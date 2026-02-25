Man United chấp nhận lỗ nặng, “bán tháo” Onana

Sau hai mùa giải không đáp ứng được kỳ vọng, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ lớn để thanh lý thủ môn Onana ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Từng được đưa về Old Trafford với mức phí gần 50 triệu bảng vào năm 2024, song những màn trình diễn thiếu ổn định khiến Onana nhanh chóng đánh mất niềm tin.

Thủ môn Andre Onana dường như không còn đường trở lại Man United. Ảnh: AP

Hệ quả khiến thủ thành người Cameroon bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn ở mùa giải năm nay.

Dù có thời điểm thể hiện tích cực nhưng phong độ của thủ môn Onana tại Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn thiếu ổn định. Vì thế, Trabzonspor không có ý định mua đứt, buộc Man United phải tìm kiếm đối tác khác để "giải phóng" hợp đồng.

TalkSPORT cho hay đội bóng nước Anh được cho là chấp nhận bán lỗ, miễn là có thể bán đứt thủ môn Onana, dọn đường cho cuộc cải tổ lực lượng.

Quyết định "bán tháo" người gác đền sinh năm 1996 càng trở nên cấp thiết khi thủ môn dự bị Tom Heaton nhiều khả năng sẽ rời đội, còn tương lai thủ môn số 2 Altay Bayindir cũng chưa được đảm bảo.

Thủ thành Senne Lammens hiện chắc suất bắt chính tại Old Trafford nhờ gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận ổn định, thậm chí chưa mắc bất kỳ sai lầm nào dẫn đến bàn thua ở mùa giải hiện tại.

Không chỉ thể hiện sự chắc chắn trên sân, thủ thành người Bỉ còn ghi điểm nhờ sự điềm tĩnh và bản lĩnh trong các buổi phỏng vấn, vượt xa độ tuổi của mình.

Thủ thành Senne Lammens, sinh năm 2002, đang thể hiện ấn tượng trong màu áo "Quỷ đỏ". Ảnh: AP

Về phía thủ môn Onana, chính anh cũng thừa nhận những khó khăn trong quãng thời gian khoác áo Man United, nơi anh để thủng lưới nhiều bàn thua đáng tiếc trong 2 mùa giải.

Dù từng bày tỏ mong muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí nhưng với tình hình hiện tại, cơ hội cho thủ thành người Cameroon gần như đã khép lại.



