Kinh tế

Mập mờ thông tin tại dự án tòa nhà The Legend City Danang

H Định- B Vân

(NLĐO) - Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu làm rõ thông tin tại dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - The Legend City Danang.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông báo xử lý thông tin phản ánh liên quan dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại – Đà Nẵng (The Legend City Danang).

Mập mờ thông tin tại dự án The Legend City Danang: Sự thật và những điều cần biết - Ảnh 1.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH MTV Vipico nhưng trên website chính thức của dự án lại hiển thị thông tin khác

Theo thông tin phản ánh, dự án này do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trang web chính thức của dự án và một số trang web khác lại thể hiện Công ty ROX Signature là chủ đầu tư dự án này.

Người dân băn khoăn liệu việc dự án thay tên chủ đầu tư đã đúng quy định hay không và dự án đã đủ điều kiện mở bán hay chưa.

Phản hồi ý kiến trên, Sở Xây dựng cho hay dự án The Legend City Danang do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipico chỉ được thực hiện kinh doanh bất động sản tại dự án The Legend City Danang khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản. Công ty chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở từ bên đặt cọc để mua khi nhà ở đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Mập mờ thông tin tại dự án The Legend City Danang: Sự thật và những điều cần biết - Ảnh 2.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định đến ngày 4-11, dự án The Legend City Danang chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Công ty TNHH MTV Vipico thực hiện công khai thông tin dự án và không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipico rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự án, tình hình thực hiện kinh doanh bất động sản, số lượng hồ sơ đã đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án trên; gửi sở trước ngày 15-11.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty CP ROX Signature rà soát, báo cáo việc cung cấp thông tin, nhận đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán (nếu có) tại dự án The Legend City Danang; gửi sở trước ngày 15-11.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố kiểm tra, xử lý việc đăng tải thông tin về chủ đầu tư dự án The Legend City Danang không đúng sự thật đối với trang web giới thiệu dự án và một số trang thông tin khác.

Theo giới thiệu, dự án The Legend City Danang có quy mô 2 tòa nhà, gồm tòa khách sạn cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và tòa căn hộ cao 29 tầng nổi, 3 tầng hầm. Dự án khởi công ngày 28-2-2025, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2028.

bất động sản huy động vốn Sở Xây dựng Đà Nẵng The Legend City Danang Công ty TNHH MTV Vipico
