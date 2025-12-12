Marina Park - "tọa độ check-in" hút hồn giới trẻ TPHCM

Dù không phải cuối tuần, lượng người đến công viên vẫn rất đông

Không gian ven sông cùng hệ thống chiếu sáng mới khiến nơi này nhanh chóng trở thành điểm hẹn check-in náo nhiệt về đêm.

Ghi nhận tối 11-12, công viên Marina Park thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Những khối chữ 3D phát sáng, lối đi ven sông và các hạng mục chiếu sáng vừa được đưa vào khai thác tạo nên diện mạo rực rỡ cho khu vực này.

Chị Mai Linh (du khách đến từ Thanh Hóa) cho biết trong chuyến du lịch TPHCM, chị tìm kiếm các địa điểm nổi bật trên mạng xã hội và Marina Park là cái tên được nhắc đến nhiều. "Đến nơi mới thấy khung cảnh nhìn sang cầu Ba Son rất đẹp. Ban đêm, tàu thuyền di chuyển trên sông tạo nên một không gian sống động, không phải nơi nào cũng có" – chị Linh chia sẻ.

Nhiều gia đình đến công viên vui chơi, ngắm cảnh và chụp hình kỷ niệm

Bên cạnh khu vực ven sông, khu vực thang cuốn kết nối lên trung tâm thương mại cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ. Dải đèn LED chạy dọc theo thang cuốn khiến không gian này được ví như "sàn runway" thu nhỏ. Dù luôn đông người qua lại, nhiều bạn vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt để chụp ảnh.

Tại khu vực bờ sông, đông đảo người tập trung ghi lại khoảnh khắc cầu Ba Son liên tục đổi màu ánh sáng. Đây được xem là góc có view đẹp nhất của Marina Park, khi có thể quan sát trọn vẹn mặt sông cùng các công trình hiện đại xung quanh.

Chị Thúy Vân (phường Bình Thạnh, TPHCM) cho hay từ khi công viên hoàn thiện, gia đình chị hay ra đây hóng gió, ngắm cảnh ven sông. Không gian thoáng đãng, nhìn cầu Ba Son lên đèn rất đẹp nên mọi người đều thích thú.

Khối đèn phát sáng được nhiều người yêu thích đến chụp ảnh

Còn chị Hồng Chánh (phường Tây Thạnh, TPHCM) nói Marina Park là địa điểm quen thuộc để quay vlog, clip TikTok. "Đây là lần thứ ba mình đến đây. Không gian rộng, góc quay hướng ra cầu Ba Son và các công trình xung quanh lên hình rất đẹp" – chị Hồng Chánh tâm sự.

Ngoài giới trẻ, nhiều gia đình cũng chọn Marina Park làm nơi dạo mát buổi tối. Một số người trải bạt, mang theo đồ ăn nhẹ ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ; số khác tranh thủ chụp ảnh, quay clip tại những khu vực có ánh sáng đẹp, hướng nhìn ra sông.

Nhân viên bảo vệ khu vực cho biết lượng người đến công viên thời gian gần đây tăng rõ rệt, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Chỉ trong thời gian ngắn, Marina Park đã nhanh chóng trở thành "điểm hẹn đêm" mới của người dân TPHCM. Với lợi thế không gian mở, vị trí ven sông cùng hệ thống chiếu sáng ấn tượng, nơi đây hứa hẹn là một trong những "tọa độ check-in" được yêu thích trong dịp cuối năm.