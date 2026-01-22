"Mạnh tay" dẹp loạn cảnh bát nháo vỉa hè, lòng đường chung cư Tây Thạnh

Sáng 22-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Tây Thạnh tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi lấn chiếm tại khu vực chung cư Tây Thạnh.

Người dân bày bán ngay dưới lòng đường, đoạn chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh.

Lúc 7 giờ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân bày bán rau củ, trái cây xuống lòng đường. Ngoài ra, rất nhiều xe máy do người bán, người mua dựng tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo quy định, việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng (Nghị định 168/2024). Với lỗi đỗ xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông, mỗi trường hợp sẽ phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Tổ công tác cũng tịch thu một số bảng hiệu, xe đẩy, cây dù,... vi phạm ở khu vực này. Bên cạnh xử phạt, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để người dân hiểu đây là chủ trương chung, cần nghiêm chỉnh chấp hành.

CLIP: Lực lượng chức năng lập lại trật tự tại khu vực chung cư Tây Thạnh.



Các xe máy không có giấy tờ chứng minh sẽ bị tạm giữ.

Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán.

Xe máy đậu dưới lòng lề đường trái quy định sẽ bị xử phạt.











