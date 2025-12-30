HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Man City trở lại đường đua

Đông Linh

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh suốt nhiều tuần lễ qua, nhưng Man City mới thực sự được giới hâm mộ đánh giá cao với vai trò ứng viên vô địch.

Đánh bại Nottingham Forest trong dịp lễ Tặng quà truyền thống, Man City có chiến thắng thứ sáu liên tiếp tại Premier League, đồng thời nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 8. Không chỉ củng cố vững chắc ngôi nhì bảng xếp hạng bóng đá Anh, "The Citizens" còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự trở lại của một thế lực từng thống trị làng cầu xứ sương mù suốt nhiều năm qua.

Sau mùa giải 2024-2025 đáng quên - khi Man City lần đầu trắng tay kể từ mùa 2016-2017, thời điểm Guardiola mới nắm quyền - không ít nghi ngờ được đặt ra về khả năng duy trì vị thế của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy Man City không hề đánh mất bản sắc, mà đơn giản chỉ như một mãnh hổ ngủ đông, chờ thức giấc gầm thét trở lại, trấn áp quần hùng.

Từng bị đối thủ dưới cơ Al-Hilal đánh bại tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup hồi mùa hè, thế nhưng như HLV Pep Guardiola khẳng định, chính giải đấu tại Bắc Mỹ đã giúp Man City "xua tan màn sương". Nguồn năng lượng tươi mới được khơi mở, Guardiola và các cộng sự tái thiết được môi trường tập luyện tích cực.

Man City trở lại đường đua - Ảnh 1.

Man City đang trở lại đường đua Ngoại hạng Anh. Ảnh: MANCITY

Điều dễ nhận thấy nhất lúc này tại Man City là dàn cầu thủ đang đạt phong độ khá ấn tượng. Họ không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân mà thi đấu với tinh thần cạnh tranh cao, cường độ ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng sắc nét. Những bàn thắng muộn như của Rayan Cherki trên sân Nottingham Forest cho thấy Man City đã tìm lại bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ: kiên nhẫn, lạnh lùng và cực kỳ hiệu quả.

Guardiola từng "làm mới" cả ban huấn luyện với việc bổ sung 2 cựu trợ lý của Liverpool là Pep Lijnders và James French, bên cạnh việc mời học trò cũ Kolo Touré tham gia khâu rèn chiến thuật. Một Man City tràn đầy năng lượng, gắn kết và giàu động lực rõ ràng là mối đe dọa lớn với bất kỳ đối thủ nào. Hiện tại, Man City chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm, khoảng cách hoàn toàn có thể lấp đầy khi mùa giải còn cả lượt về. Đó là chưa kể, cả Arsenal và Aston Villa - hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp - đều phải chịu áp lực lớn về lực lượng và lịch thi đấu.

Man City dưới quyền Guardiola đã nhiều lần tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn giữa và cuối mùa để vượt lên giành chức vô địch. Kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm thế của một đội bóng quen chiến thắng là thứ mà không phải đối thủ nào cũng có được. Cuộc đua ngôi số 1 Ngoại hạng Anh chắc chắn còn nhiều biến động, nhưng với phong độ hiện tại, Man City cho thấy họ hoàn toàn đủ sức trở lại đường đua với sức mạnh thống trị quen thuộc.

Man City đang bước vào giai đoạn quan trọng với tinh thần hưng phấn và chiều sâu đội hình vốn đã được kiểm chứng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo