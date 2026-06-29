Soi tỉ số trận Brazil - Nhật Bản: Thách thức khắc nghiệt cho Selecao

Vinicius (Brazil) và Keito Nakamura (Nhật Bản)

Nhà vô địch thế giới 5 lần, Brazil luôn là ứng viên vào sâu ở các vòng chung kết. Nhật Bản đến với giải tư cách là đội bóng ổn định nhất của bóng đá châu Á hiện đại. Đối với Nhật Bản, việc lọt vào vòng 1/16 đã trở thành một thành tích quen thuộc, nhưng tiến xa hơn nữa sẽ là một điều chưa từng có tiền lệ tại World Cup đối với đội tuyển Nhật Bản.

Brazil bước vào trận đấu này với đà thắng lợi thực sự. Họ đã ghi 3 bàn thắng mà không để thủng lưới trước Scotland và đang hướng tới một hành trình dài tại giải đấu dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti. Vinicius Junior là cầu thủ nổi bật nhất với bốn bàn thắng tại World Cup lần này, trong khi Matheus Cunha đã ghi thêm ba bàn nữa.

Nhật Bản thi đấu khá ổn định, dù không quá xuất sắc, ở vòng bảng, đánh bại Tunisia 4-0 trước khi hòa với Hà Lan và Thụy Điển để giành vé vào vòng trong. Đội bóng của HLV Moriyasu chơi kỷ luật và có tổ chức tốt, và họ thực sự nguy hiểm khi tấn công nhờ Daichi Kamada, Ayase Ueda và Takefusa Kubo đầy năng động.

Câu hỏi quan trọng nhất cho trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026 này là liệu Nhật Bản có thể kiềm chế được sức tấn công biên của Brazil đủ lâu để tạo nên bất ngờ hay không.

Trận đấu tại Kirin Cup 2025, nơi Nhật Bản đánh bại Brazil 3-2, mang lại một chút hy vọng cho đội bóng yếu hơn, nhưng bối cảnh của một trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup lại rất khác. Chất lượng hàng công của Brazil và kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn mà họ có được sẽ là yếu tố quyết định.

Phong độ tuyển Brazil

Scotland – Brazil 0-3 (World Cup 2026)

Brazil - Haiti 3-0 (World Cup 2026)

Brazil - Morocco 1-1 (World Cup 2026)

Brazil - Ai Cập 2-1 (Giao hữu)

Brazil - Panama 6-2 (Giao hữu)

Thành tích vòng bảng của Brazil là 2 thắng và 1 hòa, chỉ để thủng lưới 2 lần trong các trận đấu chính thức. Chiến thắng 3-0 trước Scotland và Haiti phản ánh một cấu trúc phòng ngự ổn định, trong khi trận hòa với Morocco cho thấy vẫn có những thời điểm họ có thể bị thử thách.

Phong độ Nhật Bản

Nhật Bản - Thụy Điển 1-1 (World Cup 2026)

Tunisia - Nhật Bản 0-4 (World Cup 2026)

Hà Lan - Nhật Bản 2-2 (World Cup 2026)

Nhật Bản - Iceland 1-0 (Giao hữu)

Anh - Nhật Bản 0-1 (Giao hữu)

Chiến dịch vòng bảng của Nhật Bản có hai trận hòa trước các đối thủ châu Âu và một chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia. Việc cầm hòa Hà Lan 2-2 và Thụy Điển 1-1 cho thấy họ có khả năng cạnh tranh với các đội mạnh, mặc dù không thể giành chiến thắng trong cả hai trận đấu quan trọng đó.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 14 lần, nơi Brazil chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Lần gặp nhau duy nhất tại World Cup là năm 2006, khi Brazil thắng 4-1. Chiến thắng 3-2 của Nhật Bản tại Cúp Kirin tháng 10-2025 là kết quả gần nhất và là một ngoại lệ đáng chú ý trong một cuộc đối đầu mà nhìn chung Brazil thường chiếm ưu thế.

