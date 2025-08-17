Soi tỉ số trận Manchester United - Arsenal: Ưu thế của "Pháo thủ"

Bruno Fernandes (Manchester United) đốn ngã Ethan Nwaneri (Arsenal)

Manchester United rất muốn chuộc lại lỗi lầm sau mùa giải 2024-2025 không mấy thành công và chắc chắn người hâm mộ tin rằng những tân binh Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha sẽ giúp đội bóng cải thiện lối chơi tấn công.

Hậu vệ Lisandro Martinez phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi khả năng ra sân của Andre Onana, Noussair Mazraoui và Joshua Zirkzee vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngược lại, Pháo thủ đã làm rất tốt khi chiêu mộ tiền đạo Victor Gyokeres từ Sporting CP, và giới chuyên môn dự đoán tuyển thủ Thụy Điển sẽ là một nhân tố quan trọng giúp phá vỡ hàng phòng ngự Manchester United.

Những cái tên như Noni Madueke, Martin Zubimendi và Cristhian Mosquera cũng đã gia nhập đội chủ sân Emirates. Dù sao đi nữa, Arsenal là một tập thể gắn kết hơn Manchester United và đoàn quân của Mikel Arteta sẽ chứng minh được giá trị của mình trên sân.

Gabriel Jesus nhiều khả năng sẽ là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội hình đội khách.

Dự đoán: Manchester United - Arsenal 0-2

Đối đầu trực tiếp

09-3-2025 Manchester Utd - Arsenal 1-1

04-12-2024 Arsenal - Manchester Utd 2-0

12-5-2024 Manchester Utd - Arsenal 0-1

03-9-2023 Arsenal - Manchester Utd 3-1

22-1-2023 Arsenal - Manchester Utd 3-2

04-9-2022 Manchester Utd - Arsenal 3-1

23-4-2022 Arsenal - Manchester Utd 3-1

02-12-2021 Manchester Utd - Arsenal 3-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 17/08 22:30 Manchester Utd - Arsenal 2.00 1/4 : 0 1.875 1.875 2 1/2 1.95

Khi Manchester United không còn là một đối thủ đáng sợ thì một đội á quân 3 năm liền như Arsenal có thể thắng cho dù phải chơi ngay trên sân đối thù.

Đó là lý do không ai ngạc nhiên khi các hãng niêm yết tỉ lệ Arsenal chấp Manchester United đồng nửa, lún tiền (ăn 87, thua đủ). Tuy nhiên, mức chấp như thế vẫn chưa đủ, vẫn không ngăn các fan đặt vào cửa trên, khiến đến trưa hôm qua tỉ lệ đã chuyển thành Arsenal chấp hẳn nửa trái, 97-92.

Cái giá này vẫn giữ nguyên đến trưa nay, nhưng nhiều khả năng đến giờ bóng lăn giá sẽ thành cho lựa. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn an toàn hơn.

Đừng ngạc nhiên nếu 1-1 là tỉ số được chọn nhiều nhất với giá đặt 1 ăn chỉ 7.1. Dĩ nhiên, đây là trận derby nước Anh và dù biết sai nhưng các fan trung thành vẫn cứ chọn tỉ số ưa thích cho đội của mình.Nếu 1-1 có giá thấp nhất thì 0-1 là tỉ số kế tiếp được ưa chuộng với giá đặt 1 ăn chỉ 8.3, còn 1-2 ăn 8.8, trong lúc 0-2 đặt 1 ăn 10. Cửa thắng cho Manchester United không được đánh giá cao nên 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn đến 12, còn 2-0 ăn đến 21.



