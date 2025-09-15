Haaland hủy diệt trận derby Manchester, Amorim khó giữ ghế ở Man United

Trận derby Manchester đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Man City trước Man United mà còn cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong cách tiếp cận trận đấu giữa hai chiến lược gia Pep Guardiola và Ruben Amorim.

Haaland bùng nổ trước Man United

Đang có màn khởi đầu mùa giải khá ấn tượng, Erling Haaland quay lại Premier League sau đợt FIFA Days tháng 9 và tiếp tục trở thành hung thần đối với hàng thủ Man United. Nếu như Foden ghi bàn mở tỉ số bằng cú đánh đầu tinh tế thì Haaland mới là người định đoạt cục diện, khiến hàng thủ "Quỷ đỏ" sụp đổ hoàn toàn.

Phil Foden mở tỉ số trận derby

Anh vừa biết chọn vị trí, vừa tận dụng khoảng trống nhanh như sát thủ thực thụ – điều mà Man United không tìm ra cách hóa giải. Hai bàn thắng trong hiệp hai không chỉ thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng mà còn cho thấy sự ăn ý ngày càng lớn với Jeremy Doku.

Hai bàn thắng tại Etihad đêm 14-9 giúp Haaland nâng tổng số lần góp công trực tiếp vào bàn thắng ở các trận derby Manchester lên con số 11 (8 bàn thắng và 3 kiến tạo), vượt qua Wayne Rooney với 9 bàn và hứa hẹn sẽ vượt qua kỷ lục 13 lần góp công đang do Ryan Giggs nắm giữ.

Cú đúp của Haaland nhấn chìm hoàn toàn trận derby Manchester

Haaland chỉ cần 6 lần ra sân ở các trận derby Manchester ở Ngoại hạng Anh để đạt được thành tích này, so với 21 lần của Rooney. Cú đúp bàn thắng trước Man United cũng giúp Haaland cán mốc 90 bàn tại Ngoại hạng Anh, vượt qua Didier Drogba (88 bàn) với số trận ít hơn rất nhiều. Anh cũng đồng thời đạt cột mốc 50 bàn thắng trên sân nhà Etihad tại Ngoại hạng Anh trong 50 trận, chỉ kém đôi chút kỷ lục của Alan Shearer (47 trận).

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Haaland chia sẻ vị trí dẫn đầu với Semenyo (Bournemouth) và Gyokeres (Arsenal) khi cả ba đều đang có ba bàn thắng. HLV Pep Guardiola dành nhiều lời ngợi khen cho các học trò, nhất là Haaland.

Haaland đang thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng

"Foden thi đấu quá hay. Ở mùa giải Man City vô địch Ngoại hạng Anh, Foden là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chúng tôi cần cậu ấy trong nhiều trận đấu. Haaland thì không cần nói gì vì anh đã chơi với phong độ tuyệt vời từ đầu mùa. Haaland đang thi đấu xuất sắc hơn bao giờ hết, thậm chí còn hay hơn cả thời điểm chúng tôi giành cú ăn ba. Cậu ấy thi đấu xông xáo nhưng tôi đánh giá cao Haaland qua những pha ghi bàn và hỗ trợ đội bóng ở các tình huống tấn công", Pep chia sẻ

Man United hụt hơi

Ngược lại, Ruben Amorim và Man United cho thấy sự hụt hơi đáng lo ngại. Hệ thống pressing tầm cao mà ông thầy người Bồ xây dựng bị bẻ gãy dễ dàng trước những pha thoát pressing mượt mà của Man City. Hàng tiền vệ United lép vế hoàn toàn, không tạo nổi sự kết nối để hỗ trợ tuyến trên. Trong khi đó, các pha phản công rời rạc hiếm hoi không đủ sức gây áp lực. Vấn đề lớn nhất của Amorim là đội hình United vẫn thiếu sự cân bằng: Phòng ngự thiếu chắc chắn, tấn công thiếu ý tưởng, dẫn tới sự bế tắc toàn diện.

Hàng công Man United bế tắc, không tìm được giải pháp trước khung thành Man City

Khi Pep có trong tay dàn cầu thủ vận hành nhuần nhuyễn, Amorim vẫn đang loay hoay tìm công thức chiến thắng. Derby này phơi bày hạn chế trong tư duy ứng biến của ông: Thay đổi nhân sự chậm, không có phương án bắt chết Haaland, và để đội bóng rơi vào thế bị động kéo dài.

Dàn sao chôn vùi tên tuổi khi gia nhập Man United

Chiến thắng 3-0 của Man City vì thế không chỉ là ba điểm, mà còn là thông điệp đanh thép: Họ vẫn là thế lực số một ở Manchester. Còn với Ruben Amorim, trận thua này là lời cảnh báo rằng hành trình tái thiết United sẽ còn đầy chông gai, đặc biệt khi sự kỳ vọng từ ban lãnh đạo và người hâm mộ ngày càng lớn. Nỗi lo của người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ còn dài một khi Amorim khẳng định "sẽ không thay đổi triết lý bóng đá" mà ông theo đuổi và xây dựng ở Man United.