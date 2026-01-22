HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

"Mạnh tay" dẹp loạn cảnh bát nháo vỉa hè, lòng đường chung cư Tây Thạnh

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa xử phạt hàng loạt trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở khu vực chung cư Tây Thạnh.

Sáng 22-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Tây Thạnh tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi lấn chiếm tại khu vực chung cư Tây Thạnh.

Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 1.

Người dân bày bán ngay dưới lòng đường, đoạn chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh.

Lúc 7 giờ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân bày bán rau củ, trái cây xuống lòng đường. Ngoài ra, rất nhiều xe máy do người bán, người mua dựng tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo quy định, việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng (Nghị định 168/2024). Với lỗi đỗ xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông, mỗi trường hợp sẽ phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Tổ công tác cũng tịch thu một số bảng hiệu, xe đẩy, cây dù,... vi phạm ở khu vực này. Bên cạnh xử phạt, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để người dân hiểu đây là chủ trương chung, cần nghiêm chỉnh chấp hành.

CLIP: Lực lượng chức năng lập lại trật tự tại khu vực chung cư Tây Thạnh.

Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 2.

Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 3.

Các xe máy không có giấy tờ chứng minh sẽ bị tạm giữ.

Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 4.
Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 5.
Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 6.

Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán.

Vỉa hè, lòng đường khu vực chung cư Tây Thạnh bị lấn chiếm, giờ đã được lập lại trật tự - Ảnh 7.

Xe máy đậu dưới lòng lề đường trái quy định sẽ bị xử phạt.




Tin liên quan

TPHCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh

TPHCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè ở đường Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh.

Danh sách 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè ở TPHCM

(NLĐO) - 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè đường Quang Trung, đoạn qua 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường: Nơi làm tốt, nơi chưa

(NLĐO) - Thời gian qua, lực lượng chức năng TPHCM đã mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

