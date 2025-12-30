Man City trở lại đường đua

Đánh bại Nottingham Forest trong dịp lễ Tặng quà truyền thống, Man City có chiến thắng thứ sáu liên tiếp tại Premier League, đồng thời nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 8. Không chỉ củng cố vững chắc ngôi nhì bảng xếp hạng bóng đá Anh, "The Citizens" còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự trở lại của một thế lực từng thống trị làng cầu xứ sương mù suốt nhiều năm qua.

Sau mùa giải 2024-2025 đáng quên - khi Man City lần đầu trắng tay kể từ mùa 2016-2017, thời điểm Guardiola mới nắm quyền - không ít nghi ngờ được đặt ra về khả năng duy trì vị thế của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy Man City không hề đánh mất bản sắc, mà đơn giản chỉ như một mãnh hổ ngủ đông, chờ thức giấc gầm thét trở lại, trấn áp quần hùng.

Từng bị đối thủ dưới cơ Al-Hilal đánh bại tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup hồi mùa hè, thế nhưng như HLV Pep Guardiola khẳng định, chính giải đấu tại Bắc Mỹ đã giúp Man City "xua tan màn sương". Nguồn năng lượng tươi mới được khơi mở, Guardiola và các cộng sự tái thiết được môi trường tập luyện tích cực.

Man City đang trở lại đường đua Ngoại hạng Anh. Ảnh: MANCITY

Điều dễ nhận thấy nhất lúc này tại Man City là dàn cầu thủ đang đạt phong độ khá ấn tượng. Họ không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân mà thi đấu với tinh thần cạnh tranh cao, cường độ ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng sắc nét. Những bàn thắng muộn như của Rayan Cherki trên sân Nottingham Forest cho thấy Man City đã tìm lại bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ: kiên nhẫn, lạnh lùng và cực kỳ hiệu quả.

Guardiola từng "làm mới" cả ban huấn luyện với việc bổ sung 2 cựu trợ lý của Liverpool là Pep Lijnders và James French, bên cạnh việc mời học trò cũ Kolo Touré tham gia khâu rèn chiến thuật. Một Man City tràn đầy năng lượng, gắn kết và giàu động lực rõ ràng là mối đe dọa lớn với bất kỳ đối thủ nào. Hiện tại, Man City chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm, khoảng cách hoàn toàn có thể lấp đầy khi mùa giải còn cả lượt về. Đó là chưa kể, cả Arsenal và Aston Villa - hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp - đều phải chịu áp lực lớn về lực lượng và lịch thi đấu.

Man City dưới quyền Guardiola đã nhiều lần tăng tốc mạnh mẽ ở giai đoạn giữa và cuối mùa để vượt lên giành chức vô địch. Kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm thế của một đội bóng quen chiến thắng là thứ mà không phải đối thủ nào cũng có được. Cuộc đua ngôi số 1 Ngoại hạng Anh chắc chắn còn nhiều biến động, nhưng với phong độ hiện tại, Man City cho thấy họ hoàn toàn đủ sức trở lại đường đua với sức mạnh thống trị quen thuộc.

Man City đang bước vào giai đoạn quan trọng với tinh thần hưng phấn và chiều sâu đội hình vốn đã được kiểm chứng.



