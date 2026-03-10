HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nghi vấn về kết quả bốc thăm, biết trước 2 đội vào chung kết Cup FA?

Đăng Minh

(NLĐO) - Nhiều bình luận trên mạng xã hội khẳng định “có bàn tay sắp đặt” kết quả bốc thăm tứ kết FA Cup hôm 10-3.

Kết quả bốc thăm tứ kết FA Cup nhanh chóng gây bùng nổ mạng xã hội khi nhiều cổ động viên (CĐV) cho rằng các cặp đấu đã được "sắp đặt", biết trước đội vào chung kết.

Tâm điểm của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool. Đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ tiếp đón đối thủ tại sân nhà trong màn so tài được xem là thử thách lớn giữa hai "ông lớn" của Ngoại hạng Anh.

“Dàn xếp” kết quả bốc thăm, biết trước 2 đội vào chung kết Cup FA? - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm đưa Man City đối đầu Liverpool ở tứ kết FA Cup. Ảnh: BBC

Trong khi đó, Arsenal sẽ làm khách trước Southampton, đại diện đang thi đấu tại EFL Championship. Trên lý thuyết, đây được xem là cặp đấu khá thuận lợi với Arsenal, đội được cho là tiếp tục gặp may trong các lượt bốc thăm mùa này.

Chelsea cũng rơi vào nhánh đấu được đánh giá dễ thở khi tiếp đón Port Vale, đội đang đứng cuối bảng tại EFL League One. Ở cặp đấu còn lại, West Ham United sẽ chạm trán Leeds United.

Ngay sau khi kết quả được công bố, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự không hài lòng và nghi ngờ quá trình bốc thăm có thể đã bị "dàn xếp".

"Tôi chắc rằng FA Cup luôn bất lợi cho Liverpool" - một CĐV viết và lý giải – "Chúng tôi liên tục phải gặp đối thủ mạnh nhất, trong khi các đội Ngoại hạng Anh khác thường xuyên gặp những đội trình độ kém xa".

Người khác nhìn nhận: "FA Cup năm nay dường như muốn trao Chelsea. Kết quả bốc thăm tứ kết gần như khẳng định đây là chiếc cúp của họ".

Một ý kiến khác đặt câu hỏi: "Làm sao FA Cup lại có thể ‘dàn xếp’ như vậy? Arsenal lại gặp một đội Championship, còn chúng tôi phải làm khách trước Man City?".

Thậm chí có người còn dự đoán: "Có vẻ như mọi thứ đang hướng tới một trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Arsenal".

Dù vậy, không có cổ động viên nào đưa ra được bằng chứng cho những nghi ngờ nói trên, và cũng không rõ họ có thực sự tin vào điều đó hay chỉ đang bày tỏ sự thất vọng.

Nhiều cổ động viên Liverpool khác cảm thấy đội bóng của họ "chịu thiệt" khi phải làm khách trước Man City, trong lúc Arsenal và Chelsea chỉ phải đối đầu với các đối thủ thuộc giải hạng thấp hơn.

Tuy nhiên, tất cả những nhận định này đều chỉ mang tính suy đoán từ phía người hâm mộ, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy kết bốc thăm tứ kết FA Cup bị can thiệp.

“Dàn xếp” kết quả bốc thăm, biết trước 2 đội vào chung kết Cup FA? - Ảnh 2.

Man City hai lần vượt qua Liverpool mùa này với chiến thắng thuyết phục

Đáng chú ý, Man City đã thắng Liverpool trong cả hai lần đối đầu mùa này, trong đó có chiến thắng kịch tính 2-1 tại sân Anfield hồi tháng trước.

Tuy nhiên, Liverpool cũng có những kỷ niệm tích cực khi đối đầu Man City. Trên hành trình vô địch Premier League mùa trước, họ từng hai lần đánh bại đối thủ, bao gồm chiến thắng 2-0 tại sân Etihad.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại FA Cup là ở bán kết mùa giải 2021–2022 và khi đó Liverpool đã giành chiến thắng.

FA Cup hấp dẫn trở lại

FA Cup hấp dẫn trở lại

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm

(NLĐO) - Leeds United giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Norwich City trên sân Elland Road, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 2003.

Bowen lập cú đúp, West Ham vào tứ kết FA Cup sau loạt luân lưu

(NLĐO) - Hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng đều bị Brentford gỡ hòa, West Ham phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành chiến thắng 5-3, giành vé vào tứ kết FA Cup.

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm

(NLĐO) - Leeds United giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Norwich City trên sân Elland Road, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 2003.

