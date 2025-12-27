"Vua kiến tạo" Cherki hạ gục Nottingham Forest, Man City soán ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Không phải Erling Haaland mà tân binh Rayan Cherki mới là nhân vật trung tâm của trận cầu chênh lệch đẳng cấp trên sân City Ground tại vòng 18 Ngoại hạng Anh. Một bàn thắng và một pha kiến tạo của tiền vệ người Pháp giúp HLV Pep Guardiola nối dài thành tích bất bại trước đồng nghiệp Sean Dyche lên 17 trận tại giải đấu hàng đầu nước Anh.



Man City được đánh giá cao hơn chủ nhà Nottingham Forest

Nhập cuộc đầy quyết tâm, Nottingham Forest suýt gây bất ngờ sớm. Callum Hudson-Odoi tung đường căng ngang đầy khó chịu vào vòng cấm nhưng đồng đội của anh là Morgan Gibbs-White lại không thể chạm bóng để mở tỉ số.

Morgan Gibbs-White (10) lỡ cơ hội đáng tiếc

Đó gần như là điểm nhấn hiếm hoi của hiệp 1. Forest tổ chức phòng ngự kín kẽ, giữ cự ly đội hình tốt, khiến Man City – đội đã ghi bàn trong hiệp 1 ở bảy trận liên tiếp trước đó – không thể tạo ra khác biệt. Hai đội rời sân nghỉ giữa trận mà không có cú sút trúng đích nào.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp 2. Chỉ ba phút sau khi bóng lăn trở lại, Tijjani Reijnders phá vỡ thế bế tắc. Tiền vệ từng khoác áo AC Milan di chuyển thông minh phía sau hàng thủ Forest, đón đường chuyền tinh tế của Rayan Cherki rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn John Victor. Ít phút sau, Cherki suýt tự mình ghi bàn nhưng không thắng được thủ thành đội chủ nhà.

Tijjani Reijnders mở tỉ số cho Man City

Bị dồn ép mạnh mẽ, Nottingham Forest vẫn cho thấy tinh thần kiên cường. Đội chủ nhà gỡ hòa phút 54 bằng một pha phối hợp bài bản: Hudson-Odoi và Gibbs-White tham gia vào pha bóng trước khi Igor Jesus căng ngang thuận lợi để Omari Hutchinson băng vào dứt điểm một chạm. Đó là bàn thắng đầu tiên của Hutchinson cho Forest, khiến khán đài sân City Ground bùng nổ.

Omari Hutchinson gỡ hòa cho đội chủ nhà chỉ sau ít phút

Thế trận trở nên giằng co trong quãng thời gian cuối, khi Forest chơi tự tin hơn còn Man City buộc phải tăng tốc. Khác biệt một lần nữa lại đến từ Rayan Cherki ở phút 83. Từ quả phạt góc sâu, bóng được Josko Gvardiol đánh đầu trả ngược để cầu thủ người Pháp tung cú sút sệt, xuyên qua rừng chân cầu thủ chủ nhà đi luôn vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Rayan Cherki ghi siêu phẩm bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc

Không chỉ tỏa sáng trong trận đấu này, Cherki còn cho thấy phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Kể từ đầu tháng 11, chỉ có Erling Haaland (8 bàn thắng, 3 kiến tạo) và Bruno Fernandes (3 bàn thắng, 6 kiến tạo) tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng tại Premier League hơn Rayan Cherki (1 bàn thắng, 7 kiến tạo). Những đóng góp ở trận đấu này giúp Cherki nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong sự nghiệp tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lên con số 50 (16 bàn thắng, 34 kiến tạo).

Man City vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh

Thắng lợi thứ tám liên tiếp trên mọi đấu trường giúp Man City tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Với Nottingham Forest, thất bại này mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng màn trình diễn quả cảm trước một đối thủ hàng đầu Premier League vẫn là tín hiệu tích cực trong cuộc chiến trụ hạng phía trước.