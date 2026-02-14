HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Chiều 27 tháng Chạp, các chợ hoa Tết trong công viên tại TPHCM rộn ràng hơn khi nhiều người tìm mua những chậu hoa, mang không khí xuân về nhà

Với nhiều người dân TPHCM, việc đi chợ hoa ở công viên những ngày cuối năm không chỉ là sắm sửa Tết mà còn là một thói quen được giữ lại giữa phố thị đông đúc.

Mang Tết về nhà từ những chợ hoa công viên - Ảnh 1.

Mua bán hoa Tết tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng những ngày cận Tết

Mua hoa, đón Tết

Cuối buổi chiều, Công viên Lãnh Binh Thăng (phường Phú Thọ) như khoác thêm một lớp áo xuân. Những lối đi quen thuộc được lấp đầy bởi dãy gian hàng bán hoa cúc, vạn thọ, mào gà,… Người bán thoăn thoắt tưới nước, người mua cúi sát từng chậu hoa, so sắc, xem dáng. Tiếng hỏi giá, tiếng trả lời vang lên liên tục, tạo nên nhịp điệu rất riêng những ngày cận Tết.

Mang Tết về nhà từ những chợ hoa công viên - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hòa tỉ mỉ chọn chậu hoa Tết tại công viên

Ông Nguyễn Văn Hòa cẩn thận chọn một cặp cúc vàng đặt lên xe máy. Ông chia sẻ năm nào gia đình cũng dành buổi chiều 27 hoặc 28 tháng Chạp để ra công viên mua hoa.

"Chậu cúc này không phải để khoe đẹp mà để trong nhà có không khí Tết. Mấy đứa nhỏ thấy hoa là biết sắp được nghỉ, sắp sum họp đủ đầy" - ông Hòa nói. Ông cũng bày tỏ việc tự tay chọn hoa là một thói quen khó bỏ, như cách giữ lại nhịp Tết truyền thống giữa thành phố ngày càng vội vã.

Cách đó không xa, chị Lê Thị Kim Oanh (công nhân may, thuê trọ gần công viên) đang lựa một chậu vạn thọ nhỏ. Chị cho biết nhà trọ chật, không bày biện được nhiều nhưng vẫn muốn có hoa ngày Tết.

"Cả năm đi làm xa quê, Tết không về được thì chậu hoa này giống như mang một phần quê nhà về phòng trọ. Có hoa, có mâm cơm nhỏ, tự nhiên thấy ấm cúng hơn" - chị Oanh bộc bạch.

Với chị Oanh, chậu hoa cuối năm không chỉ để ngắm mà còn để tự nhắc mình về một khởi đầu mới, dù hoàn cảnh còn nhiều lo toan.

Mang theo kỳ vọng năm mới

Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), các gian hàng nối nhau bày đủ loại hoa: cúc đại đóa, mai ghép, quất cảnh sai trĩu quả... Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo, vừa xem hoa vừa cảm nhận Tết đang đến rất gần.

Mang Tết về nhà từ những chợ hoa công viên - Ảnh 3.

Đa dạng các loại hoa tại công viên Lê Thị Riêng

Anh Trần Minh Quân đứng khá lâu trước dãy mai ghép. Theo anh, sau một năm làm ăn nhiều biến động, việc chọn hoa Tết mang ý nghĩa tinh thần lớn hơn cả giá trị vật chất.

"Mình chọn chậu mai dáng vươn lên, nụ đều, đặt trước nhà để nhắc cả gia đình rằng năm mới phải cố gắng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bình an" - anh Quân nói. Khoảnh khắc anh cùng vợ con đi chợ hoa là lúc gia đình có thêm thời gian bên nhau trước thềm năm mới.

Cách chọn hoa của mỗi người cũng phần nào nói lên câu chuyện Tết của họ. Bà Phạm Thị Sáu (hưu trí) cho biết năm nào bà cũng chọn những chậu quất nhỏ, gọn gàng, vừa với không gian sinh hoạt gia đình. 

Theo bà Sáu, hoa Tết không cần cầu kỳ hay kích thước lớn, chỉ cần mang lại sắc xuân trong nhà. Những ngày cận Tết, nhìn chậu quất vàng ươm, đàn cháu nhỏ háo hức hỏi Tết đã đến chưa, khiến không khí trong gia đình thêm rộn ràng.

Trong cảm nhận của người phụ nữ đã nhiều năm đón Tết nơi đô thị, chợ hoa công viên là nơi niềm vui Tết hiện lên rất đời thường.

Từ những chợ hoa trong công viên, Tết lặng lẽ theo chân người mua về từng nhà. Dù là nhà phố hay phòng trọ, dù chậu hoa lớn hay nhỏ, khoảnh khắc chọn hoa cuối năm vẫn mang chung một ý nghĩa: đánh dấu sự khép lại của năm cũ và mở ra hy vọng cho năm mới.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những chợ hoa công viên vẫn bền bỉ giữ vai trò là nơi bắt đầu của Tết, bắt đầu từ một chậu hoa, và lan tỏa thành cảm giác sum vầy trong mỗi mái ấm.

Tin liên quan

Khách sạn chó mèo "cháy phòng" dịp Tết , chủ chi tiền triệu gửi thú cưng

Khách sạn chó mèo "cháy phòng" dịp Tết , chủ chi tiền triệu gửi thú cưng

(NLĐO) - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu gửi thú cưng tại các cơ sở chăm sóc, trông giữ chó mèo ở Hà Nội tăng mạnh.

Vận hành tối ưu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết

(NLĐO) – Dự báo nhu cầu xăng dầu tăng cao dịp Tết, đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chủ động vận hành công suất tối ưu.

Lộ diện linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ trước giờ G

(NLĐO) - Linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển và hợp nhất của siêu đô thị TPHCM

TPHCM Tết HOA TẾT Tết Bính Ngọ 2026 công viên văn hóa Lê Thị Riêng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo