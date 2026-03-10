HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup, Arsenal mơ vé bán kết

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Lá thăm tứ kết FA Cup tạo nên cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Man City và Liverpool trong khi Arsenal chỉ phải gặp đối thủ dễ thở hơn là Southampton.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup mang đến cuộc so tài đáng chú ý giữa Man City và Liverpool tại sân Etihad. Đây được xem là cặp đấu tâm điểm khi hai ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch phải loại nhau sớm.

Man City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup, Arsenal mơ vé bán kết - Ảnh 1.

Cặp đấu được quan tâm nhất vòng tứ kết FA Cup

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang hướng đến danh hiệu FA Cup thứ 8 trong lịch sử, đồng thời là chiếc cúp thứ ba dưới triều đại chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Liverpool của HLV Arne Slot xem FA Cup là cơ hội lớn để giành ít nhất một danh hiệu mùa này khi gần như đã hụt hơi trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch Premier League.

Man City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup, Arsenal mơ vé bán kết - Ảnh 2.

Man City hai lần vượt qua Liverpool mùa này với chiến thắng thuyết phục

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại FA Cup kể từ trận bán kết năm 2022, khi đó, Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước khi tiến thẳng vào chung kết và đoạt cúp vô địch. Mùa này, Man City đang chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu khi thắng 3-0 trên sân nhà vào tháng 11 và tiếp tục đánh bại Liverpool 2-1 tại Anfield hồi tháng 2.

Man City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup, Arsenal mơ vé bán kết - Ảnh 3.

Chelsea sáng cửa đi tiếp khi chỉ gặp đối thủ hạng dưới

Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Port Vale. Đội bóng đang đứng cuối bảng League One đã gây chấn động khi đánh bại Sunderland để lần đầu vào tứ kết FA Cup kể từ năm 1954. Chuyến làm khách tại Stamford Bridge vì thế được xem là cơ hội để Port Vale tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Trong khi đó, Arsenal – đội giàu thành tích nhất trong lịch sử FA Cup – sẽ làm khách trên sân Southampton. Đại diện Championship trước đó đã gây bất ngờ khi đánh bại Fulham ở vòng 5. 

Đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn đang cạnh tranh vị trí cao nhất trên nhiều đấu trường và có thể hướng tới việc trở lại sân Wembley nếu vượt qua vòng đấu này.

Man City đại chiến Liverpool ở tứ kết FA Cup, Arsenal mơ vé bán kết - Ảnh 4.

Arsenal vẫn chiếm ưu thế ở giải đấu sẽ có toàn đại diện Ngoại hạng ở bán kết

Cặp tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa West Ham và Leeds United, sau khi West Ham vượt qua Brentford FC trên chấm luân lưu ở vòng trước.

Theo ban tổ chức, các trận tứ kết FA Cup sẽ diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 4, vào các ngày 4 và 5. Đội thắng mỗi cặp đấu sẽ nhận 477.000 bảng tiền thưởng, đồng thời còn có cơ hội nhận thêm 530.000 bảng nếu vào bán kết tại Wembley. Ngoài ra, tiền bán vé trận đấu cũng sẽ được chia cho hai câu lạc bộ theo quy định của giải.

Các cặp tứ kết FA Cup:

Southampton – Arsenal

Chelsea – Port Vale

Man City – Liverpool

West Ham – Leeds United

Bowen lập cú đúp, West Ham vào tứ kết FA Cup sau loạt luân lưu

Bowen lập cú đúp, West Ham vào tứ kết FA Cup sau loạt luân lưu

(NLĐO) - Hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng đều bị Brentford gỡ hòa, West Ham phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành chiến thắng 5-3, giành vé vào tứ kết FA Cup.

FA Cup hấp dẫn trở lại

Vòng 5 FA Cup chưa khép lại nhưng với việc dàn "đại gia" Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea cùng vào tứ kết, giải đấu lâu đời này thực sự hấp dẫn trở lại

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm

(NLĐO) - Leeds United giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Norwich City trên sân Elland Road, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 2003.

