tỉ số tương tự…

HLV Pep Guardiola Man City vòng ba FA Cup Antoine Semenyo Nico O'Reilly Man City 10-1 Exeter City
