Màn so tài giữa "những người cùng khổ"

Vòng 6 V-League 2025-2026 chứng kiến màn so tài kịch tính giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 3-10 (FPT Play). Hai đội hiện nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai "tịt ngòi"

Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu không suôn sẻ ở mùa giải 2025-2026 khi nhận 2 trận hòa và 2 thất bại sau 4 trận đã đấu tại V-League. Chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố núi ở mùa giải mới là ở vòng loại Cúp Quốc gia, khi đoàn quân HLV Lê Quang Trãi thắng chủ nhà Thanh Hóa với tỉ số 2-0.

Mùa này, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục tận dụng nguồn nhân lực tự đào tạo và cũng không sở hữu ngoại binh có chuyên môn cao. Vì vậy, họ là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng ở V-League mùa này. Qua 4 trận đấu, đội bóng của bầu Đức bị thủng lưới 4 lần, bao gồm trận ra quân thua 0-3 trước Becamex TP HCM ngay trên sân nhà.

Giới chuyên gia đánh giá cao khâu đào tạo bóng đá trẻ của Hoàng Anh Gia Lai nhưng cũng cho rằng các tài năng non kém kinh nghiệm không đạt hiệu quả cao khi ra sân chơi V-League. Ngoài ra, đấu pháp chiến thuật hiện đại đề cao lối chơi tấn công hoặc pressing tầm cao song đội bóng của HLV Lê Quang Trãi gần như "vô hại" trong các mảng miếng phối hợp tấn công. Đội xây dựng đấu pháp lấy phòng ngự làm gốc nhưng chiến lược này dễ bị "phá sản" nếu bị thủng lưới sớm.

Dàn cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai chưa đủ bản lĩnh, tầm vóc để thay thế lứa đàn anh vừa rời đội trước mùa giải 2025-2026. Các mũi tấn công như: Vĩnh Nguyên, Ryan Hà, Đình Lâm hay Gia Bảo... vẫn còn non khi đối mặt với những hàng thủ kỳ cựu. Đó là nguyên nhân khiến Hoàng Anh Gia Lai "khô hạn" bàn thắng trong thời gian dài.

Khán giả Pleiku khá thất vọng sau trận thua của đội ngay trên sân nhà đầu mùa giải mới. Vì vậy, giành chiến thắng khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 là cách giúp thầy trò ông Lê Quang Trãi khơi lại niềm tin từ người hâm mộ, qua đó cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

Hoàng Anh Gia Lai đang có 2 điểm và tạm đứng áp chót bảng xếp hạng song vẫn còn 2 trận chưa đấu. Nhưng nếu không cải thiện khâu tấn công, đội bóng phố núi tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho suất rớt hạng cuối mùa này.

Hoàng Anh Gia Lai là đội duy nhất chưa ghi bàn ở V-League 2025-2026 sau 5 vòng đấu. Ảnh: VPF

Đội bóng xứ Nghệ kém ổn định

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An phải vật vã mới có 4 điểm sau 5 trận đã đấu và tạm xếp thứ 11. Phong độ thi đấu không như mong muốn khiến HLV Phan Như Thuật phải từ chức.

Bóng đá xứ Nghệ đang trong giai đoạn trẻ hóa và là đội bóng sở hữu dàn cầu thủ có tuổi đời trung bình trẻ nhất sân chơi V-League trong những năm gần đây. Tương tự Hoàng Anh Gia Lai, vì không "mặn mà" trong việc mua sắm ngoại binh giỏi, tăng cường lực lượng, Sông Lam Nghệ An cũng rơi tình cảnh vật vã đua trụ hạng ở 3 mùa gần nhất.

Làm mới ban huấn luyện chỉ là cách xốc lại tinh thần thi đấu cho toàn đội và điều này khó thể cải thiện thành tích thi đấu một cách nhanh chóng. HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng rất am hiểu bóng đá quê nhà song cựu trung vệ tuyển Việt Nam chưa thể hiện được tài thao lược từ khi bén duyên với nghiệp huấn luyện.

Chuyến làm khách trên sân Pleiku được coi là cơ hội đầu tiên để ông Huy Hoàng chứng tỏ sự trưởng thành trong nghiệp cầm quân. Nhưng trong tình thế đội chủ nhà quyết tâm có trận thắng đầu tiên ở V-League mùa này, đội bóng xứ Nghệ sẽ đối mặt nhiều thử thách.

Lúc 18 giờ ngày 3-10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7 điểm) sẽ tiếp đón "tân binh" PVF-CAND (5 điểm) trên sân nhà (FPT Play).



