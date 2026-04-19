Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester City - Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad

Trung Dũng

(NLĐO) - Ngôi vô địch sẽ được quyết định ở sân Etihad. Nếu Arsenal thắng, họ sẽ sớm đăng quang, còn nếu Manchester City thắng, cuộc đua sẽ căng đến phút chót.

Soi tỉ số trận Manchester City – Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad - Ảnh 1.

Rayan Cherki (Manchester City) và Gabriel (Arsenal)

Chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ được quyết định khi Manchester City đối đầu với Arsenal trong một trận đấu mang tính quyết định ở đỉnh bảng. Với phong độ tốt nhất thời gian gần đây, giới chuyên môn dự báo Manchester City sẽ giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà.

Manchester City hiện đang kém Arsenal 6 điểm, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá. Nếu thắng trận này, họ sẽ thu hẹp khoảng cách và có thể bắt kịp Arsenal trong trận đá bù. Khi đôi bên bằng điểm nhau, ngôi thứ sẽ được phân định qua hiệu số thắng bại, nơi cách biệt giờ rất nhỏ với Manchester City +35 so với Arsenal là +38. Hãy hình dung, nếu Manchester City thắng Arsenal 2-0 họ sẽ qua mặt đối thủ với hiệu số +37, còn Arsenal là +36.

Manchester City bước vào trận "chung kết" với sự tự tin lớn lao sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea, khi HLV Pep Guardiola có trong tay đội hình hùng hậu, chỉ thiếu vắng mỗi Ruben Dias và Josko Guardiol. Phong độ gần đây của Manchester City đạt trung bình 2,00 điểm mỗi trận, với những con số tấn công ấn tượng - 1,90 bàn thắng mỗi trận và chỉ số xG là 1,97.

Trên sân nhà, họ ghi trung bình 2,25 bàn thắng, dù để thủng lưới 1,25 bàn, với thống kê cả hai đội ghi bàn xảy ra trong 75% số trận đấu đó, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt dù kiểm soát thế trận.

Arsenal hành quân đến Etihad của Manchester City với hy vọng quật khởi sau thất bại 2-1 trước Bournemouth nhưng vẫn duy trì phong độ xuất sắc, giành trung bình 1,90 điểm mỗi trận. Arsenal sở hữu hàng phòng ngự vững chắc, chỉ để thủng lưới trung bình 0,90 bàn mỗi trận với tỉ lệ giữ sạch lưới 40%, trong khi hiệu suất tấn công đạt trung bình 1,30 bàn mỗi trận.

Sự trở lại của Martin Odegaard và Bukayo Saka là một cú hích lớn, bổ sung thêm sự sáng tạo và sắc bén. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) là 1,71 và xGA (bàn thua kỳ vọng) là 1,20 cho thấy một đội hình cân bằng, có khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Tuy nhiên, phải thấy là Arsenal đã tốn không ít sức lực trong trận hòa 0-0 với Sporting ở tứ kết Champions League hôm giữa tuần. Không khó để dự báo rằng những đôi chân tươi tắn của Manchester City sẽ tạo nên khác biệt trên sân Etihad. Chính siêu máy tính Opta gặp khó khăn trong việc phân định thắng thua giữa hai đội, với Manchester City thắng 37,7% và Arsenal thắng 35,8% trong các mô phỏng trước trận đấu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số ủng hộ Manchester City sẽ thắng trong trận "chung kết" này. Cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 2-0, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 2-1. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán tỉ số Manchester City thắng 1-0. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số hòa 1-1.

Dự đoán: Manchester City - Arsenal 2-1 (diễn ra lúc 22 giờ 30 - giờ Việt Nam - ngày hôm nay, 19-4)

Đối đầu trực tiếp

-Tháng Tư là tháng tốt nhất của Manchester City dưới thời Pep Guardiola về điểm số trung bình mỗi trận (2,51) và tỉ lệ thắng (79,5%).

- Manchester City bất bại trong 10 trận sân nhà gặp Arsenal gần nhất tại Premier League (7 thắng, 3 hòa).

21-9-2025

Arsenal

Manchester City

1-1

02-2-2025

Arsenal

Manchester City

5-1

22-9-2024

Manchester City

Arsenal

2-2

31-3-2024

Manchester City

Arsenal

0-0

08-10-2023

Arsenal

Manchester City

1-0

26-4-2023

Manchester City

Arsenal

4-1

15-2-2023

Arsenal

Manchester City

1-3

01-1-2022

Arsenal

Manchester City

1-2

28-8-2021

Manchester City

Arsenal

5-0

21-2-2021

Arsenal

Manchester City

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

19/4 22:30

[2] Manchester City vs Arsenal [1]

1.85

0 : 1/2

2.025

1.85

2 1/2

2.025

19/4 22:30

[2] Manchester City vs Arsenal [1]

1.875

0 : 1/2

2.00

2.025

2 3/4

1.80

19/4 22:30

[2] Manchester City vs Arsenal [1]

1.85

0 : 1/2

2.025

2.00

2 1/2

1.875

19/4 22:30

[2] Manchester City vs Arsenal [1]

1.90

0 : 1/2

2.00

2.00

2 1/2

1.875

Tỉ lệ ban đầu được niêm yết cách đây 1 tuần là Manchester City chấp Arsenal nửa trái, ăn 85, thua đủ. Đến hôm qua, chỉ số có thay đổi chút ít nhưng tỉ lệ vẫn là nửa trái và Manchester City ăn 85, thua đủ. Đến trưa nay, giá của Manchester City đã nhích lên thành ăn 9, thua đủ. Dù sao, chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là kết quả hòa 1-1 và chiến thắng 1-0 của Manchester City khi có cùng mệnh giá đặt 1 ăn 7.1. Các kết quả hòa khác đều khá mạo hiểm khi 0-0 có giá đặt 1 ăn 11, còn 2-2 ăn 15.Cửa thắng của Manchester City vẫn thu hút nhiều sự quan tâm khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, còn 2-0 ăn 9.2. Arsenal sẽ hài lòng với kết quả hòa nhưng khả năng thắng của họ cũng không nhỏ khi 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 11, 1-2 ăn 13, còn 0-2 ăn đến 22.

Soi tỉ số trận Manchester City – Arsenal: Ưu thế của đội chủ sân Etihad - Ảnh 3.


