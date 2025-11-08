HLV Thạch Bảo Khanh quyết đấu đội bóng cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Thạch Bảo Khanh quyết đấu đội bóng cũ

Tường Phước

CLB PVF-CAND sẽ tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 11 V-League 2025-2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 8-11.

Màn so tài giữa 2 đội cũng là dịp HLV Thạch Bảo Khanh tái ngộ đội bóng cũ.

Danh thủ Thạch Bảo Khanh từng gặt hái nhiều danh hiệu lớn trong thời gian dài thi đấu cho Thể Công Viettel. Chuyển sang nghiệp huấn luyện, cựu tuyển thủ 46 tuổi từng dẫn dắt đội bóng "áo lính" từ mùa giải 2023. Sau đó, ông chia tay đội để sát cánh cùng PVF-CAND.

HLV Thạch Bảo Khanh quyết đấu đội bóng cũ - Ảnh 1.

CLB PVF-CAND (trái) kỳ vọng có điểm ở vòng 11 V-League 2025-2026 (Ảnh: VPF)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND trẻ hóa nòng cốt lực lượng và trở thành thế lực ở Giải Hạng nhất. Tuy nhiên, bất ngờ tham dự V-League 2025-2026 với vị thế là đội bóng được thay thế cho CLB Quảng Nam (cũ), PVF-CAND không có sự chuẩn bị chu đáo. Họ dần thể hiện kinh nghiệm non kém và đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm.

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 song dàn ngoại binh đã không còn phong độ đỉnh cao. Cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của đội hiện tại là Nguyễn Thanh Nhàn và Amarildo Aparecido De Souza Junior, với cùng 2 pha lập công qua 10 trận đã đấu.

TIN LIÊN QUAN

Thống kê các lượt đấu từ đầu mùa cho thấy thầy trò ông Thạch Bảo Khanh bắt nhịp trận đấu nhanh, biết tạo bất ngờ cho đối phương song dần hụt hơi ở 1/3 khoảng thời gian cuối trận. Hàng thủ thiếu chắc chắn cũng khiến CLB PVF-CAND trở thành đội nhận nhiều bàn thua nhất, với 20 lần lọt lưới sau 10 vòng.

Phong độ và nội lực hiện tại của PVF-CAND thua kém Thể Công Viettel. Vì vậy, dù được chơi trên sân nhà ở vòng 11, "tân binh" V-League cũng được dự đoán khó giành chiến thắng. PVF-CAND vừa nhận 3 thất bại liên tiếp ở 3 vòng đấu gần nhất, lần lượt trước các ứng viên vô địch: CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, sân nhà là điểm tựa của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh ở mùa này, khi giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa sau 5 lần ra sân. Ngoài ra, HLV Thạch Bảo Khanh khá am hiểu bản sắc thi đấu của đội bóng cũ nên phần nào có thể xây dựng phương án đấu pháp chiến thuật hợp lý để đối phó Thể Công Viettel.

Tin liên quan

Tân binh V-League kỳ vọng tài thao lược HLV Thạch Bảo Khanh

Tân binh V-League kỳ vọng tài thao lược HLV Thạch Bảo Khanh

(NLĐO) - HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định CLB PVF-CAND luôn sẵn sàng trước mọi tình huống để thể hiện sự chuyên nghiệp tại sân chơi V-League

Cựu sao Hoàng Anh Gia Lai tạo "siêu phẩm" trong ngày Ninh Bình FC thắng đẹp PVF-CAND

(NLĐO) - Ninh Bình FC tiếp tục kéo dài chuỗi 8 trận bất bại và xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau chiến thắng 3-1 trước chủ nhà PVF-CAND

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Dấu mốc 30 năm tôn vinh những ngôi sao bóng đá

(NLĐO) - Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12-2025 tại TP HCM.

CLB Ninh Bình Thể Công Viettel CLB PVF-CAND V-League 2025-2026 Thạch Bảo Khanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo