Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield

Trung Dũng

(NLĐO) - Liverpool không giấu quyết tâm quật ngã Manchester United ở Anfield, nơi The Reds không thắng nổi Quỷ đỏ trong 2 lần chạm trán gần đây.

Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield - Ảnh 1.

5nh để Mo Salah (Liverpool) và Bruno Fernandes (Manchester United) trong cuo654c chiến ở Anfield

Khi Liverpool lên ngôi vô địch, Manchester United sa sút như một đội bóng tầm trung, nhưng trận derby Premier League vẫn chứa đựng nhiều bất ngờ với 2 kết quả hòa liên tiếp ở Anfield cùng tỉ số 2-2 (tháng 4-2024 và tháng 1-2025). Nhưng có lẽ cuộc đụng độ lần này là cơ hội tốt nhất để Liverpool thay đổi diện mạo trận derby mang tên Sắc đỏ.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool đã thua 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Arne Slot phải chịu số phận như vậy. Tinh thần của The Reds có thể đang xuống thấp, sự tự tin của họ đã suy yếu sau những trận thua trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea.

Arne Slot và Liverpool đặt cược hết tương lai và danh dự của mình vào trận chiến này và đó là lý do họ có trong tay mọi sức mạnh để giành trọn 3 điểm vào Chủ nhật. Tiền vệ người Hà Lan Ryan Gravenberch nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Man Utd, trong khi khả năng ra sân của hậu vệ Ibrahima Konate vẫn còn bỏ ngỏ. Bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 1-2 trước Chelsea trước loạt trận FIFA.

Trong khi đó, sau trận thua Brentford 1-3, Manchester United đã nhanh chóng quật khởi trở lại bằng chiến thắng Sunderland 2-0 trước sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân nhà. HLV Ruben Amorim của Manchester United có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng với những khó khăn mà Manchester United đang gặp phải trên sân khách, một chiến thắng cho Liverpool là điều đáng cân nhắc. Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui nhiều khả năng sẽ là những cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội hình Manchester United.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, tất cả đều ủng hộ chiến thắng của chủ nhà Liverpool. Cựu HLV Harry Redknapp và bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 3-1, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán kết quả 2-0, còn cựu tiền đạo Chris Sutton đưa ra kết quả sít sao 2-1. Siêu máy tính Opta dự đoán tỷ lệ chiến thắng cho Liverpool lên đến 73,3%.

Dự đoán: Liverpool - Manchester United 3-1

Đối đầu trực tiếp

Manchester United không thắng trong 9 trận gần nhất tại Anfield ở Ngoại hạng Anh.
Mohamed Salah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Manchester United trong lịch sử Ngoại hạng Anh (19 bàn)

05-1-2025

Liverpool

Manchester Utd

2-2

01-12-2024

Manchester Utd

Liverpool

0-3

07-4-2024

Manchester Utd

Liverpool

2-2

17-12-2023

Liverpool

Manchester Utd

0-0

05-3-2023

Liverpool

Manchester Utd

7-0

22-8-2022

Manchester Utd

Liverpool

2-1

19-4-2022

Liverpool

Manchester Utd

4-0

24-10-2021

Manchester Utd

Liverpool

0-5

13-5-2021

Manchester Utd

Liverpool

2-4

17-1-2021

Liverpool

Manchester Utd

0-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

19/10 22:30

[2] Liverpool vs Manchester Utd [10]

2.00

0 : 1

1.85

2.025

3 1/4

1.85

19/10 22:30

[2] Liverpool - Manchester Utd [10]

2.025

0 : 1

1.875

1.875

3 1/4

1.975

19/10 22:30

[2] Liverpool vs Manchester Utd [10]

2.00

0 : 1

1.90

1.925

3 1/4

1.95

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Liverpool đã chấp hẳn 1 trái và Manchester United lún tiền, ăn đủ thua 85. Tỉ lệ này không mấy biến động khi đến sáng nay, giá cả vẫn là Liverpool ăn đủ, thua 9. Dù sao thì theo chủ nhà vẫn an toàn hơn, vì Manchester United đã… quen thua rồi.

Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc tỉ số 2-0 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, còn 1-0 và 3-1 đặt 1 ăn đến 11, trong lúc 3-0 cũng ăn 13. Không mấy ai tin vào cửa thắng của Manchester United khi tỉ số 1-2 ăn đến 16, còn 0-1 ăn đến 22. Tuy nhiên, hòa cũng là đáp án được nhiều người chọn khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 10, còn 2-2 ăn 14.

Soi tỉ số trận Liverpool - Manchester United: Quyết thắng ở Anfield - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Manchester City – Everton: Mưa bàn thắng ở Etihad?

Soi tỉ số trận Manchester City – Everton: Mưa bàn thắng ở Etihad?

(NLĐO) - Manchester City tiếp Everton có thể sẽ là trận đấu chênh lệch. Giới chuyên môn quả quyết chủ nhà sẽ thắng, vấn đề là thắng với tỉ số nào mà thôi.

Soi tỉ số trận Fulham - Arsenal: Trận derby bùng nổ

(NLĐO) - Craven Cottage sẽ thật tưng bừng khi Fulham và Arsenal đụng độ ở London. Pháo thủ sẽ cố gắng ghi kỷ lục khi thắng trận derby thứ 5 mà không thủng lưới.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Chelsea: Khí thế của The Blues

(NLĐO) - Chelsea cần xốc lại khí thế của chiến thắng Liverpool ở vòng trước để tạo đà đánh bại chủ nhà như họ từng thắng Forest trong 2 lần làm khách gần đây.

Liverpool Manchester United Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo