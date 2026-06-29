Soi tỉ số trận Đức – Paraguay: Sức trẻ và tốc độ của "xe tăng" Đức

Joshua Kimmich (Đức) - Miguel Almiron (Paraguay)

Đức kết thúc vòng bảng với một trận thua bất ngờ trước Ecuador, nhưng điều đó không còn quan trọng vì họ đã chắc suất vào vòng knock-out sau chiến thắng Curacao 7-1 và bàn thắng quyết định ở phút bù giờ trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ dự bị Deniz Undav.

Paraguay khởi đầu giải đấu tệ hại với trận thua chủ nhà Mỹ 1-4, nhưng họ đã phục hồi và giành chiến thắng sít sao 1-0 trước một Thổ Nhĩ Kỳ sa sút. Một trận hòa 0-0 tẻ nhạt với Australia là đủ để giúp Paraguay tiến vào vòng 32. Đức sẽ được đánh giá cao hơn ở trận đấu này, và đội thắng sẽ gặp đội thắng trong trận Pháp - Thụy Điển vào ngày 4 tháng 7.

Những mối đe dọa đa dạng của Đức

Tuyển Đức ghi được 10 bàn thắng trong vòng chung kết, từ 7 cầu thủ khác nhau, cho thấy đội bóng của Julian Nagelsmann có thể gây nguy hiểm cho đối thủ từ bất cứ đâu. Tiền đạo Deniz Undav của Stuttgart, một ngôi sao tỏa sáng muộn, đã ghi ba trong số những bàn thắng đó, dù chưa từng đá chính trận nào. Tác động của anh khi vào sân từ băng ghế dự bị có thể rất quan trọng khi anh ấy đóng vai trò phụ trợ cho Kai Havertz của Arsenal.

Tấn công mãnh liệt và phòng ngự kiên cố

Đội tuyển Đức của Nagelsmann sở hữu hàng công bốn người đáng sợ, có khả năng hoán đổi vị trí tùy ý. Jamal Musiala và Florian Wirtz thích hoạt động ở vị trí trung tâm phía sau tiền đạo chủ lực Havertz, vì vậy thách thức đối với họ là không giẫm lên chân nhau trong khu vực tấn công chật hẹp. Họ có thể sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước sơ đồ 4-5-1 hẹp của Paraguay dưới sự dẫn dắt của Gustafo Alvaro khi họ tìm cách gây khó dễ cho đối thủ mạnh hơn. Với hai trận giữ sạch lưới gần nhất, kế hoạch của Paraguay đã rõ ràng.

Trận chiến giữa một bên tấn công quyết liệt với kia sẵn sàng phòng thủ kín kẽ để đưa trận đấu vào giờ đấu thêm. Giới chuyên môn thực sự tin tưởng vào sức mạnh tần công của Đức sẽ xuyên phá được phòng tuyến và lối chơi thực dụng của Paraguay.

Lịch sử đối đầu

Đức và Paraguay đã gặp nhau hai lần trong các ghi chép hiện có, cả 2 trận đều có bàn thắng. Lần gặp gần nhất diễn ra vào ngày 14-8-2013, một trận giao hữu kết thúc với tỷ số 3-3. Trước đó, Đức đã thắng Paraguay 1-0 trong một trận đấu vòng bảng World Cup vào ngày 15-6-2002.

15-8-2013 Đức - Paraguay 3-3

15-6-2002 Đức - Paraguay 1-0

Tình hình lực lượng

Trung vệ Nico Schlotterbeck của Đức bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu với Bờ Biển Ngà và sẽ không tham gia thêm trận nào nữa tại giải đấu. Antonio Rudiger sẽ thay thế cầu thủ 26 tuổi này, trong khi hậu vệ trái Nathaniel Brown đang gặp vấn đề về chấn thương nhẹ. Cựu ngôi sao của Newcastle, Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. sẽ trở lại đội hình sau khi thụ án treo giò 1 trận (Asutralia).

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Rudi Voller: Giờ là lúc World Cup thực sự bắt đầu!

Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Đức đã kết thúc một cách đáng thất vọng khi họ để mất lợi thế dẫn trước một bàn và chịu thất bại 2-1 trong trận đấu cuối cùng của bảng E trước Ecuador. Nhưng Giám đốc bóng đá Đức Rudi Voller quả quyết Die Mannschaft đã sẵn sàng cho cuộc chiến ở sân vận động Gillette (Foxborough).

Ông phát biểu trong cuộc họp báo cuối tuần qua: "Trước giải đấu, mọi người hẳn sẽ rất vui mừng khi giành vé vào vòng tiếp theo với tư cách là đội nhất bảng chỉ sau hai trận đấu. Chúng tôi xứng đáng đạt được kết quả đó và rõ ràng là rất hài lòng. Đồng thời, chúng tôi biết cách nhìn nhận việc thắng vòng bảng một cách khách quan. Toàn đội và mọi người xung quanh đều biết rằng vẫn còn chỗ để cải thiện.

"Giờ là lúc World Cup thực sự bắt đầu. Toàn bộ sự tập trung của chúng tôi dồn vào trận đấu với Paraguay vào thứ Hai. Chúng tôi tin rằng mình sẽ cống hiến hết sức và nỗ lực hết mình. Chúng tôi muốn thể hiện một màn trình diễn thực sự mạnh mẽ và tiến vào vòng tiếp theo".

Rudi Voller là "khách quen" của các vòng chung kết, một chuyên gia tấn công và một bậc thầy chiến thuật. Sự hiện diện của ông ở Die Mannschaft lần này thể hiện phong thái tấn công quyết liệt và sửa chữa những sai lầm sau 2 kỳ World Cup 2018 và 2022 bị loại từ vòng bảng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Đức thắng dễ 3-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán tỉ số sít sao 1-0.

Website Sports Mole dự đoán Đức thắng 2-1. Cây bút Ronan Sullivan của The Standard (Yahoo Sports) đoán Đức thắng 1-0. Trong lúc Sports Illustrated đoán Đức thắng 2-0.

Dự đoán: Đức – Paraguay 2-0

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/Jun 03:30 Đức vs Paraguay 1.825 0 : 1 1/4 2.075 1.95 2 3/4 1.90

Tỉ lệ trận đấu ngay từ hôm niêm yết (27-6) đã hết sức chênh lêch khi Đức chấp Paraguay đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 82, thua đủ. Thị trường đứng im suốt 24 giờ, đến trưa 28-6 mới biến động và lập tức nhảy lên thành Đức chấp hẳn 1 trái rưỡi, 97-92. Tuy nhiên, mức chấp này vẫn không ngăn người ta đổ vào cửa trên nên đến trưa nay đã chuyển thành 95-92. Dù thị trường đang đổ cửa trên, chọn Đức vẫn yên tâm hơn.