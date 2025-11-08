HLV Thạch Bảo Khanh quyết đấu đội bóng cũ

Màn so tài giữa 2 đội cũng là dịp HLV Thạch Bảo Khanh tái ngộ đội bóng cũ.

Danh thủ Thạch Bảo Khanh từng gặt hái nhiều danh hiệu lớn trong thời gian dài thi đấu cho Thể Công Viettel. Chuyển sang nghiệp huấn luyện, cựu tuyển thủ 46 tuổi từng dẫn dắt đội bóng "áo lính" từ mùa giải 2023. Sau đó, ông chia tay đội để sát cánh cùng PVF-CAND.

CLB PVF-CAND (trái) kỳ vọng có điểm ở vòng 11 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND trẻ hóa nòng cốt lực lượng và trở thành thế lực ở Giải Hạng nhất. Tuy nhiên, bất ngờ tham dự V-League 2025-2026 với vị thế là đội bóng được thay thế cho CLB Quảng Nam (cũ), PVF-CAND không có sự chuẩn bị chu đáo. Họ dần thể hiện kinh nghiệm non kém và đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm.

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 song dàn ngoại binh đã không còn phong độ đỉnh cao. Cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của đội hiện tại là Nguyễn Thanh Nhàn và Amarildo Aparecido De Souza Junior, với cùng 2 pha lập công qua 10 trận đã đấu.

Thống kê các lượt đấu từ đầu mùa cho thấy thầy trò ông Thạch Bảo Khanh bắt nhịp trận đấu nhanh, biết tạo bất ngờ cho đối phương song dần hụt hơi ở 1/3 khoảng thời gian cuối trận. Hàng thủ thiếu chắc chắn cũng khiến CLB PVF-CAND trở thành đội nhận nhiều bàn thua nhất, với 20 lần lọt lưới sau 10 vòng.

Phong độ và nội lực hiện tại của PVF-CAND thua kém Thể Công Viettel. Vì vậy, dù được chơi trên sân nhà ở vòng 11, "tân binh" V-League cũng được dự đoán khó giành chiến thắng. PVF-CAND vừa nhận 3 thất bại liên tiếp ở 3 vòng đấu gần nhất, lần lượt trước các ứng viên vô địch: CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, sân nhà là điểm tựa của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh ở mùa này, khi giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa sau 5 lần ra sân. Ngoài ra, HLV Thạch Bảo Khanh khá am hiểu bản sắc thi đấu của đội bóng cũ nên phần nào có thể xây dựng phương án đấu pháp chiến thuật hợp lý để đối phó Thể Công Viettel.