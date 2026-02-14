"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

Với nhiều người dân TPHCM, việc đi chợ hoa ở công viên những ngày cuối năm không chỉ là sắm sửa Tết mà còn là một thói quen được giữ lại giữa phố thị đông đúc.

Mua bán hoa Tết tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng những ngày cận Tết

Mua hoa, đón Tết

Cuối buổi chiều, Công viên Lãnh Binh Thăng (phường Phú Thọ) như khoác thêm một lớp áo xuân. Những lối đi quen thuộc được lấp đầy bởi dãy gian hàng bán hoa cúc, vạn thọ, mào gà,… Người bán thoăn thoắt tưới nước, người mua cúi sát từng chậu hoa, so sắc, xem dáng. Tiếng hỏi giá, tiếng trả lời vang lên liên tục, tạo nên nhịp điệu rất riêng những ngày cận Tết.

Ông Nguyễn Văn Hòa tỉ mỉ chọn chậu hoa Tết tại công viên

Ông Nguyễn Văn Hòa cẩn thận chọn một cặp cúc vàng đặt lên xe máy. Ông chia sẻ năm nào gia đình cũng dành buổi chiều 27 hoặc 28 tháng Chạp để ra công viên mua hoa.

"Chậu cúc này không phải để khoe đẹp mà để trong nhà có không khí Tết. Mấy đứa nhỏ thấy hoa là biết sắp được nghỉ, sắp sum họp đủ đầy" - ông Hòa nói. Ông cũng bày tỏ việc tự tay chọn hoa là một thói quen khó bỏ, như cách giữ lại nhịp Tết truyền thống giữa thành phố ngày càng vội vã.

Cách đó không xa, chị Lê Thị Kim Oanh (công nhân may, thuê trọ gần công viên) đang lựa một chậu vạn thọ nhỏ. Chị cho biết nhà trọ chật, không bày biện được nhiều nhưng vẫn muốn có hoa ngày Tết.

"Cả năm đi làm xa quê, Tết không về được thì chậu hoa này giống như mang một phần quê nhà về phòng trọ. Có hoa, có mâm cơm nhỏ, tự nhiên thấy ấm cúng hơn" - chị Oanh bộc bạch.

Với chị Oanh, chậu hoa cuối năm không chỉ để ngắm mà còn để tự nhắc mình về một khởi đầu mới, dù hoàn cảnh còn nhiều lo toan.

Mang theo kỳ vọng năm mới

Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), các gian hàng nối nhau bày đủ loại hoa: cúc đại đóa, mai ghép, quất cảnh sai trĩu quả... Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo, vừa xem hoa vừa cảm nhận Tết đang đến rất gần.

Đa dạng các loại hoa tại công viên Lê Thị Riêng

Anh Trần Minh Quân đứng khá lâu trước dãy mai ghép. Theo anh, sau một năm làm ăn nhiều biến động, việc chọn hoa Tết mang ý nghĩa tinh thần lớn hơn cả giá trị vật chất.

"Mình chọn chậu mai dáng vươn lên, nụ đều, đặt trước nhà để nhắc cả gia đình rằng năm mới phải cố gắng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bình an" - anh Quân nói. Khoảnh khắc anh cùng vợ con đi chợ hoa là lúc gia đình có thêm thời gian bên nhau trước thềm năm mới.

Cách chọn hoa của mỗi người cũng phần nào nói lên câu chuyện Tết của họ. Bà Phạm Thị Sáu (hưu trí) cho biết năm nào bà cũng chọn những chậu quất nhỏ, gọn gàng, vừa với không gian sinh hoạt gia đình.

Theo bà Sáu, hoa Tết không cần cầu kỳ hay kích thước lớn, chỉ cần mang lại sắc xuân trong nhà. Những ngày cận Tết, nhìn chậu quất vàng ươm, đàn cháu nhỏ háo hức hỏi Tết đã đến chưa, khiến không khí trong gia đình thêm rộn ràng.

Trong cảm nhận của người phụ nữ đã nhiều năm đón Tết nơi đô thị, chợ hoa công viên là nơi niềm vui Tết hiện lên rất đời thường.

Từ những chợ hoa trong công viên, Tết lặng lẽ theo chân người mua về từng nhà. Dù là nhà phố hay phòng trọ, dù chậu hoa lớn hay nhỏ, khoảnh khắc chọn hoa cuối năm vẫn mang chung một ý nghĩa: đánh dấu sự khép lại của năm cũ và mở ra hy vọng cho năm mới.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những chợ hoa công viên vẫn bền bỉ giữ vai trò là nơi bắt đầu của Tết, bắt đầu từ một chậu hoa, và lan tỏa thành cảm giác sum vầy trong mỗi mái ấm.