10-2025 Nhật Bản - Brazil 3-2 (Cúp Kirin)

06-2022 Nhật Bản - Brazil 0-1 (Giao hữu)

11-2017 Nhật Bản - Brazil 1-3 (Giao hữu)

10-2014 Nhật Bản – Brazil 0-4 (Giao hữu)

06-2013 Brazil - Nhật Bản 3-0 (Confederations Cup)

Trước kết quả Cúp Kirin năm ngoái, Nhật Bản chưa từng thắng Brazil kể từ năm 2005, khi hai đội hòa 2-2 tại Cúp Liên đoàn các châu lục. Thành tích đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 World Cup 2026 nghiêng hẳn về phía đội bóng Nam Mỹ trong các trận đấu chính thức, đây là bối cảnh quan trọng cho bất kỳ dự đoán nào về trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 1/16 lần này.

Tương quan lực lượng

Đội hình của Brazil đã được công bố đầy đủ và màn trình diễn ở vòng bảng cho thấy HLV Carlo Ancelotti đã chọn được đội hình xuất phát rõ ràng. Vinicius Junior và Matheus Cunha đều nổi bật trên hàng công. Marquinhos và Gabriel Magalhaes đã tạo thành một cặp trung vệ ổn định với Alisson hỗ trợ phía sau.

Việc Neymar được triệu tập vào đội tuyển ở tuổi 34 là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của chiến dịch Brazil. Tiền đạo của Santos mang đến kinh nghiệm dày dặn, mặc dù vai trò của anh trong đội hình của Ancelotti là điều mà người hâm mộ cần theo dõi trước khi trận đấu bắt đầu.

Đội hình của Nhật Bản cũng đã được xác nhận. Wataru Endo của Liverpool bổ sung thêm kinh nghiệm trong tuyến giữa cùng với Ao Tanaka và Daichi Kamada. Hiroki Ito của Bayern Munich là nhân vật chủ chốt trong tổ chức phòng ngự của họ, trong khi Ayase Ueda dẫn đầu với hai bàn thắng tại giải đấu này. Yuto Nagatomo vẫn ở trong đội ở tuổi 39 với tư cách là một cựu binh.

Đội hình dự đoán

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo Luiz, Marquinhos (c), Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior; Matheus Cunha.

Nhật Bản (4-2-3-1): Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Hiroki Ito, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu; Wataru Endo (c), Ao Tanaka; Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo; Ayase Ueda.

Chìa khóa chiến thuật

Cuộc đối đầu giữa Vinicius Junior và cánh phải của Nhật Bản nhiều khả năng sẽ định hình trận đấu này. Vinicius đã ghi bốn bàn thắng tại World Cup lần này và sở hữu kiểu tấn công trực diện, khó đoán mà hàng phòng ngự khó lòng kiềm chế. Hiroki Ito là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất của Nhật Bản và trung vệ của Bayern Munich có thể sẽ được yêu cầu hỗ trợ thêm ở hai bên cánh.

Nếu Nhật Bản có thể hạn chế Vinicius hoạt động ở những khoảng trống giữa sân thay vì những pha đột phá tự do, họ sẽ có cơ hội giữ vững đội hình. Nếu Brazil tìm được nhịp điệu sớm và Vinicius được phép tấn công vào hàng thủ Nhật Bản, một đêm thi đấu bùng nổ của tiền đạo Real Madrid sẽ là kết quả rất có thể xảy ra.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Brazil thắng 2-1 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán Nhật Bản thắng 2-1.

Website Sports Mole dự đoán hòa trong 90 phút và Brail thắng 2-1 trong hiệp phụ. Cây bút Ronan Sullivan của The Standard (Yahoo Sports) đoán Nhật Bản thắng 3-1. Trong lúc Sports Illustrated đoán Brazil thắng 2-1.

Dự đoán: Hòa 1-1, Brazil thắng 2-1 trong hiệp phụ

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/6 00:00 Brazil vs Japan 1.925 0 : 3/4 1.95 1.825 2 1/4 2.05

Tỉ lệ trận đấu được niêm yết từ hôm 27-6 với Brazil chấp Nhật Bản nửa một, 92-95. Thị trường đã phản ứng với tỉ lệ ngay lập tức khi đến chiều tối giá của Brazil đã giảm xuống 90 rồi lại tăng lên 92 và 95.

Đến tối qua, giá đã chuyển thành Brazil chấp nửa một, 92-97. Nhưng trưa nay đã chuyển thành nửa một, cho lựa. Dù sao thì theo cửa dưới hấp dẫn hơn.