Thiếu nhi ở Đặc khu Côn Đảo vui Tết Trung thu

Chia sẻ cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tối 5-10, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM (trực thuộc LĐLĐ TP HCM) phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Sài Gòn tổ chức Chương trình "Trung thu yêu thương" cho con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đặc khu Côn Đảo.





Con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Đặc khu Côn Đảo nhận quà Trung thu.

Dịp này, chương trình trao 100 phần quà Trung thu (bánh, sữa, dụng cụ học tập…) cho các em thiếu nhi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 500.000 đồng/phần).

Ông Huỳnh Song Hào – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Tân Sài Gòn, cho hay những món quà nhằm mang đến niềm vui, sự sẻ chia cùng các em thiếu nhi và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân ngày Tết Trung thu.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Tân Sài Gòn tặng quà cho các em thiếu nhi

"Đặc biệt, trung thu năm nay, Đặc khu Côn Đảo được quan tâm vì đây là vùng đất nghĩa tình, nhân văn và ngoan cường; người dân sinh sống và làm việc trên đảo vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... nên cần sự chung tay chia sẻ, nhất là các cháu thiếu nhi để làm động lực cho các cháu học tập tốt và ươm mầm cho thế hệ trẻ tương lai"- ông Hào nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM, tặng quà cho con của người lao động khó khăn.

Nhận phần quà, em Phạm Minh Tâm, học sinh lớp 6, trường THCS Lê Hồng Phong, Đặc khu Côn Đảo, TP HCM, vui mừng nói: "Nhận phần quà nhân ngày Tết TTrung thu con rất vui vì các cô chú đã thương yêu chúng con. Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập chăm ngoan, học tốt".

Trước đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM đã phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động: tặng sổ tiết kiệm cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động tự do; tấm vé nghĩa tình…