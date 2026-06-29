Hành trình của Messi - Rượu vang M: say đấy, lo đấy!

Rượu vang siêu hạng của Messi

Nhưng nếu các nhà làm rượu vang Argentina quyết định tung ra chai M, dứt khoác họ sẽ có tiếng tăm vượt xa F. M vừa là tên loại "quốc nho" Malbec làm vang phổ biến nhất ở Argentina, vừa khiến cả thế giới nghĩ ngay đến … Messi, siêu sao như loại vang thượng hạng nhất càng ủ lâu càng khiến cả thế giới say đắm!

Messi - siêu sao như loại vang thượng hạng nhất càng ủ lâu càng khiến cả thế giới say đắm!

Càng đáng khâm phục hơn khi phẩm chất đi ngược thời gian như rượu vang siêu hạng của Messi đã phải trải qua đoạn đường dài gần 20 năm, với biết bao dằn vặt, thậm chí cả chia tay với đội tuyển đầy đau đớn trước khi trở thành chân lý rực rỡ như hôm nay. 12 năm trước sau cú gục ngã tức tưởi ở chung kết World Cup 2014 (thua Đức 0 - 1), trang web chính thức của FIFA đã kết luận: Messi đánh mất cơ hội thành công chót vì tới World Cup kế tiếp, Lionel sẽ qua cột mốc 30 tuổi đánh dấu phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

FIFA có vẻ đã đúng khi Messi cùng Argentina chật vật ở vòng bảng World Cup 2018 rồi bị Pháp loại sớm ở ngay lượt trận đầu tiên vòng knock - out. Giữa 2 cột mốc này là 2 lần thất bại liên tiếp ở chung kết Copa America, khiến Messi phải cay đắng đưa ra quyết định chia tay đội tuyển.

Nhưng như giống nho làm ra Icewine - băng tửu, nếu nảy mầm được trong thời tiết khắc nghiệt, thu hoạch rồi ép ra giữa mùa đông đầy tuyết trắng thì loại rượu thành phẩm sẽ ngọt ngào và được đánh giá cao nhất, hầu như sẽ thắng huy chương vàng ở mọi cuộc thi vang quốc tế.

Bằng tình yêu bóng đá cùng cảm giác trách nhiệm vì ước mơ của cả dân tộc, Messi quay lại đội tuyển. HLV Scaloni xuất hiện, toàn đội Argentina đoàn kết hơn bao giờ hết, và mọi chuyện sau đó đã trở thành lịch sử.

Tìm ra cách kết hợp kỹ thuật siêu phàm

Đương nhiên, Messi không phải là … nho để tự động trở thành loại vang siêu hạng nhất cùng với thời gian. Thực tế tuổi tác vẫn đóng dấu lên lối chơi của Messi. Gặp Áo, suốt trận Messi chỉ tăng tốc có … 6 lần. Tổng đoạn đường Lionel bức tốc (chạy với tốc độ 25 km/giờ) chỉ có … 60m, đoạn đường chỉ xấp xỉ 1/10 của Sane (Đức), người trong 1 trận đã bức tốc đạt đến 562,3m (kỷ lục vòng bảng World Cup kỳ này).

Messi vẫn đủ sức dốc bóng thần tốc dọc biên

So sánh trên thật ra chỉ càng tôn vinh Lionel, ở tuổi 39 đã tìm ra cách kết hợp kỹ thuật siêu phàm, khả năng đưa ra quyết định nhanh nhất, tốt nhất trên sân cỏ trong phong cách lững thững chờ đợi thời điểm tung đòn sát thủ không ai cưỡng nổi.

Như phút cuối trận gặp Áo, Messi vẫn đủ sức dốc bóng thần tốc dọc biên để rồi tích tắt sau bùng nổ giữa vòng vây 5 cầu thủ đối phương, hay quả đá phạt tinh quái trừng phạt Jordan dù Lionel chỉ vào sân từ ghế dự bị trong 30 phút cuối …

Dẫu sao vẫn còn chút lo lắng cho Argentina: Đến thời điểm này, nếu không có Messi, họ chỉ có thể ghi bàn bằng tình huống bóng cố định. Dù có 2 chân sút Martinez và Alvarez, Argentina vẫn chỉ chờ đợi Messi trong các pha bóng sống.

Có điều xin đừng quên, rượu vang khi vừa mở chai thường chỉ có mùi hương rất nhẹ và giấu kín nhiều bí ẩn. Cho thêm thời gian thở, phối đúng cùng đồ nhắm De Paul và đồng đội, vang M ắt còn sẽ bung ra nhiều hương vị để người hâm mộ thêm lần nữa mê say.