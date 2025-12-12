HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Điểm đến

Marina Park - "tọa độ check-in" hút hồn giới trẻ TPHCM

Hoài An – Hồng Anh

(NLĐO) – Công viên ánh sáng Marina Park đang trở thành cái tên được giới trẻ săn tìm trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 1.
Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 2.

Dù không phải cuối tuần, lượng người đến công viên vẫn rất đông

Không gian ven sông cùng hệ thống chiếu sáng mới khiến nơi này nhanh chóng trở thành điểm hẹn check-in náo nhiệt về đêm.

Ghi nhận tối 11-12, công viên Marina Park thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Những khối chữ 3D phát sáng, lối đi ven sông và các hạng mục chiếu sáng vừa được đưa vào khai thác tạo nên diện mạo rực rỡ cho khu vực này.

Chị Mai Linh (du khách đến từ Thanh Hóa) cho biết trong chuyến du lịch TPHCM, chị tìm kiếm các địa điểm nổi bật trên mạng xã hội và Marina Park là cái tên được nhắc đến nhiều. "Đến nơi mới thấy khung cảnh nhìn sang cầu Ba Son rất đẹp. Ban đêm, tàu thuyền di chuyển trên sông tạo nên một không gian sống động, không phải nơi nào cũng có" – chị Linh chia sẻ.

Nhiều gia đình đến công viên vui chơi, ngắm cảnh và chụp hình kỷ niệm

Bên cạnh khu vực ven sông, khu vực thang cuốn kết nối lên trung tâm thương mại cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ. Dải đèn LED chạy dọc theo thang cuốn khiến không gian này được ví như "sàn runway" thu nhỏ. Dù luôn đông người qua lại, nhiều bạn vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt để chụp ảnh.

Tại khu vực bờ sông, đông đảo người tập trung ghi lại khoảnh khắc cầu Ba Son liên tục đổi màu ánh sáng. Đây được xem là góc có view đẹp nhất của Marina Park, khi có thể quan sát trọn vẹn mặt sông cùng các công trình hiện đại xung quanh.

Chị Thúy Vân (phường Bình Thạnh, TPHCM) cho hay từ khi công viên hoàn thiện, gia đình chị hay ra đây hóng gió, ngắm cảnh ven sông. Không gian thoáng đãng, nhìn cầu Ba Son lên đèn rất đẹp nên mọi người đều thích thú.

Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 3.
Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 4.
Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 5.
Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 6.
Tọa độ check-in "view triệu đô" hút giới trẻ TP HCM - Ảnh 7.

Khối đèn phát sáng được nhiều người yêu thích đến chụp ảnh

Còn chị Hồng Chánh (phường Tây Thạnh, TPHCM) nói Marina Park là địa điểm quen thuộc để quay vlog, clip TikTok. "Đây là lần thứ ba mình đến đây. Không gian rộng, góc quay hướng ra cầu Ba Son và các công trình xung quanh lên hình rất đẹp" – chị Hồng Chánh tâm sự.

Ngoài giới trẻ, nhiều gia đình cũng chọn Marina Park làm nơi dạo mát buổi tối. Một số người trải bạt, mang theo đồ ăn nhẹ ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ; số khác tranh thủ chụp ảnh, quay clip tại những khu vực có ánh sáng đẹp, hướng nhìn ra sông.

Nhân viên bảo vệ khu vực cho biết lượng người đến công viên thời gian gần đây tăng rõ rệt, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Chỉ trong thời gian ngắn, Marina Park đã nhanh chóng trở thành "điểm hẹn đêm" mới của người dân TPHCM. Với lợi thế không gian mở, vị trí ven sông cùng hệ thống chiếu sáng ấn tượng, nơi đây hứa hẹn là một trong những "tọa độ check-in" được yêu thích trong dịp cuối năm.

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

(NLĐO)- Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp

TP HCM tổng lực kết nối quảng bá du lịch

Lần đầu tiên, ngành du lịch TP HCM với sự tham gia của 168 phường, xã, đặc khu cùng quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm

VIDEO: "Hương sắc ngũ vị" tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn 2025

(NLĐO) - Cơm cua sốt cay, sủi cảo Tứ Xuyên, canh tiềm, dimsum..., hàng trăm món ăn đậm chất ẩm thực Trung Hoa đã hội tụ tại Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn 2025

