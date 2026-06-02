Khi nghệ sĩ "đánh rơi" trách nhiệm!

Nghệ sĩ giữa thời đại bùng nổ mạng xã hội, không còn đơn thuần là người sáng tạo nghệ thuật. Họ là những người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi phát ngôn, hành vi hay lối sống của người nổi tiếng đều có thể trở thành hình mẫu để công chúng học hỏi hoặc làm theo.

Sự nghiệp sụp đổ vì ma túy

Giá trị lớn nhất mà nghệ sĩ sở hữu không chỉ là tài năng mà còn là niềm tin của công chúng. Khi niềm tin ấy bị tổn thương bởi các bê bối, hậu quả thường nghiêm trọng hơn nhiều so với những tổn thất về vật chất. Những năm gần đây, hàng loạt vụ việc trong giới giải trí Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hollywood cho thấy một thực tế: danh tiếng được xây dựng trong nhiều năm có thể sụp đổ chỉ sau một sai lầm. Một trong những nhóm bê bối gây tác động nặng nề nhất là các vụ việc liên quan đến chất cấm.

Tại Việt Nam, ca sĩ Chi Dân từng được xem là gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo với nhiều bản hit quen thuộc. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến ma túy đã gần như "đóng băng" ca sĩ này.

Đến năm 2026, dư luận tiếp tục xôn xao trước vụ việc liên quan đến ca sĩ Miu Lê, sự việc vẫn tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng đáng kể khi nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì cô từng được xem là hình mẫu tích cực của giới trẻ. Trước đó, diễn viên Hữu Tín hay người mẫu Andrea Aybar cũng từng vướng các vụ việc liên quan đến chất cấm. Điểm chung của những trường hợp này là ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự thì sự nghiệp bị sụp đổ, cơ hội trở lại đỉnh cao trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Diễn viên, ca sĩ Miu Lê (trái) trong phim “Đại tiệc trăng máu 8” - Miu Lê khiến khán giả sụp đổ vì có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Không chỉ ở Việt Nam, làng giải trí châu Á cũng chứng kiến nhiều sự nghiệp sụp đổ vì ma túy. Tại Trung Quốc, Kris Wu từ một ngôi sao hàng đầu đã phải đối mặt với bản án tù và bị xóa bỏ gần như toàn bộ dấu vết trên các nền tảng truyền thông. Các thương hiệu đồng loạt chấm dứt hợp đồng, hàng chục dự án nghệ thuật bị hủy bỏ.

Hay trường hợp của Park Yoo-chun tại Hàn Quốc từng khiến công chúng bất ngờ khi từ một thần tượng nổi tiếng trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra liên quan đến ma túy. Dù nhiều lần tìm cách trở lại hoạt động nghệ thuật, hình ảnh của anh vẫn chưa thể phục hồi như trước. Những ví dụ này cho thấy chất cấm không chỉ là ranh giới pháp luật mà còn là "lằn ranh đỏ" đối với hình ảnh người nổi tiếng.

Hiện tượng thần tượng hóa

Khi nghề livestream chiếm lĩnh các nền tảng mạng xã hội, nghệ sĩ, những người nổi tiếng có thêm nghề tay trái "khấm khá" là livestream bán hàng. So với những người bán hàng trên mạng khác, người nổi tiếng dễ dàng "chốt đơn" vì khán giả (chưa kể đến fan cuồng) luôn có nhiều niềm tin dành cho nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ Việt tham gia livestream bán hàng như một kênh kinh doanh mới, tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân để thu hút người tiêu dùng. Các phiên livestream có sự xuất hiện của người nổi tiếng thường đạt lượng xem và doanh thu rất lớn, nhưng cũng kéo theo áp lực về trách nhiệm quảng bá sản phẩm.

Khi nghệ sĩ trở thành "người bán hàng", mọi phát ngôn về chất lượng sản phẩm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng. Vậy nên, khi có nhiều nghệ sĩ tham gia đường dây bán hàng kém chất lượng, khán giả có những phản ứng mạnh hơn người khác vì niềm tin của họ bị đánh cắp.

Một trong những nguyên nhân khiến các bê bối nghệ sĩ luôn tạo ra những làn sóng dư luận mạnh mẽ là hiện tượng thần tượng hóa. Nhiều người hâm mộ không chỉ yêu thích sản phẩm nghệ thuật mà còn xem thần tượng như hình mẫu hoàn hảo trong cuộc sống. Khi nghệ sĩ gặp bê bối, họ thường phản ứng theo hai thái cực: hoặc bảo vệ vô điều kiện, hoặc quay lưng.

Thực tế, nghệ sĩ cũng là những con người bình thường, có thể mắc sai lầm như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, việc đặt họ lên vị trí quá cao khiến công chúng dễ rơi vào trạng thái thất vọng cực đoan khi hình tượng ấy sụp đổ. Các chuyên gia truyền thông cho rằng xã hội cần chuyển từ văn hóa thần tượng sang văn hóa ngưỡng mộ có chọn lọc. Khán giả có thể yêu mến tài năng của nghệ sĩ nhưng không nên trao cho họ vị thế "không thể sai".

Khi một nghệ sĩ sai lầm, ai là người phải trả giá? Hậu quả của bê bối không chỉ dừng lại ở cá nhân nghệ sĩ. Một nghệ sĩ nổi tiếng thường là trung tâm của cả một hệ sinh thái gồm công ty quản lý, ê-kíp sản xuất, nhà tổ chức sự kiện, thương hiệu quảng cáo và hàng trăm lao động phía sau. Năm 2025, vụ bê bối liên quan đến nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo-hyun dẫn đến nhiều thương hiệu đã nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo, tạm dừng chiến dịch truyền thông và xem xét lại các hợp đồng hợp tác. Ở Trung Quốc, sau các bê bối của những ngôi sao hạng A như Kris Wu hay Zheng Shuang, hàng loạt nhãn hàng phải hủy chiến dịch quảng bá với chi phí lên đến hàng triệu USD.

Các nhà chuyên môn cho rằng điều cần thiết không phải là thần tượng một cách mù quáng hay tẩy chay một cách cực đoan, mà là xây dựng thái độ tiếp nhận thông tin khách quan, văn minh và có trách nhiệm. Trong kỷ nguyên số, nơi mọi hành động đều có thể bị ghi lại và lan truyền chỉ trong vài giây, danh tiếng trở thành tài sản quý giá nhưng cũng mong manh nhất. Chính những người nổi tiếng cần hiểu rằng mỗi lựa chọn của họ hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động đến hàng triệu người đang dõi theo họ mỗi ngày.

Theo những người trong cuộc, hào quang luôn đi kèm trách nhiệm. Tài năng có thể đưa một người lên đỉnh cao danh vọng, nhưng chính nhân cách, ý thức pháp luật và trách nhiệm xã hội mới quyết định họ có thể ở lại đó bao lâu.



