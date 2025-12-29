HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ronaldo trở lại châu Âu thi đấu?

Hải Hưng

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo úp mở khả năng trở lại châu Âu thi đấu ở giai đoạn cuối sự nghiệp và trong nỗ lực chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha lại khiến người hâm mộ xôn xao khi úp mở khả năng trở lại châu Âu thi đấu, trong bối cảnh anh vẫn nuôi tham vọng cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao.

Dù ở tuổi 40 nhưng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Cú đúp ghi được cho Al-Nassr cuối tuần qua đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo lên 956 bàn.

Ronaldo trở lại châu Âu thi đấu? - Ảnh 1.

Ronaldo bóng gió về khả năng trở lại thi đấu ở châu Âu. Ảnh: Ảnh: Shutterstock Editorial

Bất chấp giới hạn về tuổi tác nhưng khát khao thi đấu của tiền đạo sinh năm 1985 vẫn chưa hề mai một, song tương lai của anh đang trở thành dấu hỏi lớn.

Ronaldo từng xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó, bản hợp đồng kỷ lục khoảng 492 triệu bảng của anh với Al-Nassr cũng sẽ đáo hạn sau 1 năm, mở ra nhiều khả năng mới cho chặng cuối sự nghiệp.

Phát biểu bên lề lễ trao giải Globe Soccer Awards tại Dubai, nơi anh được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông", Ronaldo đã khiến giới chuyên môn chú ý khi khẳng định mong muốn tiếp tục thi đấu ở bất cứ nơi đâu phù hợp. 

"Đam mê của tôi vẫn rất lớn. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng. Không quan trọng là ở Trung Đông hay châu Âu. Tôi luôn tận hưởng bóng đá và sẽ chạm tới cột mốc 1.000 bàn, miễn là không chấn thương"- Ronaldo chia sẻ tối 28-12.

Từng tung hoành khắp các sân cỏ châu Âu nhưng Ronaldo đã bước sang mùa giải thứ 4 thi đấu ngoài lục địa già. Dù vậy, đẳng cấp và kinh nghiệm của anh vẫn đủ sức tạo ra sức hút đặc biệt, nhất là với những đội bóng cần một thủ lĩnh giàu bản lĩnh trong phòng thay đồ.

Trong sự nghiệp, Ronaldo từng có 2 giai đoạn khoác áo Man Utd, 9 năm huy hoàng tại Real Madrid, cùng những dấu ấn đậm nét ở Juventus và Sporting Lisbon. Mỗi điểm dừng chân đều góp phần xây dựng nên di sản đồ sộ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ngoài sân cỏ, Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu khi đầu tư mạnh mẽ tại Ả Rập Saudi. Anh cùng hôn thê Georgina Rodriguez mới chi khoảng 7 triệu bảng để sở hữu 2 căn nhà hạng sang trên đảo độc quyền Nujuma, thuộc vùng biển Đỏ, nơi chỉ có thể tiếp cận bằng tàu hoặc thủy phi cơ.


Tin liên quan

Ronaldo, Haaland và các ngôi sao bóng đá tưng bừng đón Giáng sinh

Ronaldo, Haaland và các ngôi sao bóng đá tưng bừng đón Giáng sinh

(NLĐO) – Hoà chung không khí Giáng sinh rộn ràng lan tỏa khắp nơi, nhiều ngôi sao bóng đá cũng tạm rời xa sân cỏ để tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

(NLĐO) – Không có "bảng tử thần" xuất hiện nhưng cũng xuất hiện những màn đối đầu không khoan nhượng ngay từ vòng bảng sau lễ bốc thăm World Cup 2026

Ronaldo tái hiện "xe đạp chổng ngược" hạ Juventus, Al-Nassr tiếp tục thăng hoa

(NLĐO) - Rạng sáng 24-11, Al-Nassr đánh bại Al Khaleej 4-1, trong đó Ronaldo ghi dấu ấn với siêu phẩm móc bóng ở phút 90+6.

