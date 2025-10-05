Mang Trung thu yêu thương đến cho hơn 500 trẻ em vùng xa

Trong 2 ngày 4 và 5-10, hơn 500 em nhỏ tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long đã có trải nghiệm đón Tết Trung thu đặc biệt cùng các bạn trẻ CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm - sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông-Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM.

Tiếp lửa, thắp hy vọng cho học trò vùng xa

Năm nay, chương trình Trung thu yêu thương do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức có chủ đề “Hội đèn dệt sắc”.

Chương trình trao hơn 500 phần quà trải nghiệm gồm: Bánh kẹo, đồ dùng học tập, vở, bút, quần áo cùng các hoạt động gian hàng 0 đồng, trò chơi và workshop “Làm trống lùng tung”, mang đến một ngày Trung thu vừa vui vừa giàu trải nghiệm; trao 20 học bổng khuyến khích học tập và 1 phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập Tại trường Tiểu học Thanh Sơn.

Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình năm nay là trao tặng 6 thẻ BHYT cho học sinh. “Khi các em nhỏ nhận được thẻ BHYT 12 tháng, chúng tôi thực sự vui mừng. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, đôi khi giáo viên phải tạm ứng chi phí trước. Sự hỗ trợ của các bạn trẻ giúp các em được bảo vệ tốt hơn và mang lại niềm vui lớn cho cả thầy và trò”- thầy Thạch Chămrơn, Tổng phụ trách công tác đội - Trường Tiểu học Thanh Sơn, chia sẻ.

20 học bổng khuyến khích và 1 học bổng đặc biệt được trao trong đêm gala diễn ra vào tối 4-10. Ảnh: NVCC

Các em nhỏ say mê tham gia làm trống lùng tung, tô điểm mùa Trung thu thêm sống động. Ảnh: NVCC

Sinh viên trải nghiệm nhiều hơn từ thực tế

Tham gia chương trình, các sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng chuyên môn ở các lĩnh vực nội dung, truyền thông, đối ngoại, hậu cần mà còn phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện và quản lý thực tế.

Việc trực tiếp đến địa phương, gặp gỡ và sẻ chia với trẻ em còn mang lại trải nghiệm sống phong phú và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng.

Tham gia các hoạt động thực tế, sinh viên học thêm nhiều kỹ năng mới. Ảnh: NVCC

Chủ nhiệm CLB, bạn Hưng Lợi, cho rằng với thông điệp "Tắt đèn, bật yêu thương", mỗi món quà, mỗi ánh đèn là nhịp cầu nối yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. "Là người trẻ, được trực tiếp mang niềm vui đến trẻ em, mình cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng” - Lợi bày tỏ.

Chương trình Trung thu yêu thương năm nay có 40 sinh viên tham gia cùng sự đồng hành của 5 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trọn vẹn và sôi nổi.