Thể thao

Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Gabriel Martinelli ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo Arsenal, góp công lớn giúp "Pháo thủ" ngược dòng thắng Portsmouth 4-1 để vào vòng 4 FA Cup.

Trận đấu diễn ra tại sân Fratton Park sớm bùng nổ bởi chính bàn mở tỉ số của đội chủ nhà Portsmouth trước Arsenal. Đội bóng đang chơi ở Giải Hạng nhất vượt lên ngay ở phút thứ 3 khi Colby Bishop tận dụng tốt pha cản phá thiếu chắc chắn của thủ môn Kepa Arrizabalaga để đá bồi thành công. 

Cầu trường Fratton Park như vỡ tung khi đội bóng dẫn đầu nước Anh bị thủng lưới quá sớm.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 1.

Colby Bishop mở tỉ số sớm cho Portsmouth

Tuy nhiên, Arsenal chỉ mất đúng 5 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Từ một tình huống phạt góc, hàng thủ Portsmouth lúng túng chống đỡ và bóng bật trúng Andre Dozzell bên phía đội chủ nhà đi thẳng vào lưới, giúp "Pháo thủ" gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn mở đầu cho chuỗi ba pha lập công từ những tình huống cố định của Arsenal trong trận đấu này.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 2.

Arsenal được "tặng quà" dù Boxing Day đã qua khá lâu

Đến phút 25, Gabriel Martinelli chính thức đưa đội khách vượt lên dẫn trước khi đánh đầu cận thành thành công từ quả phạt góc do Noni Madueke thực hiện. Tiền đạo người Brazil sau đó suýt có bàn thắng thứ hai cho riêng mình khi cú dứt điểm ở cự ly gần, chỉ tiếc bóng tìm đúng cột dọc.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 3.

Noni Madueke sút hỏng phạt đền

Ngay trước giờ nghỉ, Arsenal có cơ hội nới rộng cách biệt nhưng Madueke lại sút hỏng quả phạt đền, giúp Portsmouth tiếp tục nuôi hy vọng quật khởi trong hiệp hai. Dẫu vậy, sau giờ nghỉ, Arsenal cho thấy sự vượt trội rõ rệt. Martinelli hoàn tất cú đúp khi dứt điểm chính xác từ đường chuyền tinh tế của Gabriel Jesus, nâng tỉ số lên 3-1.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 4.

... nhưng màn tỏa sáng của Martinelli vẫn giúp Arsenal thắng tưng bừng

Đến cuối trận, tiền đạo người Brazil khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng pha đánh đầu ghi bàn thứ ba, xuất phát từ một tình huống phạt góc khác, trong bối cảnh hàng thủ Portsmouth tiếp tục bộc lộ điểm yếu ở các pha bóng cố định. 

Thống kê cho thấy Arsenal đã ghi tới 17 bàn thắng từ các quả phạt góc ở mùa giải này, khẳng định hiệu quả của những tình huống cố định dưới thời HLV Mikel Arteta.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 5.

Martinelli lần đầu lập hat-trick, Arsenal vào vòng 4 FA Cup

Ở trận đấu sớm cùng ngày, Leeds United – đội đang thi đấu tại Premier League – cũng phải lội ngược dòng sau khi bị dẫn bàn, trước khi giành chiến thắng 3-1 trên sân của Derby County để góp mặt ở vòng 4 FA Cup. Còn ở trận "Super Sunday" của vòng ba FA Cup, Man United dừng bước sau thất bại 1-2 trước Brighton ngay tại sân nhà Old Trafford.

Martinelli lập hat-trick, Arsenal hạ Portsmouth vào vòng 4 FA Cup - Ảnh 6.

"Cố nhân" Danny Welbeck góp công vào hai bàn thắng, loại Man United khỏi FA Cup

Brajan Gruda rồi Danny Welbeck lần lượt ghi bàn, đưa Brighton vươn lên dẫn trước. Phải đến những phút cuối, đội chủ nhà mới thắp lại hy vọng khi Benjamin Sesko đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2. Bi kịch của "Quỷ đỏ" còn nặng nề hơn khi tài năng trẻ Shea Lacey phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khép lại một buổi tối đáng quên tại "Nhà hát của những giấc mơ".


