Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield

để Mo Salah (Liverpool) và Bruno Fernandes (Manchester United) trong cuộc chiến ở Anfield

Khi Liverpool lên ngôi vô địch, Manchester United sa sút như một đội bóng tầm trung, nhưng trận derby Premier League vẫn chứa đựng nhiều bất ngờ với 2 kết quả hòa liên tiếp ở Anfield cùng tỉ số 2-2 (tháng 4-2024 và tháng 1-2025). Nhưng có lẽ cuộc đụng độ lần này là cơ hội tốt nhất để Liverpool thay đổi diện mạo trận derby mang tên Sắc đỏ.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool đã thua 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Arne Slot phải chịu số phận như vậy. Tinh thần của The Reds có thể đang xuống thấp, sự tự tin của họ đã suy yếu sau những trận thua trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea.

Arne Slot và Liverpool đặt cược hết tương lai và danh dự của mình vào trận chiến này và đó là lý do họ có trong tay mọi sức mạnh để giành trọn 3 điểm vào Chủ nhật. Tiền vệ người Hà Lan Ryan Gravenberch nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Man Utd, trong khi khả năng ra sân của hậu vệ Ibrahima Konate vẫn còn bỏ ngỏ. Bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 1-2 trước Chelsea trước loạt trận FIFA.

Trong khi đó, sau trận thua Brentford 1-3, Manchester United đã nhanh chóng quật khởi trở lại bằng chiến thắng Sunderland 2-0 trước sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân nhà. HLV Ruben Amorim của Manchester United có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng với những khó khăn mà Manchester United đang gặp phải trên sân khách, một chiến thắng cho Liverpool là điều đáng cân nhắc. Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui nhiều khả năng sẽ là những cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội hình Manchester United.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, tất cả đều ủng hộ chiến thắng của chủ nhà Liverpool. Cựu HLV Harry Redknapp và bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-1, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán kết quả 2-0, còn cựu tiền đạo Chris Sutton đưa ra kết quả sít sao 2-1. Siêu máy tính Opta dự đoán tỷ lệ chiến thắng cho Liverpool lên đến 73,3%.

Dự đoán: Liverpool - Manchester United 3-1

Đối đầu trực tiếp

Manchester United không thắng trong 9 trận gần nhất tại Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Mohamed Salah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Manchester United trong lịch sử Ngoại hạng Anh (19 bàn)

05-1-2025 Liverpool Manchester Utd 2-2 01-12-2024 Manchester Utd Liverpool 0-3 07-4-2024 Manchester Utd Liverpool 2-2 17-12-2023 Liverpool Manchester Utd 0-0 05-3-2023 Liverpool Manchester Utd 7-0 22-8-2022 Manchester Utd Liverpool 2-1 19-4-2022 Liverpool Manchester Utd 4-0 24-10-2021 Manchester Utd Liverpool 0-5 13-5-2021 Manchester Utd Liverpool 2-4 17-1-2021 Liverpool Manchester Utd 0-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/10 22:30 [2] Liverpool vs Manchester Utd [10] 2.00 0 : 1 1.85 2.025 3 1/4 1.85

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Liverpool đã chấp hẳn 1 trái và Manchester United lún tiền, ăn đủ thua 85. Tỉ lệ này không mấy biến động khi đến sáng nay, giá cả vẫn là Liverpool ăn đủ, thua 9. Dù sao thì theo chủ nhà vẫn an toàn hơn, vì Manchester United đã… quen thua rồi.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc tỉ số 2-0 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, còn 1-0 và 3-1 đặt 1 ăn đến 11, trong lúc 3-0 cũng ăn 13. Không mấy ai tin vào cửa thắng của Manchester United khi tỉ số 1-2 ăn đến 16, còn 0-1 ăn đến 22. Tuy nhiên, hòa cũng là đáp án được nhiều người chọn khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 10, còn 2-2 ăn 14.



