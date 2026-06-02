Giải trí

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm và hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026

Thùy Trang

(NLĐO)- Giữa dàn thí sinh quốc tế, Vân Phạm chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng áo dài và nón lá

Gửi bản sắc Việt từ những điều giản dị nhất

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm bắt đầu hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026 - Ảnh 1.

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm bắt đầu hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026

Xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi cùng chiếc nón lá truyền thống, Vân Phạm đã chính thức có mặt tại Hua Hin (Thái Lan) để tham dự cuộc thi Mrs Tourism Queen International 2026.

Giữa không gian quốc tế sôi động với nhiều phong cách khác nhau, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống trở thành điểm nhấn đặc biệt. Tà áo dài mềm mại cùng chiếc nón lá quen thuộc không chỉ tôn lên nét thanh lịch, dịu dàng mà còn thể hiện sự trân trọng của Vân Phạm đối với các giá trị văn hóa dân tộc. Nhiều người chủ động dừng lại chụp ảnh lưu niệm, tìm hiểu về trang phục truyền thống cũng như trò chuyện cùng người đẹp. Những khoảnh khắc giao lưu tự nhiên ấy được xem là một cách quảng bá hiệu quả hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm bắt đầu hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026 - Ảnh 2.

Khán giả quốc tế chụp hình với người đẹp Việt tại sân bay

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Vân Phạm cho biết cô mong muốn mang theo hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc thi. Theo cô, áo dài và nón lá không đơn thuần là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Hành trình quảng bá văn hóa Việt trên đấu trường quốc tế

Theo lịch trình của ban tổ chức, Mrs Tourism Queen International 2026 diễn ra trong 8 ngày 7 đêm tại Hua Hin với nhiều hoạt động đa dạng. Bên cạnh các phần thi về sắc đẹp và trình diễn, cuộc thi còn tập trung vào việc quảng bá du lịch, văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế giữa các quốc gia tham dự.

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm bắt đầu hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026 - Ảnh 3.

Vân Phạm cho biết cô muốn đóng góp vào hành trình quảng bá văn hóa Việt với thế giới

Các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động như tham quan địa phương, quảng bá điểm đến du lịch, thi tài năng, phỏng vấn, trình diễn thời trang, trình diễn beachwear, các chương trình thiện nguyện và hoạt động cộng đồng. Đây được xem là cơ hội để mỗi đại diện không chỉ thể hiện bản thân mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước mình.

Trong số các nội dung thi, phần trình diễn trang phục dân tộc được đánh giá là một trong những hạng mục quan trọng nhất. Đây không chỉ là sân khấu thời trang mà còn là dịp để các thí sinh kể câu chuyện văn hóa của quốc gia mình thông qua ngôn ngữ hình ảnh. Vân Phạm cho biết cô đặc biệt đầu tư cho phần thi này với mong muốn giới thiệu những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Người đẹp chia sẻ rằng cô luôn mang trong mình khát vọng vượt qua giới hạn bản thân, khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đó cũng là tinh thần mà cô muốn truyền tải trong suốt hành trình tại cuộc thi năm nay.

Mang áo dài, nón lá đến Thái Lan, Vân Phạm bắt đầu hành trình tại Mrs Tourism Queen International 2026 - Ảnh 4.

Hình ảnh Vân Phạm ở sân bay Thái Lan

Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp, Mrs Tourism Queen International còn được xem là diễn đàn giao lưu văn hóa và du lịch, nơi các thí sinh đóng vai trò như những đại sứ kết nối hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc ngày càng đề cao bản sắc văn hóa và câu chuyện cá nhân, việc lựa chọn áo dài trắng, nón lá và lá cờ đỏ sao vàng làm hành trang đầu tiên đến Thái Lan cho thấy quyết tâm của Vân Phạm trong việc lan tỏa những giá trị truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Người đẹp Vân Phạm: "Tôi muốn mang tinh thần người phụ nữ Việt Nam ra thế giới"

(NLĐO) - Người đẹp Việt Vân Phạm sẽ tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Mrs Tourism Queen International 2026.

