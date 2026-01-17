HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Mang phúc lợi đến với hơn 40.000 đoàn viên, lao động

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO) - "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Pou Yuen giúp người lao động mua sắm hàng thiết yếu chất lượng cao, giảm giá đến 50% so với giá thị trường

Ngày 17-1, LĐLĐ TPHCM đã khai mạc "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn viên, lao động mua sắm tại "Điểm phúc lợi đoàn viên" do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Tại chương trình, đoàn viên, lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đã cùng tham quan, mua sắm tại các gian hàng bán hàng tiêu dùng thiết yếu chất lượng cao, giá ưu đãi hơn giá thị trường từ 10%-50% do Công ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op cung cấp.

Ban tổ chức cũng đã trao 10 phần quà và tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí (trị giá 150.000 đồng/phiếu) cho đoàn viên, lao động khó khăn.

img

Đoàn viên khó khăn nhận quà tặng của ban tổ chức

Dịp này, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM tổ chức tuyên truyền pháp luật về lao động, BHXH giúp công nhân, lao động để họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bản thân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn thành phố.

img

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Lê Văn Hòa – Thành ủy viên, Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố - cho biết việc ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên" là một trong những giải pháp đưa Nghị quyết đại hội Công đoàn TP vào thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Thông qua mô hình này, người lao động được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu do Việt Nam sản xuất, chất lượng đảm bảo với giá ưu đãi giảm từ 10% - 50%, góp phần tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

LĐLĐ TPHCM đề nghị các bộ phận chuyên môn, tổ quản lý địa bàn LĐLĐ TP, Công đoàn xã, phường, đặc khu và Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động, nhân rộng mô hình này trên địa bàn TP HCM thời gian tới.

img

Ông Lê Văn Hòa – Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM (bìa phải) - tìm hiểu các sản phẩm bày bán tại Điểm phúc lợi đoàn viên

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, chia sẻ việc LĐLĐ TP lập "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại công ty rất thiết thực, ý nghĩa. Người lao động phấn khởi khi được chăm lo và tham gia mua sắm giá ưu đãi.

img

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Cùng với sự chăm lo của LĐLĐ thành phố, dịp Tết Nguyên đán, Pou Yuen sẽ thưởng Tết cho người lao động với mức từ 1 đến 2,2 tháng lương theo hợp đồng, tùy thời gian làm việc. Bên cạnh đó, công ty đang lên kế hoạch thực hiện bữa cơm tất niên; tổ chức xe đưa khoảng 2.500 lao động về quê đón Tết (công ty hỗ trợ 50% giá vé, Công đoàn cơ sở hỗ trợ 20% giá vé)…Tổng số tiền chăm lo Tết dự kiến khoảng 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, LĐLĐ TP đã mở "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP HCM.

Tin liên quan

Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên"

Hỗ trợ người lao động mua sắm Tết tại "Điểm phúc lợi đoàn viên"

"Điểm phúc lợi đoàn viên" đã được LĐLĐ TP HCM ra mắt ngày 11-1 tại lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Nâng cao đời sống, cải thiện phúc lợi đoàn viên

Ngoài nâng cao chất lượng hoạt động, Công đoàn các KCX-CN TP HCM sẽ tăng cường các hoạt động chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên - lao động

Chuyện ở "Điểm phúc lợi đoàn viên"

Các "Điểm phúc lợi đoàn viên" và chương trình khám chữa bệnh miễn phí do các cấp Công đoàn TP HCM khởi xướng đã góp phần san sẻ khó khăn với người lao động khi vật giá tăng

