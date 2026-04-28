Mang khối u buồng trứng 4 kg, thiếu nữ bị nhầm là tăng cân

Ngày 27-4, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (TP Hà Nội) cho biết vừa phẫu thuật một trường hợp hiếm gặp là bệnh nhi 14 tuổi có khối u buồng trứng khổng lồ, nặng hơn 4 kg.

Khối u nặng 4,3 kg được lấy khỏi cơ thể thiếu nữ 14 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 5 tháng gần đây, bụng con gái to nhanh, kèm cảm giác đau tức âm ỉ. Gia đình cho rằng do tăng cân, thay đổi sinh lý tuổi dậy thì nên chưa đưa đi khám. Khi bụng chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lan tới vùng mũi ức, thiếu nữ 14 tuổi mới được đưa đến viện.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện buồng trứng phải có khối u lớn, nghi u tế bào mầm ác tính - nhóm ung thư thường gặp ở trẻ em và thanh, thiếu niên. Đồng thời, buồng trứng trái cũng có khối u khoảng 8 cm, hướng tới u bì lành tính.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa phụ ung thư, cho biết các bác sĩ quyết định phẫu thuật sớm. Khối u buồng trứng phải được cắt bỏ trọn vẹn, nặng 4,3 kg. Bên trong chứa nhiều thành phần như răng, tóc, xương và các tổ chức kém biệt hóa - đặc điểm thường gặp của u tế bào mầm.

Với buồng trứng trái, ê-kíp bóc tách khối u, bảo tồn mô lành nhằm giữ chức năng sinh sản và nội tiết cho bệnh nhi. Hiện sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, diễn biến ổn định, ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Thắng, việc cắt bỏ khối u nguyên vẹn có ý nghĩa quan trọng. Nếu là u ác tính và bị vỡ trong quá trình phẫu thuật, tế bào ung thư có thể lan trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát và phải điều trị hóa chất sau mổ. Ngược lại, khi khối u được lấy trọn vẹn, khả năng không cần hóa trị cao hơn, giúp giảm gánh nặng điều trị.

Chuyên gia nhấn mạnh u buồng trứng ở trẻ 14 tuổi rất hiếm gặp, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi con em có dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, đau bụng kéo dài. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tăng cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản cho các em.