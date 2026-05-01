Thời sự

Mang cờ Tổ quốc xuống biển Quy Nhơn check-in, giới trẻ lan tỏa lòng yêu nước

Đức Anh

(NLĐO) - Không chỉ là trào lưu chụp ảnh, việc check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc còn truyền đi thông điệp về lòng yêu nước.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cách thể hiện lòng yêu nước độc đáo khi mang theo cờ Tổ quốc lặn xuống biển để chụp ảnh, lan tỏa tình yêu biển đảo theo cách gần gũi, hiện đại.

Giới trẻ trải nghiệm lặn tự do, mang cờ Tổ quốc check-in giữa làn nước trong xanh tại vùng biển Quy Nhơn Đông. Ảnh: Dũng Nhân

Tại khu vực biển Quy Nhơn Đông, đặc biệt là Nhơn Lý, Kỳ Co, Hòn Khô (tỉnh Gia Lai), hoạt động check-in cùng cờ Tổ quốc thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Giữa nền trời cao rộng và đại dương mênh mông, sắc đỏ của Quốc kỳ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc.

Anh Nguyễn Ngọc Hóa (phường Quy Nhơn Đông) cho biết nhóm bạn của anh mang theo cờ Tổ quốc ra biển như một cách thể hiện tình yêu đất nước. "Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng. Khi nhìn lá cờ giữa biển, tôi càng cảm nhận rõ niềm tự hào là người Việt Nam" – anh chia sẻ.

Không chỉ là trào lưu chụp ảnh, hoạt động này còn cho thấy cách thể hiện lòng yêu nước mới mẻ của giới trẻ. Với thế hệ đi trước, ngày 30-4 gắn với ký ức chiến đấu hào hùng, thì hôm nay, tình yêu Tổ quốc được gửi gắm qua những hành động giản dị như một chuyến đi, một bức ảnh hay một khoảnh khắc chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị du lịch đã tổ chức hoạt động lặn tự do (freediving) cho du khách kết hợp check-in cùng cờ Tổ quốc tại các rạn san hô. Việc này không chỉ tạo trải nghiệm mới lạ mà còn lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường biển, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Từ trên cao, hình ảnh các bạn trẻ mang Quốc kỳ giữa mặt nước tạo nên khoảnh khắc đẹp, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Dũng Nhân

Giữa sắc xanh của biển và trời, màu đỏ của Quốc kỳ không chỉ làm nên những bức ảnh đẹp mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Sau đây là một số hình ảnh check-in dưới biển cùng cờ Tổ quốc tại vùng biển Quy Nhơn:

