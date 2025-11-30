HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mang hung khí quần thảo đường phố Đà Nẵng: Bắt tạm giam 9 đối tượng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Từ mâu thuẫn trên TikTok, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí lao vun vút qua nhiều tuyến phố Đà Nẵng

Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố nhóm thiếu niên mang hung khí quần thảo đường phố lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Công an triệu tập các đối tượng thanh thiếu niên liên quan vụ việc

Đây là các đối tượng liên quan vụ tụ tập mang hung khí, chạy xe tốc độ cao gây mất an ninh trật tự tại phường Thanh Khê khoảng 1 tuần trước (rạng sáng 23-11).

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phúc Huy (SN 2007, trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Văn Điểm (SN 2007, trú phường Liên Chiểu), Trần Văn Trường (SN 2006, trú phường Liên Chiểu), Phạm Minh H. (SN 2009, trú phường Liên Chiểu), Nguyễn Thành Đ. (SN 2008, trú phường An Khê), Phan Văn Tuấn A. (SN 2009, trú phường An Khê), Phan Nguyễn Quốc H. (SN 2009, trú phường Hòa Khánh), Lê Nguyễn Thành Đ. (SN 2008, trú phường Hòa Khánh) và Trương Gia B. (SN 2009, trú phường Hòa Khánh).

Kết quả điều tra xác định, từ mâu thuẫn trên TikTok giữa Trần A. Q. (SN 2010) và nhóm tự xưng “Hòa Châu LMT”, Q. rủ Nguyễn H. M. H. (SN 2010) và nhiều bạn cùng trang lứa tham gia “giải quyết mâu thuẫn”.

Nhóm này nhanh chóng tập hợp hàng chục thanh thiếu niên ở các khu vực Liên Chiểu, Hòa Khánh, An Khê, Thanh Khê… chuẩn bị dao tự chế, tuýp sắt gắn ba chĩa, bình xịt hơi cay và nhiều xe mô tô đã tháo biển số.

Tối 22-11, cả nhóm tụ tập tại đường Âu Cơ và Nhà văn hóa thôn An Ngãi Tây 2 để tập hợp lực lượng. Sau đó, chúng chia thành nhiều xe mang theo hung khí, điều khiển với tốc độ gần 100 km/giờ, lạng lách – đánh võng qua các tuyến đường Mê Linh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Phú và đường 2/9, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc đi tìm đối thủ, nhóm này từng nhầm lẫn, đuổi theo xe của Nguyễn V. Q. V. (SN 2012) và Lê N. Th. Đ. (SN 2008).

Khi biết nhầm, chúng không dừng lại mà rủ hai thiếu niên này nhập nhóm và tiếp tục mang hung khí rong ruổi nhiều tuyến phố để “tìm người đánh nhau”.

Khi không tìm được nhóm “Hòa Châu LMT”, cả nhóm quay về địa bàn Hòa Khánh, chia nhau cất giấu dao tự chế, ba chĩa và bình xịt hơi cay nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Điều tra vụ việc, cảnh sát thu giữ số tang vật gồm: 8 xe mô tô (nhiều xe đã tháo biển số), 1 tuýp kim loại gắn ba đầu nhọn dài 2,8 m, 1 dao tự chế dài 3,2 m, 1 tuýp sắt dài 4,6 m, 3 dao tự chế các loại và 01 bình xịt hơi cay màu đen.

Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nhóm 24 thiếu niên "đại náo" đường phố Đồng Hới bị xử lý

Nhóm 24 thiếu niên "đại náo" đường phố Đồng Hới bị xử lý

(NLĐO) - Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, công an xác định 24 thiếu niên tụ tập chạy xe máy dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm và không gắn biển số

Xác định được thiếu niên "diễn xiếc" trên đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Thiếu niên 16 tuổi đã "biểu diễn" nằm trên yên xe ở đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 thiếu niên làm loạn quán cà phê

(NLĐO) - Hai thiếu niên làm loạn ở một quán cà phê khi đi tìm một người khác để giải quyết mâu thuẫn

