Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"

Trung Dũng

(NLĐO) - Mọi ánh mắt dồn về Old Trafford khi Manchester United chạm trán Arsenal (22g 30, ngày 17-8). Trận derby nước Anh vẫn luôn ẩn chứa bất ngờ.

Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"- Ảnh 1.

Bruno Fernandes (Manchester United) đốn ngã Ethan Nwaneri (Arsenal)

Manchester United rất muốn chuộc lại lỗi lầm sau mùa giải 2024-2025 không mấy thành công và chắc chắn người hâm mộ tin rằng những tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha sẽ giúp đội bóng cải thiện lối chơi tấn công. 

Hậu vệ Lisandro Martinez phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi khả năng ra sân của Andre Onana, Noussair Mazraoui và Joshua Zirkzee vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngược lại, Pháo thủ đã làm rất tốt khi chiêu mộ tiền đạo Victor Gyokeres từ Sporting CP, và giới chuyên môn dự đoán tuyển thủ Thụy Điển sẽ là một nhân tố quan trọng giúp phá vỡ hàng phòng ngự Manchester United. 

Những cái tên như Noni Madueke, Martin Zubimendi và Cristhian Mosquera cũng đã gia nhập đội chủ sân Emirates. Dù sao đi nữa, Arsenal là một tập thể gắn kết hơn Manchester United và đoàn quân của Mikel Arteta sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân. 

Gabriel Jesus nhiều khả năng sẽ là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội hình đội khách.

Dự đoán: Manchester United - Arsenal 0-2

Đối đầu trực tiếp

09-3-2025 Manchester Utd - Arsenal 1-1

04-12-2024 Arsenal - Manchester Utd 2-0

12-5-2024 Manchester Utd - Arsenal 0-1

03-9-2023 Arsenal - Manchester Utd 3-1

22-1-2023 Arsenal - Manchester Utd 3-2

04-9-2022 Manchester Utd - Arsenal 3-1

23-4-2022 Arsenal - Manchester Utd 3-1

02-12-2021 Manchester Utd - Arsenal 3-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

17/08 22:30

Manchester Utd - Arsenal

2.00

1/4 : 0

1.875

1.875

2 1/2

1.95

17/08 22:30

Manchester Utd - Arsenal

1.925

1/2 : 0

1.975

1.85

2 1/2

2.025

17/08 22:30

Manchester Utd - Arsenal

1.925

1/2 : 0

1.975

1.875

2 1/2

2.025

Khi Manchester United không còn là một đối thủ đáng sợ thì một đội á quân 3 năm liền như Arsenal có thể thắng cho dù phải chơi ngay trên sân đối thù. 

Đó là lý do không ai ngạc nhiên khi các hãng niêm yết tỉ lệ Arsenal chấp Manchester United đồng nửa, lún tiền (ăn 87, thua đủ). Tuy nhiên, mức chấp như thế vẫn chưa đủ, vẫn không ngăn các fan đặt vào cửa trên, khiến đến trưa hôm qua tỉ lệ đã chuyển thành Arsenal chấp hẳn nửa trái, 97-92. 

Cái giá này vẫn giữ nguyên đến trưa nay, nhưng nhiều khả năng đến giờ bóng lăn giá sẽ thành cho lựa. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"- Ảnh 3.

Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"- Ảnh 4.

Đừng ngạc nhiên nếu 1-1 là tỉ số được chọn nhiều nhất với giá đặt 1 ăn chỉ 7.1. Dĩ nhiên, đây là trận derby nước Anh và dù biết sai nhưng các fan trung thành vẫn cứ chọn tỉ số ưa thích cho đội của mình.Nếu 1-1 có giá thấp nhất thì 0-1 là tỉ số kế tiếp được ưa chuộng với giá đặt 1 ăn chỉ 8.3, còn 1-2 ăn 8.8, trong lúc 0-2 đặt 1 ăn 10. Cửa thắng cho Manchester United không được đánh giá cao nên 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn đến 12, còn 2-0 ăn đến 21.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Đội khách không dễ bị bắt nạt

Soi tỉ số trận Chelsea - Crystal Palace: Đội khách không dễ bị bắt nạt

(NLĐO) - Sân Stamford Bridge chứng màn so tài nảy lửa khi Chelsea và Crystal Palace chạm trán nhau trong trận derby London vào 20 giờ hôm nay, 17-8.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao

(NLĐO) - Wolverhampton sẽ cố gắng tránh một trận thua đậm khi tiếp đón Manchester City trên sân Molineux trong trận đấu muộn, lúc 23 giờ 30 ngày thứ Bảy, 16-8.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe

(NLĐO) - Sân Villa Park sẽ chật kín khán giả khi Aston Villa tiếp Newcastle United ở vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, 16-8.

Manchester United Arsenal Soi tỉ số Old Trafford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo