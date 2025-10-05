Mang Trung thu yêu thương đến cho hơn 500 trẻ em vùng xa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Mang Trung thu yêu thương đến cho hơn 500 trẻ em vùng xa

Vân Nhi

(NLĐO) - Chương trình Trung thu yêu thương, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQG TP HCM đã kêu gọi ủng hộ hơn 1,5 tỉ đồng cho trẻ em.

Trong 2 ngày 4 và 5-10, hơn 500 em nhỏ tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long đã có trải nghiệm đón Tết Trung thu đặc biệt cùng các bạn trẻ CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm - sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông-Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM.

Tiếp lửa, thắp hy vọng cho học trò vùng xa

Năm nay, chương trình Trung thu yêu thương do Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức có chủ đề “Hội đèn dệt sắc”.

Chương trình trao hơn 500 phần quà trải nghiệm gồm: Bánh kẹo, đồ dùng học tập, vở, bút, quần áo cùng các hoạt động gian hàng 0 đồng, trò chơi và workshop “Làm trống lùng tung”, mang đến một ngày Trung thu vừa vui vừa giàu trải nghiệm; trao 20 học bổng khuyến khích học tập và 1 phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập Tại trường Tiểu học Thanh Sơn.

Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình năm nay là trao tặng 6 thẻ BHYT cho học sinh. “Khi các em nhỏ nhận được thẻ BHYT 12 tháng, chúng tôi thực sự vui mừng. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, đôi khi giáo viên phải tạm ứng chi phí trước. Sự hỗ trợ của các bạn trẻ giúp các em được bảo vệ tốt hơn và mang lại niềm vui lớn cho cả thầy và trò”- thầy Thạch Chămrơn, Tổng phụ trách công tác đội - Trường Tiểu học Thanh Sơn, chia sẻ.

Thắp sáng nụ cười cho hơn 500 trẻ em vùng xa - Ảnh 1.

20 học bổng khuyến khích và 1 học bổng đặc biệt được trao trong đêm gala diễn ra vào tối 4-10. Ảnh: NVCC

Thắp sáng nụ cười cho hơn 500 trẻ em vùng xa - Ảnh 2.

Thắp sáng nụ cười cho hơn 500 trẻ em vùng xa - Ảnh 3.

Các em nhỏ say mê tham gia làm trống lùng tung, tô điểm mùa Trung thu thêm sống động. Ảnh: NVCC

Sinh viên trải nghiệm nhiều hơn từ thực tế

Tham gia chương trình, các sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng chuyên môn ở các lĩnh vực nội dung, truyền thông, đối ngoại, hậu cần mà còn phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện và quản lý thực tế.

Việc trực tiếp đến địa phương, gặp gỡ và sẻ chia với trẻ em còn mang lại trải nghiệm sống phong phú và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng.

Thắp sáng nụ cười cho hơn 500 trẻ em vùng xa - Ảnh 4.

Thắp sáng nụ cười cho hơn 500 trẻ em vùng xa - Ảnh 5.

Tham gia các hoạt động thực tế, sinh viên học thêm nhiều kỹ năng mới. Ảnh: NVCC

Chủ nhiệm CLB, bạn Hưng Lợi, cho rằng với thông điệp "Tắt đèn, bật yêu thương", mỗi món quà, mỗi ánh đèn là nhịp cầu nối yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. "Là người trẻ, được trực tiếp mang niềm vui đến trẻ em, mình cảm nhận rõ giá trị của sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng” - Lợi bày tỏ.

Chương trình Trung thu yêu thương năm nay có 40 sinh viên tham gia cùng sự đồng hành của 5 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trọn vẹn và sôi nổi.

Hành trình 10 năm Trung thu yêu thương

Từ những ngày đầu khởi xướng (năm 2015), chiến dịch đã lan tỏa niềm vui đến 6 tỉnh/thành và hơn 8 điểm trường, mang ánh sáng Trung thu đến hàng trăm trẻ em. Hàng trăm bạn trẻ đã gắn bó cùng chương trình, vừa mang niềm vui đến các em nhỏ vừa rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm thực tế và trưởng thành trong tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Hơn 500 trẻ em được nhận quà mỗi mùa Trung thu.

Gần 400 tình nguyện viên tham gia qua các thế hệ.

Tổng kinh phí huy động hơn 1,5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Trường ĐH tổ chức giải bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Trường ĐH tổ chức giải bóng đá, gây quỹ hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Sau 3 trận bóng giao hữu, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã kêu gọi ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Cảm động giảng viên ĐH 10 năm làm bánh trung thu tặng bệnh nhi suy thận

(NLĐO)- Ngày 30-9, những chiếc bánh trung thu làm theo công thức riêng đã trao tận tay các bệnh nhi suy thận đang điều trị tại Bệnh viên Nhi Đồng 2 (TP HCM).

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

(NLĐO) - Triển lãm đèn lồng truyền thống chủ đề "Ngựa trời gắp lửa" bất ngờ trở thành địa điểm thú vị giúp nhiều sinh viên, giảng viên trẻ tìm được cảm hứng.

trẻ em Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tỉnh Vĩnh Long trung thu lồng đèn sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo