Vượt Chelsea và Liverpool, Man City tăng tốc thương vụ chân sút Semenyo 65 triệu bảng

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông đang đến gần, Man City được cho là đang tiếp cận tích cực nhất với cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo dù mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 65 triệu bảng.



Semenyo đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất kể từ khi gia nhập Premier League. Sau 16 lần ra sân tại giải đấu hàng đầu nước Anh, tuyển thủ người Ghana đã ghi 9 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo, trở thành điểm sáng lớn nhất trong đội hình Bournemouth.

Antoine Semenyo bùng nổ kể từ khi gia nhập Bournemouth tháng 1-2023.

Phong độ ổn định, khả năng chơi nhiều vị trí trên hàng công cùng thể lực sung mãn giúp Semenyo lọt vào "mắt xanh" của hàng loạt ông lớn như Man City, Liverpool, Man United, Chelsea và Tottenham suốt thời gian qua.

Theo truyền thông Anh, Man City đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với Bournemouth ngay từ đầu tuần và mong muốn sớm chốt thương vụ ngay khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa. HLV Pep Guardiola được cho là muốn bổ sung thêm một mũi nhọn tấn công chất lượng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Erling Haaland - chân sút người Na Uy đã ghi tới 19 bàn thắng từ đầu mùa.

Pep Guardiola yêu thích mẫu chân sút đa năng như Semenyo

Sự hiện diện của Semenyo sẽ nâng cấp đáng kể chất lượng và chiều sâu hàng công Man City dù Guardiola vẫn đang hài lòng với phong độ làm bàn ấn tượng của Erling Haaland cũng như dấu ấn của các tiền đạo khác như Phil Foden hay Rayan Cherki.

Semenyo sẽ bổ sung thêm một phương án tấn công chất lượng nữa khi tiền đạo 25 tuổi này chơi tốt ở tiền đạo cánh trái lẫn cánh phải. Phong cách thi đấu trực diện, tốc độ và có khả năng tự tạo ra cơ hội ăn bàn cho chính mình giúp Semenyo trở thành vũ khí đáng gờm cho Man City nếu thương vụ thành công.

Dù vậy, HLV Andoni Iraola của Bournemouth vẫn bỏ ngỏ khả năng Semenyo tiếp tục ra sân trong màu áo "The Cherries", ít nhất là ở trận đấu then chốt với Arsenal cuối tuần này.

"Đây có thể chưa phải là trận đấu cuối cùng của cậu ấy. Tôi không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng khả năng Semenyo ra sân là rất cao. Gặp đội đầu bảng Arsenal, chúng tôi cần những cầu thủ quan trọng nhất" - nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Bourneouth cần Semenyo ở trận đấu với Arsenal đầu năm mới

Việc Semenyo có ra sân trước Arsenal hay không cũng phần nào phụ thuộc vào diễn biến đàm phán giữa các bên trong những ngày tới. Nguồn tin cho hay Man City sẽ tiếp tục làm việc với đại diện của cầu thủ trong tuần này, trong khi khả năng CLB chủ sân Etihad cho phép anh thi đấu nếu thương vụ sắp hoàn tất vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù Man City đang chiếm ưu thế, Liverpool vẫn chưa từ bỏ hy vọng chen chân vào cuộc đua. Đáng chú ý, Giám đốc thể thao Richard Hughes - người hiện làm việc tại Liverpool - chính là nhân vật từng đưa Semenyo từ Bristol City về Bournemouth với giá chỉ 10 triệu bảng vào tháng 1-2023.

Man City cần thêm vũ khí tấn công cho cuộc đua vô địch

Chelsea cũng từng đưa ra đề nghị dành cho Semenyo nhưng đã rút lui, viện dẫn lý do đội hình tấn công của họ hiện đủ chiều sâu. Trong bối cảnh đó, tương lai của Semenyo nhiều khả năng sẽ sớm được định đoạt ngay trong tháng Giêng với Man City đang là ứng viên sáng giá nhất.